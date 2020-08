warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/testshop/data/www/testshop.ru/includes/menu.inc on line 743.

102(2/2020) От редакции Всё проходит, и это пройдёт… Тоотс Н.А., главный редактор журнала «Дельфис» Вероятно, мало кто из ныне живущих на Земле ожидал, что из многих предсказанных в разные века катастроф, связанных с вступлением планеты в некий эволюционный цикл, именно нам выпадет доля пережить пандемию. Это нашествие коварных крохотных вирусов не менее страшное, чем война, и всегда воспринимается человечеством как великая мировая трагедия.

Будущее Земли в наших руках В романе «Преступление и наказание» Ф.И. Достоевского (в эпилоге) заболевший на каторге Раскольников бредит в тяжёлом сне: он видит, что в мире случилась невероятная эпидемия, почти все люди превратились в чудовищ, ненавидящих друг друга. «Спастись во всём мире, – пишет автор, – могли только несколько человек, это были чистые и избранные, предназначенные начать новый род людей и новую жизнь, обновить и очистить Землю…»

Ну а что сулит нам, землянам, исход пандемии 2019–2020 годов? Я имею в виду не количество заболевших и умерших, не потерянные многие миллионы рублей и долларов. Я спрашиваю о душах людей. Станут ли они другими? Изменится ли вообще мир? Поймёт ли человечество, что, кроме нас, землян, есть Космос и его законы, что губить Землю и Природу нельзя безнаказанно, что и о самом человеке мы ещё не всё знаем, но упорно не хотим поверить в то, что веками нам говорят Великие Мудрецы и Те, Кто знает.

Они учили, что любовь и есть то, что связывает всё в мире. И несоблюдение этого закона, по Канту – нравственного, приводит к нарушению целостности мира. И тогда происходят войны, революции и… эпидемии, в ходе которых люди приносят великую всеобщую очистительную жертву. Она устремляет их к любви. И если порог ненависти и злобы пройден, то вновь торжествует нравственный закон.

Может быть, и мы что-то безвозвратно потеряли и в чём-то превысили допустимую меру ненависти и жажды стяжательства благ для себя? А выпавшие испытания – протянутая спасительная «рука», словно Кто-то безмолвно напоминает нам о любви к людям, природе, миру. Это вселенский крик: «Люди, остановитесь!». Л.Н. Толстой в конце жизни призывал: «Перестаньте не для себя, не для своей личности и не для людей, не для того, чтобы люди перестали осуждать вас, но для своей души, для того Бога, который, как вы ни заглушаете его, живёт в вас».

Каждый день мы ждём сообщений о коронавирусе по телевидению, как во времена Великой Отечественной войны сводок Совинформбюро о положении наших войск на фронтах. А потом, в одиночку или семьёй, обдумываем услышанное. Спорим, делимся добытой из Интернета и у друзей информацией. И чем дольше мы сидим на карантине, тем больше возникает вопросов, нестыковок, противоречивых сведений.

Но, как известно, всё проходит, и это пройдёт. Только не знаем – когда. Кто-то считает, что после окончания пандемии мир будет другим. И действительно, войны́ на планете затихли. Вооружённые конфликты перестали кого-либо в мире интересовать. Общая беда начала сплачивать людей и страны. Нефтедоллар, то есть главный животворный компонент нынешней экономики в мире, стал стремительно падать. Трудно понять, к чему это может привести. Конспирологи хором и в одиночку запели свои сочинения. А что должны делать и думать мы?

Волонтёры помогли десяткам тысяч россиян Среди друзей и авторов нашего журнала были выдающиеся литераторы, учёные, общественные деятели. И один среди них – Армен Арамович Зурабов (1929–2016) – автор книг, пьес и киносценариев. Армянин по происхождению, он прекрасно знал и боготворил русскую литературу. В ней он находил подсказки к любому значимому явлению, происходящему в мире. «Известен рецепт долгожительства, – писал он, – держи мысли и чувства в чистоте! Точнее всего и исчерпывающе сказал об этом Пушкин: “Да, жалок тот, в ком совесть нечиста!”». И ещё: «Ничего нет выгоднее для человека, чем следовать голосу совести. Это тем более ясно сегодня, когда разум, вовлечённый в борьбу каждого только за свои жизненные интересы, привёл мир на грань всеобщей катастрофы, которую предсказывали все мудрецы и пророки, видевшие, с каким торжествующим невежеством нарушается людьми и целыми народами нравственный закон».

Это было написано Зурабовым задолго до шествия по планете коронавируса. И, может быть, сегодня – впервые за тысячи лет – человек должен осознать всеохватывающее могущество истинных ценностей, а не тех, что зависят от курсов валют на биржах. Божественная перспектива озарения истиной приходит к людям в муках. То, что сейчас происходит в мире, – проверка не только способности к эффективному преодолению трудностей, но и готовности каждого человека жертвовать своими удобствами и благами ради других, а в итоге – для общего блага человечества.

И здесь сегодня в первых рядах идут врачи и другие медицинские работники. Каждый их день – это героический поступок, жизнь ради других. Это великое сострадание и самоотдача. А ещё волонтёры – разновозрастное племя неравнодушных людей, умеющих согревать других теплотой своей души, люди будущего!

Всё, что происходило в истории в разные трудные времена, сплачивало людей, вело к осознанию своего единства. И общая боль, сковавшая сегодня всё население мира, независимо от их национальности и вероисповедания, пройдёт со временем, но останется в их генетической памяти. Может быть, мы станем чуточку добрее и почаще будем читать и перечитывать не выдумки блогеров и «звёзд» соцсетей в Интернете, а произведения гениев русской и зарубежной литературы, преисполненной духовными истинами.