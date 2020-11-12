Дорогие друзья!
IV Международный теософский Конгресс состоится ОНЛАЙН❗
Организаторы: Теософское общество России/Ложа «Адамант» при поддержке Фонда Теософии.
Главная концепция: поддержка и развитие деятельности, которая основана на духовно-нравственном просвещении общества, научных исследованиях, социально значимой и просветительской деятельности направленных на идеи гуманизма, терпимости, нравственности, взаимопомощи вне зависимости от национальной принадлежности и вероисповедания.
ВОРОНЕЖ- город Победитель Конкурса город России на право проведения Международного теософского Конгресса!
Прямая трансляция Конгресса по данной ссылке (сервер YOUTUBE) https://www.fondtheosophy.ru/youtube
Сопровождение Конгресса осуществляется англо-русским синхронным переводом.
В Программе Конгресса:
Торжественное Открытие
- Официальные приветствия делегатам Конгресса;
- Поздравления от зарубежных и российских теософов;
- Международный научный симпозиум «Космогенезис. Антропогенезис,Теогенезис» с участием зарубежных, российских ученых и теософов;
- Презентация третьей книги «Калачакра-Тантра» В.С. Дылыковой-Парфионович;
- Художественная выставка, посвященная Е.П. Блаватской;
- Выставка «Книжная экспедиция»;
- Круглый стол «Тайная Доктрина -Книга третьего тысячелетия» - представление I Станци III Шлоки первого тома «Тайной Доктрины»;
- Церемония награждения Победителей Художественного и Поэтического Конкурсов;
- Вручение дипломов Теософского общества (Адьяр);
- Музыкальные поздравления Лауреатов международных Конкурсов.
Подробнее о Конгрессе https://www.fondtheosophy.ru/projects/kongress
До встречи на Конгрессе! Станьте участниками значительного события!
Вместе быть легко!
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