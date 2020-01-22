Астрологический прогноз на 2020 год от МЭРИ ЛЕО
Дорогие друзья!
Во вторник, 28 января 2020 года в 18:30 приглашаем на встречу с астрологом, психологом, космоэнергетом
Плекиной Мариной Вячеславовной
(в Интернет пространстве Мэри Лео)
Марина Вячеславовна Плекина (Мэри Лео) профессиональный астролог, психолог, нумеролог, космоэнергет.
Вместе с мужем путешествовала по разным странам, посещала места силы. Имеет Посвящения в Рэйки, Живу, Целительскую Силу, зороастризм, космоэнергетические каналы.
Занимается преподавательской, консультационной и просветительской работой. Принимает активное участие в мероприятиях Московского Клуба Ученых «Искатель» и Московского Института Психоанализа.
Тема встречи:
Астрологический прогноз на 2020 год
Углублённый анализ, относящийся к судьбе человечества в целом
Видео предыдущей встречи:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLXsMGsxMXCQW8-08kCCFhQHWa5PKGNUWA
Встреча состоится 28.01.2020 в 18:30 в офисе издательства «Дельфис» по адресу:
Покровка 3/7, стр. 1 метро Китай-город
Тел.: 8 495-628-06-79 - Елена
E-mail: Delphis@Delphis.ru
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