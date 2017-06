warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/testshop/data/www/testshop.ru/includes/menu.inc on line 743.

90(2/2017) От редакции Выйти из потока Федоров П.Е., кандидат искусствоведения У Н.К.Рериха есть такая картина: на берегу перед пещерой сидит в медитативной позе старец, у его ног стремительно проносится поток, поток жизни... Проблема взаимоотношения духовного восхождения и социально-природной жизни всегда волновала лучшие умы человечества. Будда, пройдя обе крайности – аскетизм и царскую роскошь, проповедовал «путь золотой середины». Философская мысль Китая различала малое и большое отшельничество: малое – это полный уход от жизни и общества в горы, леса, пустыни; большое – новое возвращение в круговорот бытия, духовное восхождение среди житейских бурь и выполнения социальных функций. Последнее считалось в Китае намного более трудным, ибо требует огромной устремленности, любви, терпения. Можно вспомнить и Путь Большой Колесницы – Махаяну, когда Архат отказывается от воздаяния Нирваны и превращается в Бодхисатву, смысл жизни которого – помочь всем существам преодолеть призрачный поток «сансары», достичь берега Нирваны, где и пребывает в неподвижности мудрец на картине Н.К.Рериха «Сантана».