ГОЛОС БЕЗМОЛВИЯ. КВИНТЕССЕНЦИЯ МИСТИЧЕСКОГО УЧЕНИЯ Е.П.БЛАВАТСКОЙ

Дорогие друзья!

В эту субботу 26 декабря в 10:00 (Мск) состоится очередная встреча Всероссийского онлайн-лектория

Тема лекции: ГОЛОС БЕЗМОЛВИЯ. КВИНТЕССЕНЦИЯ МИСТИЧЕСКОГО УЧЕНИЯ Е.П.БЛАВАТСКОЙ

ДОКЛАДЧИК: Мартин Лейдерман (США), международный лектор Теософского общества, национальный лектор ТО в США на испанском и английском языках. Член правления Кротонского Института теософии.

Мартин долгое время профессионально изучает теософию. Выступает с семинарами в Аргентине, Наардене, доме Блаватской (Гаага), Коста-Рике, Испании и других странах. Вместе со своей женой Сьюзен проводит в своем доме еженедельную учебную группу и участвует в работе испанской теософской группы в Лос-Анджелесе. Мартин очень жизнерадостные и интересный теософ.

Это его второе выступление для российских теософов. Доклад по Тайной Доктрине можно посмотреть по адресу: https://youtu.be/bCE_ YQXg0uM

ЯЗЫК ДОКЛАДА - перевод на русский.

ТЕЗИСЫ ДОКЛАДА: Мистический аспект Голоса Безмолвия(ГБ). Сравнение структуры ГБ и Тайной Доктрины. Инструкции для учеников внутри ГБ. Символика. Звуки. Параллели с йогой. Самадхи. Что на самом деле значат 7 врат? Понятие Пути Ученика...и многое другое в докладе Мартина Лейдермана.

Подключиться к Лекторию можно по прямой ссылке (установка приложений не требуется):

https://zoom.us/j/8905194922? pwd= WTY3QW9KQndFUHpqWTJ4cGdON0hEUT 09

Идентификатор конференции: 890 519 4922

Код доступа: 171175

Начало мероприятия в 10:00 (время московское).

Проблемы со входом, не работает ссылка? Отправьте письменный запрос на адрес техподдержжки: online@ts- russia.org

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!

С братским приветом, Алексей Беспутин, представитель президента Теософского общества в России

pr@ts-russia.org

ВОЙТИ В ЛЕКТОРИЙ. 26 декабря 2020 в 09:45 (время Москва)