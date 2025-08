warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/testshop/data/www/testshop.ru/includes/menu.inc on line 743.

122(2/2025) От редакции Встреча с Сергеем Ключниковым на Алтае Тоотс Н.А., главный редактор журнала «Дельфис» В Белом зале Государственного музея истории литературы, искусства и культуры Алтая (ГМИЛИКА) прошла встреча с главным редактором издательства «Беловодье» и журнала «Наука и религия» С.Ю. Ключниковым. Встреча была посвящена памяти его отца – поэта, публициста, путешественника, общественного деятеля Юрия Михайловича Ключникова. На вечере прозвучали его стихи и переводы, были показаны отрывки фильмов, посвящённые поэту, видеоальбомы картин его супруги – художницы Л.И. Ключниковой, а также фрагменты фильмов, посвящённых поэту. Выступает С.Ю. Ключников