Встреча с Сергеем Ключниковым на Алтае

В Белом зале Государственного музея истории литературы, искусства и культуры Алтая (ГМИЛИКА) прошла встреча с главным редактором издательства «Беловодье» и журнала «Наука и религия» С.Ю. Ключниковым. Встреча была посвящена памяти его отца – поэта, публициста, путешественника, общественного деятеля Юрия Михайловича Ключникова. На вечере прозвучали его стихи и переводы, были показаны отрывки фильмов, посвящённые поэту, видеоальбомы картин его супруги – художницы Л.И. Ключниковой, а также фрагменты фильмов, посвящённых поэту.