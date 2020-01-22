ГЛАВНАЯ Новости Астрологический прогноз на 2020 год от МЭРИ ЛЕО
warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/testshop/data/www/testshop.ru/includes/menu.inc on line 743.
Новости
 
22.01.2020
Астрологический прогноз на 2020 год от МЭРИ ЛЕО

Дорогие друзья!
Во вторник, 28 января 2020 года в 18:30 приглашаем на встречу с астрологом, психологом, космоэнергетом

 

Плекиной Мариной Вячеславовной

(в Интернет пространстве Мэри Лео)

 

Марина Вячеславовна Плекина (Мэри Лео)  профессиональный астролог, психолог, нумеролог, космоэнергет.

Вместе с мужем путешествовала по разным странам, посещала места силы. Имеет Посвящения в Рэйки, Живу, Целительскую Силу, зороастризм, космоэнергетические каналы.

Занимается преподавательской, консультационной и  просветительской работой. Принимает активное участие в мероприятиях Московского Клуба Ученых «Искатель» и Московского Института Психоанализа.

 

Тема встречи:

 Астрологический прогноз на 2020 год

Углублённый анализ, относящийся к судьбе человечества в целом

 

Видео предыдущей встречи:
 https://www.youtube.com/playlist?list=PLXsMGsxMXCQW8-08kCCFhQHWa5PKGNUWA
 

Встреча состоится 28.01.2020 в 18:30 в офисе издательства «Дельфис» по адресу:

Покровка 3/7, стр. 1 метро Китай-город

Тел.: 8 495-628-06-79 - Елена

E-mail: Delphis@Delphis.ru

 
 
 
 

 

Идентификация
  
Забыли пароль?

или

Я войду, используя: