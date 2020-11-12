IV Международный Конгресс Теософского общества России / Ложа «Адамант»

Дорогие друзья!

IV Международный теософский Конгресс состоится ОНЛАЙН❗

Организаторы: Теософское общество России/Ложа «Адамант» при поддержке Фонда Теософии.

Главная концепция: поддержка и развитие деятельности, которая основана на духовно-нравственном просвещении общества, научных исследованиях, социально значимой и просветительской деятельности направленных на идеи гуманизма, терпимости, нравственности, взаимопомощи вне зависимости от национальной принадлежности и вероисповедания.

ВОРОНЕЖ- город Победитель Конкурса город России на право проведения Международного теософского Конгресса!

Прямая трансляция Конгресса по данной ссылке (сервер YOUTUBE) https://www.fondtheosophy.ru/youtube

Сопровождение Конгресса осуществляется англо-русским синхронным переводом.

В Программе Конгресса:

Торжественное Открытие

- Официальные приветствия делегатам Конгресса;

- Поздравления от зарубежных и российских теософов;

- Международный научный симпозиум «Космогенезис. Антропогенезис,Теогенезис» с участием зарубежных, российских ученых и теософов;

- Презентация третьей книги «Калачакра-Тантра» В.С. Дылыковой-Парфионович;

- Художественная выставка, посвященная Е.П. Блаватской;

- Выставка «Книжная экспедиция»;

- Круглый стол «Тайная Доктрина -Книга третьего тысячелетия» - представление I Станци III Шлоки первого тома «Тайной Доктрины»;

- Церемония награждения Победителей Художественного и Поэтического Конкурсов;

- Вручение дипломов Теософского общества (Адьяр);

- Музыкальные поздравления Лауреатов международных Конкурсов.