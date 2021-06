warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/testshop/data/www/testshop.ru/includes/menu.inc on line 743.

105(1/2021) От редакции Виват, гвардейцы духа! Тоотс Н.А., главный редактор журнала «Дельфис» Стремительно и резко уходят в мир иной представители поколения духотворцев – людей высокой культуры и полёта мысли, нравственно стойких и умеющих творить добро. По-другому они не умели жить. И каждому соприкоснувшемуся с ними открывалось нечто истинное, не требующее проверки или доказательств. Достаточно было хотя бы иногда бывать рядом, и тогда происходило бесценное – одухотворение и спокойная уверенность в «светлом будущем». Принятая эстафета духа давала ощущение Пути – того, с которого, как правило, не сходят. Ничто не может заменить возвышенной жизни. Кто прошёл через это, знают: обратного пути нет.

А.А. Макаров (1917–1996) Мне, как и другим сотрудникам «Дельфиса», посчастливилось встретить и вместе работать со многими «гвардейцами духа». Вспоминаем каждого из них, но, увы, уже ушедших из жизни, с огромной теплотой и благодарностью. Их несокрушимая вера в добро и сострадание покоряла без всяких усилий с их стороны. Уверенно и спокойно они вели нас за собой. И своим примером учили, как надо проживать свой «серый день», то есть самый обычный – каждый. Ведь это и есть очередная ступенька вверх… или вниз. И здесь главное – это учиться одерживать победу над собой. М.Ф. Дроздова-Черноволенко(1913–2009) Об этом подробно написано в «Беседах Учителя» Конкордии Евгеньевны Антаровой (1886–1959), которые наше издательство «Дельфис» впервые опубликовало сначала в журнале, а потом в двух небольших книжечках. Они вышли в 2011 году и уже выдержали 7 изданий. Это рекордный результат. Е.М. Величко (1922–2017) В этой публикации есть и воспоминания Елены Фёдоровны Тер-Арутюновой (1927–2005) оеё главной героине и окружавших её людях, которые открывают нам Антарову-человека. У меня остались и теперь хранятся письма, открытки и записки, написанные Конкордией Евгеньевной (или Корой, как её тогда именовали близкие). К.Е. Антарова (1886–1959)

Е.Ф. Тер-Арутюнова (1927–2005) При упоминании о «сером дне», таком понятном каждому человеку, невольно возникает параллель с нашим временем. Именно о том же в своих беседах часто говорит иЭлеонора Шамвей – Главный Хранитель Храма Человечества (Халсион, США), отметившего недавно своё 120-летие. Вот что их Учитель в 2006 году назидательно советовал своим последователям: «Нет ни новых слов, ни новых способов действия вечных Истин. Путь прост. Вы же предпочитаете облекаться в бесконечные слова, бессмысленные фразы и слепой восторг ментального позёрства. Помните: простые вещи, простые слова, простые дела ежедневной, ежечасной жизни содержат сокровища, не поддающиеся исчислению, ибо в этих сокровищах лежит первая слабая тень, первые зачатки семени всех цветов духа, семени вечной жизни. У вас всегда был и есть такой выбор». П.Е. Фёдоров (1959–1999) Среди плеяды этих поистине замечательных людей были Ю.И. Долгин, М.Ф. Дроздова-Черноволенко, Е.М. Величко, П.Е. Фёдоров, А.А. Макаров, Б.А. Смирнов-Русецкий, Р.Б. Рыбаков, М.Н. Егорова, А.Д. Арманд, С.А. Брусиловский, убитый ковидом Г.Д. Авруцкий. Это был наш Золотой фонд. Ушли и такие видные представители «Мира Рерихов», как Р.А. Григорьева, Р.П. Сергиенко и другие. Ю.И. Долгин (1918–2002) А вот и вспыхнули в памяти воспоминания о Юлиане Иосифовиче Долгине (1918–2002). Это был человек Серебряного века, занесённый в наше время каким-то ветром Вселенной. Добрейшая личность, знаток поэзии Хлебникова и учения Пифагора. Математик и поэт, он обладалдаром только своим присутствием возвеличивать людей – нет, не всех, а тех, кто был достоин. Мы, в редакции, его обожали и на каждый его зов с радостью откликались. Он никогда ни с кем не говорил не по сознанию. Мы никого не обсуждали с ним в наших изысканных застольях у него дома с серебряными приборами и крахмальными салфетками, что устраивала нам его жена. Мы обсуждали наши текущие дела, смеялись и как бы ничего значительного не происходило. Но уходили от него иными – повзрослевшими, наполненными чем-то, что делало нас способными на подвиги. И мы их совершали! Р.Б. Рыбаков (1938–2019) Теперь мы не ходим в гости друг к другу. На каждом шагу – кафе, рестораны, столовые… Да и коронавирусвнёс свою лепту. Собственно, есть Интернет, Ватцап и соцсети. Быстро, удобно, современно. Всё хорошо, вот только что-то главное ушло. Доверительность, умение ощущать истинную суть человека и его теплоту.

Г.Д. Авруцкий (1939–2021)

М.Н. Егорова (1924–2011) Б.А. Смирнов-Русецкий (1905–1993) В одной из сетей я прочитала статью, где говорилось, что через 10 лет не будет ни школ, ни других учебных заведений. Люди сами будут себя образовывать, участвуя в бинарах и онлайн-конференциях. Маленький гаджет и электронные облака заменят всё наработанное человечеством за многие века его существования. Придёт иной мир. И, конечно, кому из его обитателей – то ли людям, то ли роботам – нужны будут высокое искусство, музыка, произведения классических жанров, да и история наших сегодняшних народов?Это волновать уже никого не станет. Может быть, в этом бредовом будущем и будет что-то привлекательное и интересное, чего сейчас мы не можем понять. Ведь никто не спорит, что маленькая плоская коробочка в кармане, позволяющая нам чувствовать себя человеком мира, приносит море удобств, о которых не мечтали и фантасты. Но что-то настораживает. Бушуют стихии в Космосе и на Земле, тают ледники, меняется климат. Меняются и люди. И всё же: пока ещё есть надежда, что земляне проснутся от электронного сна. Природа всё ещё та, что и тысячи лет назад, хотя и она изменяется. Но она не подвластна пока человеку. И здесь кто кого. Может, стоит задуматься: соответствуют ли наши планы и борьба ведущих IT-компаний за пространство электронных облаков, а также производство роботов планам чего-то свыше? Однозначно – нет! И здесь силы у нас неравные! А.Д. Арманд (1931–2020)

С.А. Брусиловский (1930–2020) Почему-то в эти дни всё чаще вспоминаются те самые «гвардейцы духа», о которых тоскует сердце. Уходят последние… Может, чтобы поскорее вернуться?

Р.А. Григорьева (1931–2021)

Р.П. Сергиенко (1936–2020)