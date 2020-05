warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/testshop/data/www/testshop.ru/includes/menu.inc on line 743.

101(1/2020) Человек и время Встречи, которые не забываются

(Вспоминая об Ильдаре Ханове) Тоотс Н.А., главный редактор журнала «Дельфис» Есть люди, встретив которых мы их помним всю жизнь, будь то одно, несколько или много общений. Даже если это были минуты… Но что-то неземное, тёплое источают они, и твоей душе становится легко, она наполняется доверием и любовью. А их, сознаемся, нам так не хватает. Таким я запомнила Ильдара Ханова, покинувшего наш мир в 2013 году. Смотрю на фотографию, где он вместе с нами в кругу наших друзей. Год или два мы именно в этой московской квартире встречались, строили планы неких добрых дел. Ильдар, если был в Москве, всегда приходил на наши переговоры, рассказывал о том, как двигается строительство его грандиозного проекта – Храма всех религий в посёлке Старое Аракчино, в казанском пригороде. Мы мечтали обязательно позаботиться о наполнении его культурными программами для детей и взрослых. Ведь этот необычный проект создавался не для религиозных служб, а для общения людей разных вероисповеданий, национальностей и возрастов. На снимке (слева направо) – сидят: И. Ханов, Е.М. Величко, В.В. Надёжин; стоят: Н.А. Тоотс, Ю.В. Бабченко, В.А. Бронникова и молодой человек, которого не помню Ильдар не был новичком в создании необычных художественных творений. Выпускник Московского художественного института имени В.И. Сурикова, член Союза художников СССР заставил заговорить о себе в 1975 году, когда для молодого города автомобилестроителей Набережные Челны им был создан монумент «Родина-мать» к 30-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне. И его Ильдар решил столь неожиданным образом, что реакция у горожан была шоковая: кто-то им восхищался, кто-то ничего не понял. Художник изобразил Родину-мать в виде гигантской птицы с телом орлицы и лицом женщины. Ильдар Ханов рассказал в одном из интервью: «В Москве узнали, что памятник поставили с нарушением постановления ЦК КПСС и не в лучших традициях советской скульптуры, а автор – лишь успел закончить институт. На открытие приехала межведомственная комиссия из Москвы. Приняли решение памятник взорвать, автора – в тюрьму. Депеша пришла в обком, в Министерство культуры. Меня предупредили: “Ильдар, прячься, тебя милиция должна забрать”. Я забрался на хвост памятника (когда заливали бетон, там полость образовалась, внутри целая комната – поставил туда раскладушку). Ребята-шоферы подняли меня на подъемнике, и я жил, как Гаврош, полтора месяца. Занимался йогой, голодал. Ночью иногда спускался, собирал на кладбище крапиву». Артист Булат Саляхов, после армии устроившись в Камгэсэнергострой, с первого и до последнего дня работал на стройплощадке. «Горжусь, что принимал участие в строительстве этого монумента, который мне очень нравится, несмотря на критические высказывания, – вспоминал он. – Считаю, что это памятник не только воинам-победителям, но и всем первопроходцам КАМАЗа. По сей день поминаю Ильдара Ханова – талантливого и очень скромного. Лишь с высоты памятника, а он как пятиэтажный дом, мы наблюдали, как большие начальники “плясали” вокруг него в день открытия. Обидно, что Ильдара на трибуне в день торжества не было – про него просто забыли!» На вопрос «Правда ли, что Ханову не заплатили за работу?» бывший первый заместитель горисполкома Биктимир Мурясов ответил: «Ильдар Ханов никогда ничего не просил для себя и, как сам говорил, работал не за деньги. Ел по 15 граммов и был сыт целый день. Главное для него было, чтобы никто его не дергал. Откуда только силы брались?» В судьбе этого необычного творения Ильдара роль спасителя сыграл французский писатель и журналист Андре Ремакль, приехавший в Набережные Челны писать книгу о КАМАЗе. Он привёз с собой несколько иностранных журналов с фотографиями и статьями о монументе «Родина-мать», где говорилось, что это лучший памятник, олицетворяющий Победу. Журналы тут же передали руководству города: весь мир рукоплещет творению Ханова! И, конечно, взрывать его не стали. А затем в городе появились и другие его скульптуры – «Древо жизни», «Пробуждение», «Эволюция», «Ангел-хранитель» и другие, ставшие символом города. До прихода Ханова здесь царила весьма скудная, без художественного изыска картина – однотипные дома да завод. Тогда же появились и его картины «Зов» и «Рождение века», огромные два полотна «Хиросима», «Паганини», «Прометей», «Доля матери». «Костёр человечества», «Апокалипсис». В 1993 году в городе прошла его персональная выставка. Мемориальный комплекс «Родина-мать». Скульптор И. Ханов Идея подобного Храма всех религий заинтересовала Джавахарлала Неро и Фиделя Кастро. Они предлагали Ильдару возвести его в своих странах, но он был уверен, что Храм должен появиться на его Родине. Ильдар Ханов (второй справа) и Биктимир Мурясов (второй слева) на строительстве памятника «Родина-мать» Понятно уже, что здесь не обошлось без влияния философии Рерихов. Сам Ильдар позже рассказывал, что ему довелось встречаться со Святославом Рерихом. Не знаю, было ли это в Москве или в Бангалоре (Индия), ведь Ильдар много путешествовал. Но вот однажды, узнав о его новом проекте, Святослав ему написал: «Дорогой Ильдар, я рад нашей встрече. Искусство твоё могучее и прекрасное, несёт в себе тайну первозданной красоты. Дай бог тебе здоровья и силы в осуществлении программы вселенского храма – храма единения душ. Знай, многие люди слушают тебя, но не слышат. Но час пробьёт! Всего тебе светлого». Ильдар Ханов и Святослав Рерих Наверное, многим казалось тогда, в 90-е годы, что этот человек почти в одиночку не осилит столь масштабный проект без помощи государства и даже без выделенного под него участка земли, без средств на строительство. Но Ильдар решился возводить Храм на своих шести сотках в посёлке Старое Аракчино, пригорода Казани, где стоял небольшой домик его родителей. Ильдар Ханов. Хиросима Так этот неуёмный творческий человек, за плечами которого были многие художественные свершения, решился на необыкновенный архитектурный проект. Крыша Храма всех религий должна была состоять из башен, колоколен, минаретов разных религий: от христианской маковки до буддийской ступы. Внутри – залы разных религий, но не с церковным убранством, а скорее с музейным. Родной дом сохранялся как бы вмурованным в общую планировку. Храм всех религий в посёлке Старое Аракчино Работа пошла методом народной стройки. Помогали кто чем мог. Люди потекли к ней как к духовному магниту. Когда строительство только начиналось, из земли здесь забил источник. Пошли слухи, что вода целебная. Толпы людей с канистрами стали приезжать за ней. Ильдар понял: строить что-то при таком скоплении народа невозможно. Поток людей пришлось ограничить. Шли годы… И наконец взорам пассажиров несущихся мимо поездов и проплывавших по Волге пароходов предстало сказочное сооружение, от которого невозможно было отвести глаз. Разноцветные купола, башенки, минареты маняще выглядывали из-за ограды. На самом деле вблизи всё было ещё более привлекательным. Завораживали красиво убранные залы. Планировалось на крыше возвести знаковые элементы зданий 16 религий, в том числе и давно исчезнувших (майя, например, или индийских вед). Были созданы: египетский и католический залы, зал Христа, чайная комната, театральный зал, картинная галерея. Их интерьеры украшались произведениями монументальной живописи и декоративно-прикладного искусства. На территории Храма должны были разместиться астрономическая обсерватория, детские школы с различными кружками, центры целительства и реабилитации наркозависимых, сиротский приют и дом для престарелых, оперный театр и иконописная школа. Размах замыслов не знал предела... Но вот выделять под них землю городские власти не спешили. Внутри Храма Когда Ильдара спрашивали, на какие доходы он всё это возводит, он разводил руками и говорил: «Не знаю. Люди помогают. Вокруг много хороших людей, они истосковались по желанию творить добро… Люди приходят, где-то живут, кто на месяц остаётся, а кто – и на годы». Необычность этого могучего духа была и в том, что он обладал после перенесённой в детстве клинической смерти даром целительства. И если видел, что кому-то нужна его помощь, помогал. Безвозмездно, по велению души. Вот и при наших встречах в Москве, когда мы заканчивали наши переговоры, он всегда говорил: «Давайте, я вас полечу». Не знаю, что происходило у других, но когда дело доходило до меня, он обращал особое внимание на мои ноги. Они не болели ещё тогда, и я, честно, не понимала, почему их нужно лечить. Теперь, по прошествии около 10 лет, я уже знаю. И как мне не хватает его рук и задушевной беседы, что мы вели, сидя рядом. Храм в Старом Аракчине, строительство которого было начато в 1994 году, стал одной из самых посещаемых достопримечательностей Казани. Туристы из разных стран стремились увидеть это чудо света. Проект рос и развивался. Но в 2013 году Ильдара Ханова не стало. Ему было 72 года. А 10 апреля 2017 года случился пожар. Конечно, рядом со столь неординарным явлением не могли не появиться и недоброжелатели. Кому-то претило равное отношение к разным религиям, другие не одобряли появления у Храма скульптур Будды и т. д. Кто-то проник в Храм и недрогнувшей рукой расплескал горючую смесь по залам, а потом поджёг её. Здание удалось отстоять, хотя внутри многое было утеряно, погиб один из сподвижников Ильдара, живописные работы художника, библиотека. Устояла от огня только статуя Будды в этой части здания, хотя температура была столь высока, что стеклянная люстра расплавилась и стекла на пол. Другие залы сохранились. Но всё надо было приводить в порядок. А 15 апреля 2019 года заполыхал собор Парижской Богоматери на другом конце земного шара. Однако есть здесь какая-то связь. Об этом писал Н.К. Рерих, он даже наказывал «… различать людей по их отношению к великим знакам». Подобные пожары, где бы и почему бы они ни случались, напоминают нам, сегодняшним, сколь хрупкими оказываются даже великие творения, когда люди теряют способность к «благоговению» и «милосердию». И это – скорбный знак! Сегодня многое восстановлено, но не всё. На место Ильдара встали его брат Ильгиз Ханов и сестра Флюра Гачеева. Ильгиз – иконописец и живёт в Москве. Как и Ильдар, он окончил Московский художественный институт имени В.И. Сурикова. В Храме всех религий сегодня организуются выставки, благотворительные мероприятия и концерты. Планируется открыть гончарную и витражные мастерские, а также художественную школу для детей. Приятно было узнать, что в течение нескольких месяцев в Храме проходила недавно выставка репродукций картин Н.К. Рериха. И всё же что-то безвозвратно утеряно. Это неуёмная вера Ильдара Ханова в победу добра и его бескорыстное служение людям. Он был очень счастливым человеком, не разменявшим свою жизнь на блага потребительства, цельной натурой, умевшим идти по выбранному пути смело и бескомпромиссно. Только у таких людей свершаются столь грандиозные планы. Сейчас Храм, который сам Ильдар называл «Международным центром духовного единения», является совершенно уникальным монументальным сооружением – единственным в мире. Возможно, в будущем появятся его последователи и в других городах и странах. Будем очень на это надеяться. 2020 г.