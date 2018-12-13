Библиотека имени Н.А. Добролюбова приглашает

Дорогие друзья!



В среду 12 декабря 2018 года в 19:00 библиотека №3 имени Н.А. Добролюбова приглашает на встречу



Тема: Основы ученичества



Встречу ведёт редактор и издатель сборников статей Е.П.Блаватской, главный библиотекарь Елена Алексеевна Логаева

Беседа о красоте духовного совершенствования, альтруизме и нравственной практике как следованию законам Вселенной позволит подвести предварительные итоги года и цикла теософских встреч. Практика жизни, новые встречи и личные открытия участников бесед поддержат начинающих и будут интересны опытным исследователям. К обсуждению предлагается статья Елены Петровны Блаватской "Духовный рост".

Встреча состоится в библиотеке № 3 имени Н.А.Добролюбова, Смоленская пл., д. 13/21 (м. Смоленская Филевской линии)

Контактый телефон: 8 (499) 241-94-44 Елена Логаева