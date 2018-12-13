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Новости
 
11.12.2018
Библиотека имени Н.А. Добролюбова приглашает

Дорогие друзья!

    В среду 12 декабря 2018 года в 19:00 библиотека №3 имени Н.А. Добролюбова  приглашает на встречу



       Тема:

  Основы ученичества

    

Встречу ведёт редактор и издатель сборников статей Е.П.Блаватской, главный библиотекарь

        Елена Алексеевна Логаева

 

Беседа о красоте духовного совершенствования, альтруизме и нравственной практике как следованию законам Вселенной позволит подвести предварительные итоги года и цикла теософских встреч. Практика жизни, новые встречи и личные открытия участников бесед поддержат начинающих и будут интересны опытным  исследователям. К обсуждению предлагается статья Елены Петровны Блаватской "Духовный рост".

 Встреча состоится в библиотеке № 3 имени Н.А.Добролюбова, Смоленская пл., д. 13/21 (м. Смоленская Филевской линии)

 

Контактый телефон: 8 (499) 241-94-44       Елена Логаева

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