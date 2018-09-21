Библиотека имени Н.А. Добролюбова приглашает

Дорогие друзья!



В среду 19 сентября 2018 года в 19:00 библиотека №3 имени Н.А. Добролюбова приглашает на встречу



Тема: Е.П.Блаватская и Л.Н.Толстой. «Наука жизни»



Встречу ведёт редактор и издатель сборников статей Е.П.Блаватской, главный библиотекарь Елена Алексеевна Логаева

«Наука жизни» - название статьи Елены Петровны Блаватской, посвященной выступлению Льва Николаевича Толстого в Московском Психологическом обществе в 1887 году. Л.Н. Толстой, по словам Е.П. Блаватской – «один из немногих избранных, которые начинают с интуиции» и находят философский камень. Анализируя проблемы жизни, Толстой создает свое практическое руководство полноценной психической и духовной жизни.

Встреча состоится в библиотеке № 3 имени Н.А. Добролюбова, Смоленская пл., д. 13/21 (м. Смоленская Филевской линии)

Контактый телефон: 8 (499) 241-94-44