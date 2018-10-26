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22.10.2018
Библиотека имени Н.А. Добролюбова приглашает

Дорогие друзья!

    В среду 24 октября 2018 года в 19:00 библиотека №3 имени Н.А. Добролюбова  приглашает на встречу



       Тема:

  Основы ученичества

    

Встречу ведёт редактор и издатель сборников статей Е.П.Блаватской, главный библиотекарь

        Елена Алексеевна Логаева

 

 

Теософские беседы начались вопросом что такое знание, как мы его приобретаем и пользуемся его плодами. На практических примерах, изучая на биографии известных писателей, общественных и государственных деятелей, рассматривая истории семей, послуживших отечеству, мы говорили о полноценной психической и духовной жизни. Тема «Основы ученичества» раскрывает преимущества и опасности использования скрытых сил человека, отношения Учителя и ученика, различия в подходе восточной и западной философии.

 

 Встреча состоится в библиотеке № 3 имени Н.А.Добролюбова, Смоленская пл., д. 13/21 (м. Смоленская Филевской линии)

 

Контактый телефон: 8 (499) 241-94-44       Елена Логаева

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