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Новости
 
18.03.2018
Ищем авторов-единомышленников

Дорогие друзья!

На  страницах журнала «Дельфис» вы неизменно находите рассказы и размышления о наиболее животрепещущих вопросах нашего времени: о смысле жизни, выборе в ней своего пути, назначении науки, её последних достижениях, прогнозах будущего развития мира и роли в нём нашей страны, о том, что происходит с климатом и почему многое в истории Земли повторяется. Вместе с вами мы пытаемся ускорить наш  духовный рост и зазвучать прекрасные струны нашей души.

 

Для решения этих высоких задач мы  ищем авторов-единомышленников.

 

Работы по истории, литературе, искусству, религии, философии, о судьбах интересных людей, тайнах и легендах, размышления о жизни – это наши темы.

Будем рады сотрудничеству как с молодыми, так и искушёнными талантами.

Материалы присылать по e-mail: Delphis@Delphis.ru

Контактный телефон: 8 (495) 628-06-79

 

 

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