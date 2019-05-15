Авторский семинар академика РАЕН Е.А. Файдыша

Дорогие друзья!

Приглашаем Вас принять участие в авторском двухдневном семинаре Е.А. Файдыша, который состоится в Москве

18-19 мая 2019 года

Время проведения семинара: с 11.00 до 19.00.

Тема:

Даосская алхимия бессмертия и оздоровительные техники ци-гун

Алхимическая традиция Даосов является одной из старейших на Земле. Её истоки связывают с посланцем Небес Желтым императором. Возникнув в Китае, она распространилась по многим соседним странам, обогатившись их национальными психотехниками. Это, в первую очередь, Япония, Корея и Вьетнам.

В даосизме основной уклон делается на тонкие, жизненные энергии и центры, на идею самоорганизации, вырастания. На том подходе, который, дал толчок новейшей научной революции: синергетике и нанотехногиям. Из алхимических практик Даосов выросли и восточные боевые искусства и геомантия (фэн шуй) и целительские практики и многие стили ци гун.

Именно сейчас очень полезно освоить психотехники Даосов, направленные на трансформацию ситуаций, преодоление личностных и социальных кризисов. Активизацию психоэнергетических резервов и сверхспособностей, общее оздоровление и омоложение.

Остановимся на 9 Великих Бессмертный в традиции китайского Даосизма. И на 18 Вьетнамcких Бессмертных. В частности, познакомимся с результатами нашей последней экспедиции во Вьетнам.

На семинаре будут рассмотрены следующие темы:

• Представление о природе человека и Космоса, механизмах самоорганизации в Даосизме;

• Жизненная энергия, основные источники и свойства, её превращения. Психоэнергетика, алхимическая символика центров тонкого тела (дань тяней, алхимических котлов);

• Психоэнергетические техники Даосов. Затвор смертности. Управление циркуляцией энергии в 16-ти психических каналах;

• Роль сексуальных энергий в алхимических практиках Даосов;

• Алхимические техники Тяньчжоуского цигуна. Приготовление пилюли бессмертия;

• Везение и невезение, линии Дракона. Синхронизмы и коррекция линий судьбы;

Так же будут освоены комплексы упражнений Ци гун:

• 6-ти словное заклинание

• элементы алхимических даосских техник трансформации энергии в Тяньчжоуском Ци гуне

Помимо этого участники семинара ознакомятся с адаптированными медитативными техниками даосизма и психоэнергетическими упражнениями.

http://www.shalagram.ru/

http://geomancy.shalagram.ru/

Место и стоимость участия в семинаре будут сообщены дополнительно.

В случае Вашей заинтересованности принять участие в семинаре, просим Вас прислать ответ Марине Леонтьевой по электронной почте day5@yandex.ru.

Контактный тел.: +7 915 720-80-83