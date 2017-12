warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/testshop/data/www/testshop.ru/includes/menu.inc on line 743.

92(4/2017) От редакции В добрый путь!

( Знаменательное событие в Лопухинском особняке) Тоотс Н.А., главный редактор журнала «Дельфис» Три дня – с 6 по 8 октября, когда осень в Москве коснулась природы и уже позолотила её своим узором, для многих почитателей творчества Рерихов стали знаковыми. Октябрь особенно связан с этой семьёй. Многие дни в нём памятные. Не забудем, что 6 октября 1923 года Рерихи получили в Париже посылку с легендарным Камнем Чинтамани. Принял её Ю.Н. Рерих. То был знак высочайшего Доверия и начало нечеловеческих испытаний на Пути преобразования мира. Музей Рерихов (филиал Государственного музея Востока) в особняке Лопухиных Ныне же к Лопухинскому особняку в Малом Знаменском переулке, впервые явившему миру своё новое лицо, спешили люди, вероятно с разными чувствами и мыслями, жаждущие ответов на многие вопросы, давно копившиеся в их душах. Все понимали, что именно с этого дня начнётся отсчёт нового времени в рериховском пространстве России. Вспоминаю, как, придя сюда работать в 1990 году (тогда в Советский фонд Рерихов), мы верили, что именно здесь, рядом с Кремлём и храмом Христа Спасителя, создаваемый музей Н.К. Рериха с зарождённым в нём магнитом Наследия явит третью грань Священного символического треугольника – Власть, Вера, Учение (как объединяющая сила духовного единства страны). Тогда мы, работники фонда, ощущали особое иеровдохновение и готовы были вершить грандиозные дела, несмотря на трудности и события 1990-х годов. Однако всё вскоре изменилось, и грёзы о великом будущем исчезли как туман. Но всё, что происходило, не было напрасным. Это был трудный опыт, а неизбежность его диктовалась временем. Произошёл раскол в рериховском движении. С одной стороны, у каждого была свобода выбора – где прикладывать свои силы, чем заниматься, под какое «крыло» вставать. С другой – появился давно ожидаемый центр с рериховским наследием, набиравший в свои ряды верных «вассалов». Для одних всегда легче уйти под чьё-то «крыло» и не брать на себя никакой ответственности. Другие ловко сочинёнными мифами увлекают за собой толпы послушных последователей, постепенно превращая их в зомби, не способных ничего понимать, кроме заученных фраз и установок. Но разве о таком развитии идей мечтали Рерихи? Разве такому учили Великие наставники этой семьи? По всей стране за пятьдесят с лишним лет (если считать началом рериховского движения 1976 год, когда в новосибирском Академгородке были проведены первые Рериховские чтения) встали на ноги, окрепли и развернули свою позитивную деятельность сотни, если не тысячи, рериховских общественных организаций. Это огромное культурное поле страны держит высокий градус гражданственности, веры в свой народ и его светлое будущее. Но все они разделены на отдельные сообщества, имеющие своего лидера, и абсолютно индифферентны (в лучшем случае) к деятельности других «вотчин». Существуют «удельные княжества» побольше, со своими средствами массовой информации и даже музеями, есть поменьше и, конечно, «одиночки» – группы и люди. Напрашивается естественный вопрос: а надо ли их объединять? Пускай живут, как считают нужным! Естественно, никакого насилия здесь быть не может. Но очень необходим единый центр, как некий эталон или камертон, задающий для всех ключевую ноту. Центр, где наследие Рерихов станет доступным, а каждое обратившееся к нему общество или человек – желанным. Ибо единение в нынешнюю эпоху становится основой всех эволюционных процессов на Земле. Дар, принесённый Стране Лучшей Посланниками Великих Учителей, являет собой мощный Магнит, имеющий очень большую силу энергий эволюционного устремления. Более 100 человек пришли 6 октября в новый Музей Рерихов (филиал Государственного музея Востока) на его «предоткрытие». Так много людей ещё не собиралось здесь – в бывшей усадьбе Лопухиных в центре Москвы, в бывшем Международном центре Рерихов. Путь к этому знаменательному событию был, как известно, непростым и нелёгким, а порой по-настоящему драматичным. Сражения шли в судах всех рангов, наветы и мифы росли как айсберги, а рериховское движение рвалось на куски, плодя непримиримых врагов и клеветников, а также потерявших способность реально оценивать события «иерархов», уверовавших в свою непогрешимость и безнаказанность. Отголоски этого противостояния в виде «вечного» пикета за воротами лопухинской усадьбы продолжают свою никому не понятную бессмысленную жизнь. А ведь этим заблудившимся людям давно предлагалось, и не раз, влиться в движение людей, доказавших своими делами готовность служить общему благу и культуре, своему народу и миру. Но пока их зов, увы, не услышан. Зал замер в ожидании приветственных выступлений официальных представителей На открытие, пусть не всего музея, а лишь небольшой его части, приехали представители рериховских обществ и известные рериховеды не только из разных городов нашей страны, но и из Белоруссии, Америки, Израиля, Германии, Индии, Швеции, Италии, Испании. Среди участников были и руководители родственных музеев А.А. Бондаренко и В.Л. Мельников из Санкт-Петербурга, Д.Н. Попов из Нью-Йорка. Из-за ограниченности помещений и мест в зале посетить это действо могли только получившие приглашения. Много ещё проблем предстоит решить новому музею, прежде чем он сможет распахнуть свои двери для всех желающих посетить эту «жемчужину» Москвы. Оказалось, что прежние арендаторы усадьбы не очень-то заботились о её сохранности и тех ценностей, что им были доверены. И всё же сотрудники нового музея, возглавляемые доктором искусствоведения Т.К. Мкртычевым, а также работники Государственного музея Востока (ГМВ), руководимые генеральным директором, доктором исторических наук А.В. Седовым, сделали, казалось, невозможное. Помогали им многочисленные волонтёры. Своих подопечных им постоянно посылали многие московские рериховские, и не только, организации. Так завязывалось новое содружество, одухотворённое высокими целями и планами. Конечно, не сидела сложа руки и рериховская общественность. Шла напряжённая работа по созданию новых общественных организаций, готовых к партнёрской работе с государственными структурами. Появился и постепенно окреп, а также был официально учрежден Национальный рериховский комитет (НРК). Его возглавил бывший заместитель министра иностранных дел РФ, чрезвычайный и полномочный посол РФ в Японии А.П. Лосюков (по его инициативе комитет и был создан). Появилась по инициативе москвичей и Ассоциация исследователей наследия Рерихов. Произошло сплочение рериховцев и рериховедов с музейными работниками. Начал образовываться их творческий союз. Люди молодели на глазах, молодёжь заражалась энтузиазмом почтенных сотоварищей, оценивших доверие руководства страны и живое участие в новом строительстве работников Министерства культуры. Часто именно их активная позиция давала импульс к безотлагательным действиям всех – и работников ГМВ, и общественности. Решено было в октябре провести выставку картин Н.К. Рериха и С.Н. Рериха «Свет с Востока», а также конференцию «Наследие Рерихов и восточный вектор российской культуры», приуроченные к 115-й годовщине со дня рождения Ю.Н. Рериха и 70-летию установления российско-индийских дипломатических отношений. В декабре планируется уже полноценное открытие музея выставкой картин Н.К. и С.Н. Рерихов «Восхождение» из четырёх музеев. Посетить её смогут все желающие. Главные организаторы «предварительного действия» Т.К.Мкртычев (слева) и А.В.Седов Итак, первая акция нового музея, в котором в будущем будет собрана самая большая в нашей стране коллекция картин отца и сына Рерихов, а также их архив, состоялась. Открылась она звуками прекрасной классической музыки в исполнении молодых музыкантов ансамбля «Пробуждение чувств» под руководством А. Ушенина. Мелодии Штрауса, Сибелиуса, картины С.Н. Рериха на стенах создавали некий праздник красоты, стремиться к которой всегда призывал Святослав Николаевич. Красота Гималаев и изображённой на его полотнах друга и сподвижницы Кэтрин Кэмпбелл, мастерство художника и гармоничность музыки являли тот синтез, о котором столько сказано в Учении Живой Этики. И, словно по мановению невидимого дирижёра, зал замер, погружённый в мир прекрасного. Молодые исполнители ансамбля «Пробуждение чувств» в перерыве перешли в залы выставки и там продолжали концерт А потом места в президиуме заняли руководители двух государственных рериховских музеев Москвы, а также почётные гости. Каждое слово выступавших на этой официальной церемонии как бы приподнимало «занавес» всего действа, давая оценку того, что произошло. А оно было названо «знаменательным событием» в истории Москвы и всего мира, высказано пожелание, чтобы этот музей стал Домом Рерихов. Известный индолог нашей страны Р.Б. Рыбаков, игравший одну из главных ролей в создании в 1989 году Советского фонда Рерихов, самый близкий к С.Н. Рериху человек из российского окружения, сказал: «Когда был создан Советский фонд Рерихов, Святослав Николаевич произнёс такое напутствие: “Ну вот, друг мой, что сделаете, то и сделается”». Тогда я его не очень понял. А теперь могу уверенно повторить: «Ветер дует в наши паруса, а куда мы поплывём, это зависит от нас». Будет ли это перезагрузка или перестройка, покажет время. Так хочется надеяться на лучший вариант. Доктор исторических наук, индолог, бывший (с 1994 по 2009 г.) директор Института востоковедения АН (ныне РАН) и большой друг С.Н. Рериха Р.Б.Рыбаков приветствует собравшихся и говорит напутственные слова Выступает директор Санкт-Петербургского музея семьи Рерихов А.А.Бондаренко Поздравили собравшихся и представители Министерства культуры РФ – директор департамента культурного наследия Ю.А. Евтюхин и помощник министра культуры К.Е. Рыбак. Он сказал: «Дом Рерихов имеет более чем 200-летнюю судьбу. И я уверен, что в дальнейшем он будет гостеприимным для всех почитателей этой семьи». Приветственное слово произносит президент Национального рериховского комитета А.П.Лосюков Всеми любимая О.В.Румянцева – старейшина рериховского движения, проработавшая в Государственном музее Востока более 40 лет, поздравляет собравшихся с радостным и долгожданным событием Заместитель директора Музея Николая Рериха в Нью-Йорке Д.Н.Попов рад присоединить свой голос к числу приветствующих это собрание На выставке «Свет с Востока», которая продолжалась до 26 октября, было представлено свыше 60 полотен Н.К. Рериха и С.Н. Рериха. Картины «Святейшая Тангла», «Христос», «Майтрея», «Цветы Тимура», «Заратустра» и другие из Гималайской серии Николая Константиновича, потрясающие своими сюжетами и необыкновенными, словно светящимися красками, приковывали взор и погружали в созерцание. Ещё на заре своего творчества художник не раз обращался к Востоку, интерес к нему привёл его и его семью в 1923 году в Индию, где Рерихи прожили всю оставшуюся жизнь, откуда они совершали свои знаменитые экспедиции и где создали институт гималайских исследований «Урусвати». Представленные в экспозиции картины – это то, что художник хотел рассказать, что понял и узнал о Востоке. А нам, зрителям и рериховедам, предстоит расшифровывать их смысловые маркеры и коды. Выставка картин Н.К. и С.Н. Рерихов «Свет с Востока» в залах нового Музея Рерихов Бронзовая миниатюра из коллекции Рерихов Директор Музея Рерихов Т.К.Мкртычев и заместитель директора Государственного музея Востока Т.Х.Метакса беседуют с посетительницей выставки День открытия выставки оказался и днём встреч старых знакомых, с некоторыми из них мне не довелось встречаться более двух десятков лет. Порой казалось, что этих лет и не было, а собрались все здесь, чтобы начать строить снова, с тем же энтузиазмом, что и 20 лет назад, но вооружённые осмыслением ошибок и приобретённым опытом. И вот теперь этот день встреч с единомышленниками принёс столько радости и сюрпризов! Главное – мы опять вместе. Открывает конференцию доктор философских наук Е.В.Фалёв Выступает доктор исторических наук В.С.Дылыкова Конференция «Наследие Рерихов и восточный вектор российской культуры» продолжалась полтора дня, 7–8 октября. Выступили 16 докладчиков. Это были доктор философии Е.В. Фалёв («Учение о сознании в буддизме и в Живой Этике»), доктор философии И.А. Герасимова («Аналитика и созерцание в контексте философских учений и Живой Этики»), В.Э. Жигота («Учение Живой Этики и восточная традиция культуры внутренней жизни»), доктор исторических наук В.С. Дылыкова («Мужской и женский принципы в Калачакра-тантре). Темы их выступлений можно отнести к философскому осмыслению Живой Этики и восточных учений, а авторы основной части докладов представили свои исследования и обобщения, касающиеся жизни и творчества Рерихов. Каждый из них своим исследованием дополнил грандиозную картину, которую мы называем «наследием Рерихов». А это поистине безграничное поле для творческого поиска. О дружеских шаржах С.Н.Рериха рассказывает доктор исторических наук В.А.Росов Так, доктор исторических наук В.А. Росов рассказал о портретах и шаржах на Ю.Н. Рериха, созданных его братом; кандидат философии А.М. Шустова, недавно побывавшая в Тибете в Ладакхе, поделилась очень интересными впечатлениями, а также своими исследованиями работ Ю.Н.Рериха об истории буддизма в Ладакхе. О неизвестном письме Ю.Н.Рериха из архива Университета Миннесоты в Америке рассказала О.Б.Кудзова. Доктор искусствоведения Т.К. Мкртычев дал интересную интерпретацию изображённых на картинах Н.К. Рериха башен с огнём, увидев в них «китайский след». Заместитель директора Нью-Йоркского музея Н. Рериха Д.Н.Попов поделился своими исследованиями о поездке Рерихов по Юго-Западу США в 1921 году. М.Ю. Миронова рассказала о храмовом комплексе Дуньхуана в живописи Н.К. Рериха, а П.И.Крылов – о дружбе Рерихов и семьи Неру–Ганди, автор этих строк познакомила собравшихся с малоизвестными письмами Е.И. и Н.К. Рерихов, которые они посылали своим сотрудникам в 1924 году из Дарджилинга. Недавно побывавшая в Ладакхе (Тибет) кандидат философии А.М.Шустова делится своими впечатлениями Малоизвестным письмам Н.К. и Е.И. Рерихов посвятила свой доклад Н.А.Тоотс Кандидат искусствоведения В.Л. Мельников рассказал о том, как представлена Индия в собрании Санкт-Петербургского государственного музея-института семьи Рерихов. О.Е. Цветкова познакомила участников с опытом Н.К. Рериха и С.Н. Рериха в области атрибуции и каталогизации картин. В заключение С.Ю. Ключников как бы подвёл конференцию к следующему этапу – круглому столу «Сотрудничество общества и государства; создание Дома Рерихов в усадьбе Лопухиных». Он рассказал об отношении Рерихов к сотрудничеству с государственными структурами и убедительно показал, что они были скорее «государственниками», чем «общественниками». Выступает О.Е.Цветкова с рассказом об атрибуции и каталогизации картин Н.К. и С.Н. Рерихов Заключительный доклад С.Ю.Ключникова как бы подвёл собравшихся к теме обсуждения за круглым столом Обсуждение за круглым столом было достаточно разноплановым. Выступавшие высказывали свои пожелания, давали советы. Были и критические замечания. Слово предоставлялось каждому, кто поднимал руку. А ведущий круглый стол Т.К.Мкртычев заверил всех собравшихся, что двери Дома Рерихов будут открыты для всех его почитателей. Президент НРК А.П.Лосюков своим выступлением задал дружественный тон обсуждению за круглым столом Участники разговора за круглым столом Потом, когда закончились эти три незабываемых дня и мы вышли на улицу, произошло чудо. Буйствующие два дня тучи и дожди прекратились. Небо сияло синевой, особенно яркой в лучах заходящего солнца. Тишина и покой царили вокруг. Вспомнилось, что ещё вчера, когда мы шли после обеда в музей, в небе стояла радуга. Стало легко и радостно на душе. И как тут не поверить в добрые приметы! Н.А.Тоотс, главный редактор Фото В.Чернявского, О.Калинкина и В.Надёжина