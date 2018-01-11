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11.01.2018
Библиотека имени Н.А.Добролюбова приглашает на теософские беседы

Дорогие друзья!

В среду 17 января 2018 года в 19:00 библиотека №3 имени Н.А.Добролюбова приглашает на    встречу.

Тема:

Теософские беседы: В поисках истины

 

Встречу ведёт редактор и издатель сборников статей Е.П.Блаватской

Елена Алексеевна Логаева

Начав с определения способа познания Платона и Аристотеля, определив особенности современного мышления, сотрудница библиотеки  Е.А. Логаева  расскажет о странствиях по разным уголкам мира, духовной культуре человечества, поисках духовной истины.

Процесс развития и саморазвития личности, формирование духовного облика человека, которое мы по привычке называем образованием, зависит не только от обучения, но и от самостоятельного поиска. Базис знания находится повсюду.

Необходимость правильно оценивать факты при помощи чувств позволит ускорить обучение, достичь лучших результатов в профессиональной деятельности, определить границы родительской опеки.

Обзор научно-популярной современной литературы по психологии, философии, этике, проведенный после лекции Еленой Алексеевной, позволит слушателям более уверенно себя почувствовать в меняющихся современных условиях, найти своё место в жизни.

 

 Встреча состоится в библиотеке № 3 имени Н.А.Добролюбова, Смоленская пл., д. 13/21 (м. Смоленская Филевской линии)

 

Контактый телефон: 8 (499) 241-94-44

 

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