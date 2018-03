warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/testshop/data/www/testshop.ru/includes/menu.inc on line 743.

Новости 18.03.2018 Ищем авторов-единомышленников Дорогие друзья! На страницах журнала «Дельфис» вы неизменно находите рассказы и размышления о наиболее животрепещущих вопросах нашего времени: о смысле жизни, выборе в ней своего пути, назначении науки, её последних достижениях, прогнозах будущего развития мира и роли в нём нашей страны, о том, что происходит с климатом и почему многое в истории Земли повторяется. Вместе с вами мы пытаемся ускорить наш духовный рост и зазвучать прекрасные струны нашей души. Для решения этих высоких задач мы ищем авторов-единомышленников. Работы по истории, литературе, искусству, религии, философии, о судьбах интересных людей, тайнах и легендах, размышления о жизни – это наши темы. Будем рады сотрудничеству как с молодыми, так и искушёнными талантами. Материалы присылать по e-mail: Delphis@Delphis.ru Контактный телефон: 8 (495) 628-06-79 Редакция журнала