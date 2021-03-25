Движение за утверждение Всемирной Лиги Культуры предлагает

«КОНКУРС ЭССЕ»

«Пути присоединения России к международному Договору “Об охране художественных и научных учреждений и исторических памятников – Пакта Рериха” (1935)».

Уважаемые друзья!

Общественное Движение за утверждение Всемирной Лиги Культуры предлагает Вам принять участие в Конкурсе Эссе на тему:

«Пути присоединения России к международному Договору ‘Об охране художественных и научных учреждений и исторических памятников’ - Пакта Рериха (1935)».

Целью конкурса: решение задач продвижения России Договора «Об охране художественных и научных учреждений и исторических памятников» - Пакта Рериха (1935)». Конкурс проводится в рамках Программы Всемирного Дня Культуры 15 апреля 2021 г. и связан с 86 – летием со дня подписания Международного договора по защите культурных ценностей - Пакта Рериха, принятие которого на мировом уровне стало реальным утверждением идеи культурного сотрудничества народов под Знаменем Мира.

На конкурс принимаются: авторские работы (антиплагиат не менее 70%), представленные в word (ворде) объёмом - до 10 страниц, интервал 1,5, с выводами, ссылками на источники информации, списком использованной литературы.

Сведения об авторе (авторах) – фамилия, имя, отчество,

- образование, место работы, организация, должность,

- контактные данные (адрес электронной почты и телефон)

просим указать на последней странице эссе.

Участникам конкурса нужно прислать свое эссе до 1 апреля 2021 года на электронный адрес bikalova@yahoo.com, тема сообщения «КОНКУРС ЭССЕ».

По каждой из номинаций жюри присуждает три призовых места (лауреат I, II, III степени).

Отобранные эссе будут размещены на страницах Общественного Движения за утверждение Всемирной Лиги Культуры в Контакте, Facebook, YouTube.

Приглашаем всех к сотрудничеству в проведении Всемирного Дня Культуры.

Общественного Движения за утверждение Всемирной Лиги Культуры kulturliga@mail.ru

https://www.facebook.com/ groups/303557667391260 Группа представляет собой ветвь отдела «Искусства» Общественного Движения за утверждение Всемирной Лиги Культуры.

https://vk.com/club189479730 Группа Общественного Движения за утверждение Всемирной Лиги Культуры.

https://www.youtube.com/ channel/ UCZgDmP9VREuG6002avnCb2Q Канал YouTube.

С уважением,

Организационный Комитет по проведению Конкурса

Общественного Движения за утверждение Всемирной Лиги Культуры.