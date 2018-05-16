Библиотека имени Н.А. Добролюбова приглашает
Дорогие друзья!
В среду 16 мая 2018 года в 19:00 библиотека №3 имени Н.А. Добролюбова приглашает на встречу
Тема:
Женский вопрос: три Елены – три способа решения
Встречу ведёт редактор и издатель сборников статей Е.П.Блаватской, главный библиотекарь
Елена Алексеевна Логаева
"Три Елены" - это Елена Павловна Фадеева (Долгорукая), "первая дама естественной истории"; ее дочь – Елена Андреевна Ган (Фадеева), писательница, одна из первых поднявшая женский вопрос в русской литературе; Елена Петровна Блаватская (Ган), путешественница, писатель, религиовед, создатель Теософского общества.
Встреча состоится в библиотеке № 3 имени Н.А.Добролюбова, Смоленская пл., д. 13/21 (м. Смоленская Филевской линии)
Контактый телефон: 8 (499) 241-94-44
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