Библиотеки истории русской философии и культуры «Дом А.Ф. Лосева» приглашает

Дорогие друзья Центр чтения и творческого развития Библиотеки истории русской философии и культуры «Дом А.Ф. Лосева» приглашает посетить выставку коллажей художника-космиста Н.Н. Якимовой «Размышляя о Мировом Яйце» Выставка состоится с 28 марта по 15 апреля (кроме понедельника), с 12 до 19 часов

Нина Николаевна – астроном по профессии, кандидат физико-математических наук, в течении уже 23-х лет является зам. гл. ред. (по науке) научно-просветительского журнала «Дельфис», которому в октябре исполняется 25 лет. Разнообразные красочные коллажи о Структурном Единстве Мира, за два последних года охватившие 120 работ, продолжают прежнее художественное творчество автора в виде живописи по текстуре дерева 1970-х гг., ювелирного – 1980-х. Эта тема осмыслена ею в научных оригинальных исследованиях, изложенных в статьях, книгах 2005-2010 гг. (о каустиках – «Смотри в корень!», «Фрактальная Вселенная и золотое отношение», о ритмах – «Дыхание Вселенной»). Выпущенные четыре Календаря-2015,-16,-17,-18 (очень малым тиражом) иллюстрированы автором фотографиями собственного разнообразного художественного творчества, а также стихами.

Знаменательно, что с самого рождения в 1940 г. Нина Николаевна (Гусева в девичестве), в раннем детстве, затем учась в школе (№43 в пер. Островского, теперь – Пречистенском) и на физическом факультете МГУ, жила в доме, где ныне располагается Библиотека на Глазовском пер. Точнее – в примыкающем особняке 1905 г. с застеклённой терраской на 2-м этаже; долгое время, с 1963 г., это было помещение Информационного центра ООН, в библиотеку которого Н.Н. подарила несколько журналов «Дельфис».

Выставка состоится по адресу: Москва, Глазовский пер., дом 4, стр. 8

Встреча с автором состоится в воскресенье 1 апреля 2018 г. с 17 часов.

Проезд: ст. м. «Смоленская» (Арбатско-Покровская линия), далее пешком; перейдя Арбат – по Денежному пер.; вход или въезд в ворота во внутренний двор – со стороны этого пер. (после посольства Габона); затем направо вдоль здания, 2-й подъезд налево, 2-й этаж.

