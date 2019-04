warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/testshop/data/www/testshop.ru/includes/menu.inc on line 743.

97(1/2019) От редакции Урусвати – 140 лет Тоотс Н.А., главный редактор журнала «Дельфис» Гостиная «Дома Гоголя» в центре Москвы 12 февраля 2019 года едва вместила всех желающих попасть на творческий вечер, посвящённый 140-летию со дня рождения Елены Ивановны Рерих. Его организатором являлся Национальный рериховский комитет (НРК). В подготовке столь ответственного события участвовали многие его члены, но главным организатором являлась известный российский учёный, доктор философских наук, главный научный сотрудник Института философии РАН Ирина Алексеевна Герасимова. Гостиная «Дома Гоголя» едва вместила всех желающих Надо сказать, что никто не представлял, что при входе в «Дом Гоголя» произойдёт настоящее столпотворение. Желающих попасть на вечер оказалось больше, чем мог вместить зал. Это ещё один упрёк чиновникам из Минкульта, по вине которых НРК пришлось искать помещение, а ведь ещё недавно это могло происходить в стенах Музея Рерихов. Н.С. Гаврилова Однако во всём есть свои плюсы. Как говорят: «В тесноте, да не в обиде». Гостиная оказалась уютной, с картинами на стенах, фортепиано, оборудованная всем необходимым для видеопоказа. Огромное фото Е.И. Рерих приветливо встречало гостей. В вазе, как всегда, стояли любимые цветы Елены Ивановны, а музыка исполнялась исключительно из репертуара композиторов, которых слушала в часы отдыха семья Рерихов. Егор Турлей составил примерный их список, а заслуженная артистка России пианистка Наталия Гаврилова совершила настоящий подвиг. Она подобрала из него то, что могла исполнить сама, и то, что её ученики и сотрудники. По существу, в большей своей части это не были готовые номера, их ещё надо было учить или вспоминать, наигрывать и т. д. Словом, наш друг, как всегда, не подвела, и в результате атмосфера в зале была наполнена торжественными звуками музыки Листа, Грига, Рахманинова, Мусоргского, Рубинштейна, Чайковского, Дебюсси в исполнении Н. Гавриловой и М. Непряхиной. Вокальную партию исполняла лауреат международных конкурсов Диляра Муравицкая. Вокальную партию исполняет Д. Муравицкая. За фортепьяно Н.С. Гаврилова Слово для приветствия, как всегда, было предоставлено президенту НРК Александру Прохоровичу Лосюкову. А затем Ирина Алексеевна Герасимова несколькими словами охарактеризовала детство Е.И. Рерих: «Сильная и яркая черта в характере девочки – страстная любовь к природе и к одиночеству – чётко, определённо обозначилась с самого раннего детства. Самые счастливые минуты и вспоминаются именно во время одиночества или при одиноком любовании природою. Девочка страстно любила встречать утро в природе, когда она до начала неизбежных ежедневных занятий с разными учительницами могла одна пробежать в любимые места и насладиться тишиною и красотою утра». Потом звучала музыка Э. Грига к пьесе «Пер Гюнт» – «Утро» и «В пещере горного короля». И снова несколько слов о молодости. В одной из бесед с Учителем было дано пояснение относительно раннего детства Елены Ивановны: «Как раньше чувствовала одиночество, так же теперь должна чувствовать знание духа <…> Ни трактат, ни разум, но канал духа приносит ощущение Космоса». В земных условиях возвышенное чувство гармонии мира, то, что ощущается, но несказуемо, воспитывается звуком и цветом. По мысли древнегреческих мудрецов, которую выразил римский философ Северин Боэций, есть «космическая, мировая музыка» (musica mundane), «человеческая музыка» (musica humana) и музыка инструментальная (musica instrumentorum) – всякая музыка, вызванная человеческим искусством. Все три вида музыки сопровождали Елену Ивановну на протяжении всей жизни. В детстве она училась игре на фортепьяно, а в зрелом возрасте в Гималаях слышала музыку сфер. Слово для приветствия предоставлено А.П. Лосюкову И вот уже в притихшем зале, замершем от восхищения, зазвучали произведения Рахманинова «Вокализ» и «Христос Воскрес» на стихи Д. Мережковского в исполнении Д. Муравицкой. А со стены меняющиеся портреты Е.И. Рерих соединяли эту возвышенную душу с тем вдохновением, которое дарили нам, слушателям, исполнители… Бурные аплодисменты и возгласы «Браво!». О творческой биографии матери Агни Йоги рассказал В.Е. Чернявский О творческой биографии матери Агни Йоги рассказал В.Е. Чернявский, сопровождая ее фотоиллюстрациями. – Почему Живая Этика – живая? – спросила И.А. Герасимова. И затем пояснила: «Учение Живой Этики – философское учение, которое создавалось совместно индийскими Учителями и старшими Рерихами – Николаем Константиновичем и Еленой Ивановной, которой принадлежит ведущая роль. Передача знания шла в традиции всех восточных школ философии – через откровение и подготовку текстов, которые могли изучать ученики. Учение Живой Этики дано в особый, переходный период истории человечества. Эту особенность мы начинаем остро осознавать именно сегодня, когда стоит вопрос о том, что мир резко меняется и эти изменения идут с ускорением. Всё отжившее – космические отбросы – летит в чёрную дыру истории. Грядущее будущее уже трудно предсказать, говорят учёные. Однако многое из того, что мы сегодня наблюдаем, было предсказано в Учении Живой Этики. Почему Живая Этика – живая? Учение утверждает жизнь. Смерти нет – есть жизнь как вечная смена форм. Одна жизнь заканчивается. Начинается другая. Учение утверждает жизнь, раскрывает связь времён. Живая Этика учит нас мыслить мерками глобальной истории человечества, соединяя древнее знание и современную науку; прошлое, настоящее и будущее. И.А. Герасимова рассказывает об Учении Живой Этики Учение утверждает жизнь, поясняя связь культур и указывая на единый источник знания. Сегодня в условиях глобальных коммуникаций, которые охватили всю планету, идёт интенсивный обмен знаниями и опытом самых различных традиций. Учение утверждает жизнь как связь человека с внутренним началом в себе – с духом. Актуальность духовного начала культуры остро осознаётся чуткими людьми в реалиях цифровой, техногенной цивилизации. Суть жизни – в духе. «Будьте просты духом», – пишет Елена Ивановна. «Возвышенная простота духа?» В чём она? Учение раскрывает тайны жизни, проясняя связь отдельного человека, планеты и целого – космоса. «Всё связано со всем». В век глобализации мы начинаем осознавать глубокий смысл этой формулы древней мудрости. Почему Живая Этика – Этика? Раньше отвечали за дела, а сегодня настал час принять на себя ответственность за мысль. Мысль творит мир и будущее. Творить в мысли и в духе означает со-мыслить: творить коллективно, социально. Без этики мысли, искренности это невозможно. Со-мыслить означает соведать, сознать – улавливая высшую истину, образы высшей реальности духа. Примечательно, что русское слово «со-весть» от глагола «ведать» – закрепилось в языке из санскрита, где «ВЕДА» – это священное знание. Соединить земное с небесным можно, только идя по пути совершенствования человека, напоминает Учение Живой Этики». Качествам личности Е.И. Рерих посвятил своё выступление С.Ю. Ключников. Его точные и лаконичные формулировки не нарушили ритма вечера, а как бы расставили необходимые акценты. С.Ю. Ключников расставил необходимые акценты вечера И здесь к месту оказались подобранные Соната № 8 «Патетическая» Л. ван Бетховена и романс А. Рубинштейна «Ночь» на стихи А.С. Пушкина. А дальше слово получили чтецы и поэты. Удивительно искренне выступил совсем юный участник вечера – студент Московского медицинского колледжа № 2 Егор Жура. Это были «Милый друг» Вл. Соловьёва и «На далёкой звезде Венере» Н. Гумилёва. Л.М. Гиндилис и Елена Школяр, О. Чемодурова прочитали свои стихи, посвящённые Е.И. Рерих. И в заключение снова зал наполнили звуки музыки, романсы Александра Чайковского и неповторимые пассажи Клода Дебюсси. Е.И. Рерих была блистательной пианисткой, и как важно было в этот торжественный день «подарить» ей то, что было особенно близко. В необыкновенном вдохновенном состоянии мы покидали зал, с прекрасным чувством удовлетворения и прикосновения к Красоте.