110(2/2022) Человек и время «Я хотел осветить всю Землю» Это интервью Никола Тесла дал журналисту Джону Смиту в 1899 году Тесла: Да, я сделал некоторые очень важные открытия. И всё же я потерпел поражение. Я не достиг того величия, которого мог бы достичь. Журналист: Что это значит? Тесла: Я хотел осветить всю Землю. Электричества вполне достаточно для того, чтобы создать второе Солнце. Свет вращается вокруг экватора, как кольцо вокруг Сатурна. Никола Тесла (1856–1943) Человечество не готово к величию и добру. В Колорадо-Спрингс я освещал Землю электричеством. Также можно получать и другие энергии, такие как позитивная ментальная энергия. Они содержатся в музыке Баха или Моцарта или в стихах великих поэтов. Сама Земля содержит энергии Радости, Мира и Любви. Их проявления банальны: цветок, растущий из почвы, пища, которую мы получаем, и всё, что значит для человека родина. Я провёл годы в поисках способа, как заставить эту энергию сильнее влиять на людей. Красотой и запахом роз можно пользоваться в медицинских целях, а солнечными лучами – как пищей. Жизнь обладает бесконечным множеством форм, и долг учёного – находить её в каждой форме материи. Здесь существенны три вещи. Всё, что я делал, – искал их. Я знаю, что так их и не найду, но не откажусь от своих поисков. Журналист: Что это за вещи? Тесла: Одна проблема – пища. Как может звёздная или земная энергия накормить голодных на Земле? Каким вином можно напоить всех жаждущих так, чтобы они могли веселиться и понимать, что они – Боги? Ещё одна проблема – разрушить силу зла и страдания, в которой проходит человеческая жизнь! Иногда зло и страдания возникают как эпидемия в глубинах космоса. В этом веке болезнь распространилась с Земли во Вселенную. И третье – существует ли во Вселенной избыток Света? Я открыл звезду, которая по всем астрономическим и математическим законам могла исчезнуть, но, казалось, ничего не меняется. Звезда находится в галактике. Её свет обладает такой плотностью, что если его сжать, он поместится в сферу меньше яблока, но будет тяжелее, чем наше Солнце. Религии и философии учат, что человек может стать Христом, Буддой или Заратустрой. То, что я пытаюсь доказать, ещё более дико и почти недостижимо. Вселенная создана так, что каждое существо рождается Христом, Буддой и Заратустрой. Я знаю, что гравитация – ключ ко всему, что вам нужно, чтобы летать, и я намереваюсь не только создавать летательные устройства (самолёты или ракеты), но и учить человека вновь обретать свои собственные крылья. Я пытаюсь пробудить энергию, содержащуюся в воздухе. Имеются основные источники энергии. То, что считается пустым пространством, – это просто проявление непробуждённой материи. Пустого пространства нет ни на этой планете, ни во Вселенной. Чёрные дыры, о которых говорят учёные, – самые мощные источники энергии и жизни. Журналист: Ваши поклонники жалуются, что вы нападаете на относительность. Ваше утверждение о том, что материя не имеет энергии, по меньшей мере, странно. Если всё пропитано энергией, то где она? Тесла: Сначала была энергия, и лишь потом появилась материя. Журналист: Мистер Тесла, это равносильно тому, как если бы вы сказали, что вас родил отец. Тесла: Вот именно! Как насчёт рождения Вселенной? Материя создаётся из первичной и вечной энергии, которую мы знаем как Свет. Он светил, и из него появились звезда, планеты, человек и всё на Земле и во Вселенной. Материя – это выражение бесконечных форм света, поскольку энергия гораздо старше материи. Есть четыре закона Творения. Первый: непостижимость источника, тонкого плана, который невозможно постичь умом или измерить математически. В этот план укладывается вся Вселенная. Второй закон: распространение тьмы, которая является истинной природой Света, из непостижимого, и её преобразование в Свет. Третий закон: необходимость Света становиться материей Света. Четвёртый: нет начала и нет конца. Три предыдущих закона всегда имеют место, и Творение вечно. Журналист: В своей враждебности к теории относительности вы заходите так далеко, что читаете лекции против её создателя на своих днях рождения. Тесла: Помните, это не искривлённое пространство, это человеческий ум, не способен постичь бесконечность и вечность! Если бы относительность была правильно понята создателем теории, он бы обрёл бессмертие, даже физическое, если бы только пожелал. Я – часть света, и это музыка. Свет заполняет мои шесть чувств: я вижу, слышу, чувствую, ощущаю запах, прикасаюсь и думаю. Моё шестое чувство – мышление. Частицы Света – это записанные ноты. Удар молнии может быть целой сонатой. Тысячи молний – это концерт. Для этого концерта я создал шаровую молнию, которую можно слышать на ледяных пиках Гималаев. Что же касается пифагорейцев и математиков, учёный не может и не должен посягать на них. Цифры и уравнения – всего лишь символы, выражающие музыку сфер. Альберт Эйнштейн (1879–1955) Если бы Эйнштейн слышал эти звуки, он бы не придумал теорию относительности. Такие звуки – это послания уму о том, что жизнь имеет смысл, что Вселенная существует в совершенной гармонии, и её красота – причина и следствие Творения. Такая музыка – вечный цикл звёздных небес. Даже самая крошечная звезда обладает законченным строением и тоже является частью звёздной симфонии. Сердцебиение человека – часть симфонии Земли. Ньютон знал, что секрет кроется в геометрическом расположении и движении небесных тел. Он осознавал существование верховного закона во Вселенной. Искривлённое пространство – это хаос, а хаос – это не музыка. Эйнштейн – посланник времён звука и неистовства. Журналист: Мистер Тесла, а вы слышите эту музыку? Тесла: Я слышу её всё время. Моё духовное ухо так же велико, как небо, которое мы видим над собой. А телесное ухо я усиливаю радаром. Согласно теории относительности, две параллельные линии будут пересекаться в бесконечности. То есть кривизна Эйнштейна будет выпрямляться. Однажды сотворённый, звук будет длиться вечно. Он может исчезнуть для человека, но будет продолжать существовать в безмолвии, которое является самым великим могуществом человека. Нет, я ничего не имею против самого Эйнштейна. Такой уж он человек, и сделал много добрых вещей, некоторые стали частью музыки. Я напишу ему и попытаюсь объяснить, что эфир существует, и что его частицы – это то, что удерживает Вселенную в гармонии и жизнь в вечности. Журналист: Вы часто упоминали о силе визуализации. Тесла: Мне бы хотелось поблагодарить визуализацию за все мои изобретения. События моей жизни и мои изобретения реально стоят у меня перед глазами, видимые как каждый отдельный случай или вещь. В молодости я пугался, не зная, что это такое, но позже научился пользоваться этой силой как исключительным талантом и даром. Я подпитывал её и ревниво оберегал. Также посредством визуализации я корректировал большинство изобретений и заканчивал их, ментально визуализируя решение сложных математических уравнений. За этот дар я получил звание Высшего Ламы в Тибете. Мои зрение и слух совершенны и, дерзну сказать, сильнее, чем у других людей. Я слышу гром на расстоянии 250 км и вижу в небе цвета, которые не могут видеть обычные люди. Такое обострение зрения и слуха я обрёл ещё ребёнком. Позже я развивал их сознательно. Журналист: Наши читатели хотели бы узнать о вашей философии. Тесла: Жизнь – это ритм, который должно постичь. Я чувствую ритм, настраиваюсь на него и потакаю ему. Он выражает благодарность и даёт мне знание. Всё живое связано глубоким и чудесным взаимодействием: человек и звёзды, амёбы и Солнце, сердце и вращение бесконечного количества миров. Такие связи неразрушимы, но могут быть послушными, умиротворёнными и создавать новые и разные связи в мире, не нарушая старых. Знание приходит из космоса; наше видение – его самое совершенное развёртывание. У нас два ока: земное и духовное. Рекомендуется, чтобы они стали одним. Вселенная жива во всех своих проявлениях, как думающее животное. Камень – это мыслящее и разумное существо, такое же, как растение, дикое животное и человек. Сияющая звезда просит, чтобы на неё посмотрели. И если бы мы не были так поглощены собой, мы бы поняли её язык и послание. Дыхание, глаза и уши человека должны подчиняться дыханию, глазам и ушам Вселенной. Журналист: Мистер Тесла, а что для вас электричество? Тесла: Всё есть Электричество. Вначале был свет, неисчерпаемый источник, из которого выделилась материя и распределилась во все формы, представленные во Вселенной и на Земле со всеми её аспектами жизни. Истинное лицо Света – тьма, и только мы её не видим. Это замечательная милость, дарованная человеку и другим творениям. Одна из частиц тьмы обладает световой, температурной, ядерной, химической, механической и неопознанной энергией. Она обладает могуществом вращать Землю на орбите. Это воистину рычаг Архимеда. Журналист: Мистер Тесла, а не слишком ли вы предвзяты к электричеству? Тесла: Электричество – это я. Или, если хотите, я – электричество в человеческой форме. Мистер Смит, вы – тоже электричество, просто вы этого не осознаёте. Журналист: Можете ли вы пропустить через своё тело электричество с напряжением 1 миллион вольт? Тесла: Представьте садовника, на которого нападают растения. Конечно, это была бы полная нелепость. Тело и мозг человека сделаны из большого количества энергии; большая часть меня – электричество. Индивидуальная энергия, свойственная каждому, и создаёт человеческое «я», или душу. У других творений всё не так: душа растения – это душа минералов и животных. Функционирование и смерть мозга проявляются в свете. В молодости мои глаза были чёрными, а сейчас голубые. С течением времени напряжение мозга становится сильнее, поэтому глаза как бы выцветают. Белый цвет – это цвет небес. Однажды утром на моё окно села белая голубка, которую я обычно кормил. Она хотела донести до меня, что умирает. Из её глаз исходили потоки света. Никогда в глазах какого-либо творения я не видел столько света, сколько в глазах голубки. Журналист: Персонал вашей лаборатории рассказывает о вспышках света, пламени и молниях, которые возникают, когда вы сердитесь или подвергаете себя риску. Тесла: Это психический разряд или предупреждение быть начеку. Свет всегда на моей стороне. Знаете ли вы, как я обнаружил вращающееся магнитное поле и асинхронный двигатель, сделавший меня знаменитым в 26 лет? Как-то летним вечером в Будапеште я и мой земляк наблюдали заход Солнца. Тысячи огней вращались и отсвечивали сотнями оттенков цветов. Я вспомнил Фауста и цитировал его, как вдруг, как в тумане, я увидел вращающееся магнитное поле и асинхронный двигатель. Я увидел их на Солнце! Журналист: Для вас наука и поэзия – одно и то же? Тесла: У каждого человека два глаза. Уильяма Блейка учили, что Вселенная родилась из воображения, она сохраняется и будет существовать до тех пор, пока на Земле не исчезнет последний человек. Воображение – это колесо, посредством которого астрономы могут собирать звёзды всех галактик. Эта творческая энергия идентична энергии света. Журналист: То есть для вас воображение реальнее, чем сама жизнь? Тесла: Оно порождает жизнь. Я питался своим учением, научился контролировать эмоции, сны и видения. Я всегда процветал, питаемый своим энтузиазмом. И всю свою долгую жизнь я провёл в экстазе. Это источник моего счастья. Воображение было его источником. Все эти годы оно помогало справляться с работой, которой хватило бы на пять жизней.