Библиотека имени Н.А. Добролюбова приглашает

Дорогие друзья!



В среду 24 октября 2018 года в 19:00 библиотека №3 имени Н.А. Добролюбова приглашает на встречу



Тема: Основы ученичества



Встречу ведёт редактор и издатель сборников статей Е.П.Блаватской, главный библиотекарь Елена Алексеевна Логаева

Теософские беседы начались вопросом что такое знание, как мы его приобретаем и пользуемся его плодами. На практических примерах, изучая на биографии известных писателей, общественных и государственных деятелей, рассматривая истории семей, послуживших отечеству, мы говорили о полноценной психической и духовной жизни. Тема «Основы ученичества» раскрывает преимущества и опасности использования скрытых сил человека, отношения Учителя и ученика, различия в подходе восточной и западной философии.

Встреча состоится в библиотеке № 3 имени Н.А.Добролюбова, Смоленская пл., д. 13/21 (м. Смоленская Филевской линии)

Контактый телефон: 8 (499) 241-94-44 Елена Логаева