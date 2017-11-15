Библиотека имени Н.А.Добролюбова приглашает на теософские беседы

Дорогие друзья! В среду 15 ноября 2017 года в 19:00 библиотека №3 имени Н.А.Добролюбова приглашает на на очередной цикл бесед.

Тема встречи:

Теософские беседы: начало

Встречу ведёт редактор и издатель сборников статей Е.П.Блаватской

Елена Алексеевна Логаева

Беседа по традиции начнется с определения того, чем является теософия и кто такие теософы, с обзора теософской литературы, с рассказов о жизни и творческом пути Е.П.Блаватской. Будет представлен курс выступлений на следующий год.

Встреча состоится в библиотеке № 3 имени Н.А.Добролюбова, Смоленская пл., д. 13/21 (м. Смоленская Филевской линии)

Контактый телефон: 8 (499) 241-94-44