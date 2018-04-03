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Новости
 
02.04.2018
Библиотека имени Н.А.Добролюбова приглашает

 

Дорогие друзья!

    В среду 4 апреля 2018 года в 19:00 библиотека №3 имени Н.А.Добролюбова приглашает на лекцию


   Тема:

Религия и культура

 

     Встречу ведёт редактор и издатель сборников статей Е.П.Блаватской, главный библиотекарь


    Елена Алексеевна Логаева

 

В фокусе вопрос о том, как на протяжении веков религия влияла на искусство, культуру, жизненный уклад. В центре внимания окажутся, среди прочего, религиозные течения и теософские концепции начала и первой половины ХХ века - времени, когда в русской духовной жизни происходят важные перемены. В рамках цикла «Теософские беседы».

 

 

 Встреча состоится в библиотеке № 3 имени Н.А.Добролюбова, Смоленская пл., д. 13/21 (м. Смоленская Филевской линии)

 

 

Контактый телефон: 8 (499) 241-94-44

 

 

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