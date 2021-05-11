Фильм О.Ф. Мартынова «Красота – Одеяние Истины. Е.П. Блаватская»
Дорогие друзья!
В честь 190-летия со дня рождения Е.П. Блаватской приглашаем вас на встречу с Заслуженным деятелем искусств России
Мартыновым Олегом Федоровичем
На мероприятии состоится просмотр его фильма
«Красота – Одеяние Истины. Е.П. Блаватская»
Встреча состоится 12 мая в 19:00 в Центральном Доме кино (Малый зал)
(г. Москва, ул Васильевская, дом 13, стр.1. Ближайшие станции метро — «Белорусская» кольцевая и «Маяковская»)
Вход свободный
Количество мест ограничено, регистрация обязательна
Подробности и онлайн-заявка:
https://www.fondtheosophy.ru/about/news/482-2021-05-01
или
sozkultura@mail.ru, тел./whatsapp +7 (926) 910-92-77
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