ГЛАВНАЯ Новости Беседы учителя. Как прожить свой серый день. - презентация книги К.Е. Антаровой
warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/testshop/data/www/testshop.ru/includes/menu.inc on line 743.
Новости
 
26.02.2026
Беседы учителя. Как прожить свой серый день. - презентация книги К.Е. Антаровой

Дорогие друзья!

БИБЛИОТЕКА ДЕЛЬФИС

Представляем Вашему вниманию книгу

 Беседы учителя. Как прожить свой серый день.

      автор: Конкордия Евгеньевна Антарова

Ведущий презентации: Н.А. Тоотс - главный редактор издательства.

 

Ссылки на презентацию книги:

https://rutube.ru/video/58786d67624211bf12251bcffac9893f/?r=wd

https://vkvideo.ru/video-20484756_456239033?sh=4

Подписывайтесь на RUTUBE канал Дельфис:

https://rutube.ru/channel/58326740/

Канал Дельфис ВКонтакте:

https://vkvideo.ru/@club20484756/all 

 

 

 

Идентификация
  
Забыли пароль?

или

Я войду, используя: