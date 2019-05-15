Дорогие друзья!
Приглашаем Вас принять участие в авторском двухдневном семинаре Е.А. Файдыша, который состоится в Москве
18-19 мая 2019 года
Время проведения семинара: с 11.00 до 19.00.
Тема:
Даосская алхимия бессмертия и оздоровительные техники ци-гун
Алхимическая традиция Даосов является одной из старейших на Земле. Её истоки связывают с посланцем Небес Желтым императором. Возникнув в Китае, она распространилась по многим соседним странам, обогатившись их национальными психотехниками. Это, в первую очередь, Япония, Корея и Вьетнам.
В даосизме основной уклон делается на тонкие, жизненные энергии и центры, на идею самоорганизации, вырастания. На том подходе, который, дал толчок новейшей научной революции: синергетике и нанотехногиям. Из алхимических практик Даосов выросли и восточные боевые искусства и геомантия (фэн шуй) и целительские практики и многие стили ци гун.
Именно сейчас очень полезно освоить психотехники Даосов, направленные на трансформацию ситуаций, преодоление личностных и социальных кризисов. Активизацию психоэнергетических резервов и сверхспособностей, общее оздоровление и омоложение.
Остановимся на 9 Великих Бессмертный в традиции китайского Даосизма. И на 18 Вьетнамcких Бессмертных. В частности, познакомимся с результатами нашей последней экспедиции во Вьетнам.
На семинаре будут рассмотрены следующие темы:
• Представление о природе человека и Космоса, механизмах самоорганизации в Даосизме;
• Жизненная энергия, основные источники и свойства, её превращения. Психоэнергетика, алхимическая символика центров тонкого тела (дань тяней, алхимических котлов);
• Психоэнергетические техники Даосов. Затвор смертности. Управление циркуляцией энергии в 16-ти психических каналах;
• Роль сексуальных энергий в алхимических практиках Даосов;
• Алхимические техники Тяньчжоуского цигуна. Приготовление пилюли бессмертия;
• Везение и невезение, линии Дракона. Синхронизмы и коррекция линий судьбы;
Так же будут освоены комплексы упражнений Ци гун:
• 6-ти словное заклинание
• элементы алхимических даосских техник трансформации энергии в Тяньчжоуском Ци гуне
Помимо этого участники семинара ознакомятся с адаптированными медитативными техниками даосизма и психоэнергетическими упражнениями.
http://www.shalagram.ru/
http://geomancy.shalagram.ru/
Место и стоимость участия в семинаре будут сообщены дополнительно.
В случае Вашей заинтересованности принять участие в семинаре, просим Вас прислать ответ Марине Леонтьевой по электронной почте day5@yandex.ru.
Контактный тел.: +7 915 720-80-83
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