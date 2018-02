warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/testshop/data/www/testshop.ru/includes/menu.inc on line 743.

93(1/2018) Образ Родины Уймонская долина Алтая Астахова Г.В. Есть только миг между прошлым и будущим, Именно он называется жизнь. Л. Дербенёв «Золотая земля» – так в переводе с древних языков звучало название Алтая. Он восхищает и удивляет своей красотой, великим прошлым и великим будущим. Историческое прошлое Алтая таково, что породило много мифов и легенд. Предания утверждают, что Алтай – место странствий великих пророков и духовных Учителей человечества. Это страна снежных вершин и долин, ледников и водопадов, чистых озёр и бурных рек. Здесь высится священная трёхглавая гора Белуха, где, по преданию, находится вход в Шамбалу. Алтай всегда манил людей, приезжавших сюда в поисках легендарного Беловодья, как символа свободы и вольницы, а в наше время сюда едут за вдохновением художники, писатели, поэты и романтики. Когда-то (в XVII веке) вся эта территория входила в огромное государство – Джунгарское ханство, которое распалось к середине XVIII века в результате междоусобных войн, и алтайские племена были на грани исчезновения. В 1755 году 12 алтайских зайсанов (зайсан – глава рода) обратились к северному соседу, России, с просьбой о защите от нападений и разорения. Правившая в ту пору Елизавета Петровна объявила в 1756 году о том, что эта территория входит отныне в состав России, и нападения прекратились. В 2006 году исполнилось 250 лет благополучного существования Алтая в России. На самом деле русские здесь появились уже с середины XVII века. В алтайских горах прятались люди, которые в той или иной степени имели разногласия (мягко говоря) с властью. Это и беглые каторжники с Демидовских рудников, и беглые солдаты, и гонимые реформами патриарха Никона старообрядцы. Гористую часть Алтая называли ещё Камнем. В горах и дремучих лесах появлялись целые деревни этих вольных поселенцев, которые не признавали никакой власти, по совести решая все свои проблемы. В результате здесь образовалось уникальное сообщество алтайских «вольных каменщиков». Подобная вольница не устраивала власти, и сибирскому губернатору шли указы уничтожить это «царство на Камне». В конце концов мудрая Екатерина II в 1792 году уладила дело мирным путём, удовлетворив все требования «вольных каменщиков». Но, удивительно, этот дух вольницы настолько пропитал здесь всё, что с тех пор и по сей день на Алтае возникают общины, стремящиеся жить независимо, по своему укладу. Сейчас на Алтай приезжает много народу. И если раньше это было место изгоев, то сейчас людьми движут совершенно другие мотивы. Они едут в предвкушении найти здесь что-то сокровенное. Люди творческого склада ищут здесь идеальное место для реализации своего потенциала, а молодёжь едет в поисках своего места в жизни. Многие оседают навсегда, заворожённые первозданной красотой края. И так получилось, что богата и самобытна не только природа Алтая, но удивительны и красивы люди, здесь живущие. А над Уймонской долиной буквально витает дух Живой Этики. Практически все русские, устраивающие здесь свою жизнь, в той или иной степени принимают Живую Этику, а те, кто никогда не слышал о ней, живут согласно своему мировоззрению, которое органично согласуется с законами Агни Йоги. Добирались мы в долину от Бийска несколько часов. Дорога шла вначале по легендарному Чуйскому тракту, а затем вдоль красавицы Катуни; проезжали мимо памятника Н.К. Рериху на её берегу, мимо села Сростки, где родился В.М. Шукшин, а по обочине тракта, отдавая дань времени, встречались редкие, но меткие рекламы. Например: «Твёрже нашего щебня – только наше слово». Вот это слоган! Ехали мы на вечерней заре, и предзакатное сентябрьское солнце окрашивало горы и долину красным, жёлтым, оранжевым разноцветьем, благодаря чему и начинаешь понимать, почему Алтай называли «золотые горы». А воображение уносило в прошлое, и виделось, как 1000 лет назад здесь шли торговые караваны или пылили дорогу ноги воинов. К ночи мы добрались до посёлка Чендек в Уймонской долине, где нас гостеприимно приютила Елена Ильина, член Тамбовского рериховского общества. Уймонская долина – красивейшее место на Алтае. Расположена она на плато высотой 1000 метров над уровнем моря и обрамлена двумя горными хребтами – Теректинским и Катунским, высота которых доходит до 3000 метров. В долину стекается несколько живописных ущелий с обоих хребтов, у подножия которых раскинулись посёлки, где неравнодушными людьми созданы очень интересные музеи. Вдоль Катунского хребта Вдоль Катунского хребта, по его посёлкам и ущельям мы путешествовали с Сашей на его стареньких «жигулях». Выйдя на пенсию, он пристрастился читать, да не что-нибудь, а книги по Живой Этике, основам мироздания, до этого зная об этих вещах только понаслышке. Так что в пути мы с удовольствием слушали его комментарии по всем вопросам – от не совсем понятной для большинства населения эзотерики до понятных для всякого русского человека политических тем, решая по ходу дела все мировые проблемы. В солнечный день мы поехали с Сашей в посёлок Верх-Уймон, в котором находятся сразу три музея. Возникновение здесь музея Н.К. Рериха связано с его Центральноазиатской экспедицией. Это была давняя мечта художника, археолога и путешественника – проникнуть в Гималаи и Тибет. Со стороны Советского Союза путь должен был проходить через Алтай. И в 1926 году из Новосибирска пароходом, паромом и на конях семья Рерихов добралась до Верх-Уймона, где им предоставила свой дом семья старообрядцев Атамановых. Глава семьи Вахромей Семёнович был примечательной личностью. Он самостоятельно по книгам изучил несколько языков и медицину и лечил людей травами. Именно он в течение 12 дней сопровождал Николая Константиновича в его поездках по долине к Теректинскому и Катунскому хребтам и к месту, где, по преданию, ушла под землю «чудь белоглазая». И он же проводил Рерихов к пароходу, проведя через знаменитые Денисовы пещеры. Позже (в 1929 году) Николай Константинович писал: «…когда мы не так давно проехали через алтайские высоты, нам показали пути и потаённые, ведомые лишь избранным, далёкие тропинки к священным местам, именуемым Беловодье». Места эти настолько пришлись по душе художнику, что он мечтал построить здесь город культуры, науки и искусства. Есть сведения, что позже, когда речь шла о возвращении на родину, он хотел поселиться на Алтае. Музей Н.К. Рериха в Верх-Уймоне После отъезда семьи Рерихов события в Верх-Уймоне развивались трагически. Атаманов был раскулачен, сослан в Нарым, где и умер, а семья вынуждена была ютиться по чужим углам. Дом перешёл государству и постепенно обветшал. И лишь в 90-х годах прошлого века, в разгар кризиса в России, было решено создать в Верх-Уймоне музей Н.К. Рериха. Музей ныне очень востребован. В сентябре туристический сезон уже закончился, а желающие посетить музей шли непрерывным потоком. Хотелось бы отметить интересный и профессиональный рассказ о событиях тех лет нашего гида Сергея Ревомировича (революция и мир). Первый этаж музея посвящён быту старообрядцев, а также здесь представлены фотокопии документов Центральноазиатской экспедиции. А на втором этаже в комнатах, где жила семья Рерихов, можно увидеть их личные вещи, а также постеры картин Николая Константиновича, относящихся (некоторые условно) к алтайскому циклу. Картину «Ойрот – вестник Белого Бурхана» Рерих написал под впечатлением услышанной легенды о хане Ойроте, а Белым Бурханом здесь называют Будду, который с проповедями прошёл Алтай и ушёл к Байкалу. На Алтае в разных местах можно встретить мегалиты – «каменные бабы». На картине «Сосуд нерасплесканный» чаша в руках «каменной бабы» – как символ лучших накоплений человечества: не расплещи, человек, то, что дарует тебе судьба. По легенде, здесь жил удивительный народ (чудь белоглазая), который много знал и умел. Но, гонимый властью, он ушёл подземными ходами (руслами подземных высохших речек, которых много на Алтае), чтобы вернуться со своими сокровищами тогда, когда придут люди Беловодья. Об этом полотно «Чудь белоглазая». Примечательна картина «Победа», написанная в 1941 году, на которой изображена священная гора Белуха, символ нашей силы и защиты. Победа ещё далека, а Николай Константинович уже её предчувствовал. Завершает экспозицию триптих Святослава Рериха «Распятое человечество». Здесь нет креста, человечество само себя распинает, ибо причина всех его бед – в нём самом. В музее представлена коллекция минералов и кристаллов. Рерихи считали, что кристаллы горного хрусталя – вершина минеральной эволюции. Кристаллы часто находят в виде сложных форм – кедровой шишки, гриба со спорами, как будто камень пытается в своей эволюции создать нечто более совершенное. Но повторить – не значит создать. Когда растение захотело двигаться – появилось перекати-поле. А что хочет человек? В какой эволюционный виток он жаждет войти сегодня? Много радости доставил нам музей-магазин «Самоцветы». Художники и ювелиры отец и сын Лихачёвы собирают и обрабатывают самоцветные сокровища этого «каменного царства» – аметист, топаз, агат, оникс, горный хрусталь, малахит и т. д. Алтайские мудрецы говорили, что камни помнят всё. Вот эту память и пытается «вытащить» из бесформенного камня цепкий глаз художника и показать не только его красоту, но и некую загадку. Как заворожённые рассматривали мы как мелкие безделушки, так и огромные отшлифованные срезы агатов и ониксов. Великолепны также большие фото срезов камней, сделанные под микроскопом, – это совершенно другая ипостась самоцветов, открывающая фантастический, ранее невидимый мир кристаллов. Ещё один музей в Верх-Уймоне – музей старообрядцев – отражает историю этого движения, быт и обычаи этих людей, их книги, культуру и веру. Н.К. Рерих писал, что их книги помнят, вероятно, царя Берендея. С нашим замечательным Сашей мы решили проехать Уймонскую долину насквозь. Уймон с алтайского – «столпотворение», так как в древности здесь проходил оживлённый торговый путь. Полное название долины – урочище Уймонская степь, этакий овал длиной 40 и шириной 8 километров. Конец её завершается каскадом из трёх небольших долин, разделённых между собой невысокими перевалами. А местные романтики связывают эти три долины со строительством города будущего – Звенигорода, о котором мечтал Николай Константинович. Самая большая из трёх долин отведена ими для общины, где будут жить родители с маленькими детьми. Средняя – для молодёжи, и самая маленькая – для пожилых людей. Сейчас в одной из долин построен Сергиев скит, который является подворьем Троице-Сергиевой лавры. Интересно, что в этих местах буддизм сосуществует с христианством и язычеством, а в алтайских домах можно увидеть рядом изображение Будды и Христа. В.А. Павлюшин и построенная им пирамида Практически рядом с Верх-Уймоном расположен посёлок Нижний Уймон, в конце которого находится пирамида, выстроенная Владимиром Павлюшиным, членом Союза писателей России, философом, автором серии книг «Знаки Света», а также книг по истории, мифам и легендам Алтая. Он встретил нас у своего более чем скромного жилища и проводил к пирамиде, в которой оборудованы магазин его книг и галерея картин художницы Веры Ярославцевой, чей дом стоит неподалёку. Экспозиция её картин называется «Алтай сокровенный», а сюжеты связаны с легендами и мифами, собранными в книгах Павлюшина. Философский и иносказательный смысл этих легенд и пыталась раскрыть художница на своих полотнах. Языческие, буддийские и христианские мотивы причудливо переплетаются в её творчестве. Нежные и в то же время яркие краски на её картинах делают выбранные ею сюжеты очень выразительными. Создаваемые образы как бы проступают через пелену или дымку, подчёркивая их сказочность. Например, у Ярославцевой есть картина, где у стен Белухи в призрачном тумане едва проступает образ Аккемской Богородицы с ребёнком и двумя чашами огня. А картина «Небесная садовница» даёт образ Укокской принцессы (если следовать версии, что это была жрица, судя по её татуировке). Есть предположение, что её физическое тело (мумию) необходимо вернуть из музея на Укокское плато, где осталось её тонкое тело, иначе она не сможет в нужный момент помочь людям. Или картина по легенде о спящем Богатыре, в изголовье которого расположен магический кристалл, заключающий в себе информацию об эволюции нашей планеты. Художник-космист А.И. Гелич В Нижнем Уймоне живёт и работает член общества «Беловодье», художник, философ и педагог Афанасий Гелич, в активе которого около 2000 работ, выполненных в стиле космизма, символизма, на самые разные темы. Среди его полотен, конечно, трёхглавая гора Белуха в разных её ипостасях, ей посвящён цикл «Свет Белой горы». Интересна трактовка сакральности Белухи: она отражается в водах Аккемского озера в виде храма. Полон символики пентаптих, посвящённый Сергию Радонежскому, где отражены этапы истории России, связанные с покровительством преподобного. По гороскопу знак зодиака художника – Весы, и тема равновесия отражена в его творчестве как равновесие мужское-женское: у мужчины – огонь, как символ энергии и защиты, а у женщины – голубь, как символ Духа Святого. В то же время Афанасий Иванович понимает, что достижение равновесия опасно для эволюции, так как двигаться дальше некуда. Поэтому настраиваться нужно на бесконечность познания и совершенствования. К равновесию можно стремиться, но достигать нужно гармонии, которая, кстати, на данный момент есть великая тайна. Много размышляет художник и о духовном пути России. Помимо творческой работы, Гелич много сил и энергии отдаёт работе с детьми, для которых он построил в Чендеке художественную школу. А. Гелич. Из серии «Свет Белой горы» К дому художника «притулились», если можно так выразиться, ещё двое мужчин. Геннадий Митрошин, родом из города Находка. В 2001 году он вывесил на здании клуба в городе семиметровое Знамя Мира, которое провисело, правда, недолго. Осев на Алтае, он во дворе у Гелича, в одной из хозяйственных построек, положил начало своей коллекции Знамён Мира. И вскоре количество экспонатов выросло настолько, что в Чендеке был открыт музей для его коллекции, а центральным полотном в нём стало изображение Знамени Мира, выполненное недавно ушедшим из жизни новосибирским художником Леопольдом Цесулевичем. Уймонская долина пополнилась новым значимым музеем. И ещё один персонаж этой «троицы» – Рафаэль (фамилию свою он категорически от всех скрывает). В 90-х годах он работал в Москве в Оптическом театре у С.М. Зорина. Потом много скитался по всей стране и осел здесь, на Алтае. Инженер по призванию, он построил для себя во дворе у Гелича оригинальное жилище. Это утеплённая капсула на колёсиках длиной 2,5 метра и высотой 1,5 метра, где, кроме лежака, помещается только столик. Он очень гордится своим изобретением и собирается в нём зимовать. Занимается Рафаэль тем, что помогает всем в работе с детьми. Во дворе этой уже целой усадьбы эти трое мужчин выложили из камней Знамя Мира. В Нижнем Уймоне живёт бард Александр Звенигородский, член Питерского рериховского общества с 1992 года. Домик у него небольшой, вросший в землю, но внутри он оборудовал записывающую студию. Общение с ним было очень интересным, Александр много рассказал нам о современных сибирских общинах, куда он регулярно ездит с концертами. Зимой он отправляется в путь по городам России с концертами, заезжая и в Донбасс, в Донецк, хорошо знаком с нашим автором Сергеем Джурой. Бирюзовая Катунь Любопытно было побывать и в ущельях Катунского хребта, посмотреть на Катунь в разных её ипостасях. Катунь в переводе с алтайского – «госпожа, душа гор». В очень красивое узкое и скалистое Акчанское ущелье (ак – светлый, белый) нас возили Николай с Вероникой. На берегу гремучей речки Акчан мы устроили пикник, и Николай поделился с нами своей оригинальной теорией: как можно жить, избегая катастроф и болезней, если согласовывать свою жизнь с четырьмя стихиями – водой, землёй, воздухом и огнём. К нам в гости заглядывали свободно пасущиеся в этом «каменном царстве» коровы и лошади. Интересно, что в это лето в долину приезжала группа из Индии в поисках комфортного места для строительства ашрама на Алтае. И когда они увидели счастливые морды священных для них коров, они решили, что лучше, чем Уймонская долина, им места не найти. Съездили мы с Сашей и на Аккобинский «притор», где своенравная красавица Катунь «притирается» к высокому берегу, круто меняя своё направление. Берега бирюзовой Катуни окаймлены ожерельем из отполированного галечника и рощами разноцветных осенних деревьев. Внимание привлекали берёзы, цвет коры которых был не просто белым, а пронзительно-белым, а в сочетании с ажурными шапками из жёлтых, зелёных и оранжевых листьев они представляли необыкновенное зрелище. Мы долго не могли покинуть эту красоту. Вот парадокс: красота вроде бы непрактична, а как она помогает нам в жизни! На обратном пути заглянули в почти заброшенную деревню Аккоба, интересную тем, что здесь до сих пор сохранились въездные деревянные ворота, а в пустом детском садике стоят с любовью вырезанные из дерева фигуры богатырей. Но настоящая жемчужина Уймонской долины – Мультийские озёра, что расположены в горах Катунского хребта за посёлками Мульта и Замульта (Мульта – «гора дикой кошки»). На высоте 1500 метров образовалась уникальная экосистема – каскад из пяти озёр, воды которых перетекают из одного в другое между скал и огромных валунов. В местах перетока стоит мощный грохот от водопадов, слышный далеко окрест. Местные называют это «шумами». Но добраться до них оказалось делом непростым. Мы познакомились с Сергеем Сидинкиным, который взялся нас туда отвезти. Потомственный кержак, мастер на все руки, он оказался очень незаурядным человеком. Его молодая семья имеет большое хозяйство, а 14-летний сын хорошо владеет компьютером и уже освоил профессии пчеловода и электрика. Сам Сергей вдобавок к основным заботам, переделав военный уазик, возит желающих к озёрам. Дорога к ним идёт в тайге по чудовищно разбитой колее, то извиваясь среди огромных корней деревьев, то пробираясь среди валунов каменистого ложа ручьёв. При этом дорога то поднималась круто вверх, то обрывалась круто вниз, а машина двигалась скачками и вприпрыжку, порой наклоняясь с риском перевернуться. В общем, настоящий экстремальный автослалом и эффективный массаж всех внутренних органов. Мы еле держались на ногах, цепляясь руками за поручни. При этом Серёжа невозмутимо разговаривал с нами, почти не глядя на дорогу. Нас охватывал то ужас, то восторг. Сергей Сидинкин Наконец мы остановились у первого озера, на поляне, устланной мягким ковром из кедровой хвои. Нас встретила необыкновенная красота. С одной стороны озеро окаймлено снежными вершинами, с другой – кедровником. Мы пошли вдоль берега по тропе, состоящей из изогнутых корней и валунов, так что зевать было никак нельзя. Повсюду были видны причудливые природные скульптуры из отполированных водой мёртвых деревьев. Меня нагнала группа студентов из Кембриджского университета. На мой вопрос, как им алтайские места и слалом на дороге, они восторженно завосклицали и вприпрыжку помчались по колдобинам на «шумы». Разница в возрасте у нас лет 55, а эмоции от этих мест одинаковые. На обратном пути мы поговорили с Сергеем на самые разные темы. У него хорошая речь, ясный взгляд на всё, он живёт в соответствии с законами Живой Этики, не подозревая об этом. Когда мы расставались, он как бы поставил точку в разговоре, сказав: «Россию мы никому не отдадим». Мы решили, что после таких слов можно спокойно уходить в мир иной. Первое Мультийское озеро Вдоль Теректинского хребта По ущельям Теректинского хребта, у подножия которого и стоит посёлок Чендек, мы ходили пешком. Лазали на скалу «Вороний глаз», откуда открывается великолепная панорама всей долины, а местные планеристы используют её как стартовую площадку. Прошлись вдоль речки Теректа, чьи прозрачные воды облюбовала форель. Заглянули в Чёрное ущелье со своей Чёрной речкой. И всюду кедровые и лиственничные рощи. Интересно, что кедровый молодняк часто растёт из-под камня, как бы утверждая свою принадлежность к этому «каменному царству». В этом повинна птичка кедровка, страстный любитель кедровых орешков. Она прячет их на зиму под камнем и напрочь об этом забывает. Часто мы встречали здесь своеобразный симбиоз: из ствола кедра растёт берёза или наоборот. А скалы и камни покрыты какими-то наростами самых разных цветовых оттенков – красных, жёлтых, зеленовато-серых. Лиственные деревья ущелий уже тронуты золотой осенью, и в сочетании с цветным разнотравьем и уже заснеженными вершинами гор это создаёт необыкновенную картину. Никакое фото не отразит эту красоту. Это может уловить только человеческий глаз и оставить себе на долгую память. А люди там постоянно живут в окружении этой красоты. «По ущельям Теректинского хребта, у подножия которого и стоит посёлок Чендек, мы ходили пешком». Е.И. Ильина и Г.В. Астахова (справа) Чендек в переводе с тюркского – «хорошее место». В одном из симпатичных домиков Чендека живёт Зоя Тарыновна Музыкова, педагог-историк, алтайка из рода «зайцев». В её семье было семь сестёр, и все получили высшее образование при советской власти. Выйдя на пенсию, она не стала сидеть сложа руки. На своём участке с помощью друзей она построила этнографический музей истории и быта алтайского народа. Собирать экспонаты помогали её ученики, а многое – одежду, обувь, головные уборы алтайцев разных родов – они мастерили сами, довольно искусно украшая всё вышивкой, в которой орнамент рисунка не повторяется нигде. Её рассказ об обычаях алтайцев был очень интересен. Например, обычай уходить в 60 лет жить отдельно, чтобы держать ответ перед Всевышним: какой след ты оставил на этой земле? То, что вырастил детей и содержал семью, в счёт не идёт, это твой долг. А теперь следующие 12 лет нужно работать для общества, земли и неба, и только потом готовиться к уходу из этого мира. Этому обычаю последовала сама Зоя Тарыновна, создав свой музей, который получил статус филиала Горно-Алтайского национального музея. Нам всем стоит задуматься над мудростью и целесообразностью этого обычая. З.Т. Музыкова Посёлок Чендек имеет свой Дом культуры с обширной библиотекой и актовым залом. Его директор, алтаец Геннадий Михайлов, наладил интенсивную культурную жизнь: концерты, фестивали, праздники, игры и соревнования. А Елена Ильина, у которой мы гостили, устраивает ежегодные художественные выставки в его залах и знакомит с творчеством таких художников, как Н.К. Рерих, Б.А. Смирнов-Русецкий, А.С. Черноволенко, В.В. Надёжин и другие. Смирнов-Русецкий был в Уймонской долине в 1981 году, и цикл его картин по Алтаю хранится в Одессе, в Доме-музее им. Н.К. Рериха. Е.И. Ильина проводит интересную аналитическую работу с художественными полотнами. Она пытается понять, какие законы космоса отражены в той или иной картине, тем самым как бы прослеживая связь художника с космосом. Очень интересный взгляд. При этом она пользуется материалами книги «Законы новой эпохи», выпущенной издательством «Звёзды гор» и составленной на основе Живой Этики. Вероятно, такое же соответствие, или, если хотите, подчинение законам космоса, можно найти в музыке, литературе, да и в нашей жизни. Небольшое рериховское общество посёлка имеет свой Дом творчества, где они регулярно собираются, проводят дискуссии, семинары, устраивают праздники, работают с детьми. Словом, это уютное место служит им для общения. Эти люди неравнодушны к нуждам не только друг друга, но и к нуждам жителей всего посёлка. Они отзывчивы на любую беду и всегда приходят на помощь. Пойти на высокогорное озеро Чендек с ночёвкой для сбора целебных трав нас уговорил Николай, муж Елены Ильиной. К нам присоединились два молодых человека. Один приехал избавляться от своих комплексов, а другой – в поисках смысла жизни. Такой весёлой компанией мы отправились вверх по Чендекскому ущелью. Тропинка шла вдоль бурливой речки, через кедровые рощи, то переходя в узкую тропку над обрывом, то спускаясь к речке, где приходилось прыгать с камня на камень. По пути встречались вольные табуны лошадей. Через несколько часов непрерывного подъёма озеро открылось внезапно и поразило своим мудрым спокойствием, а в его зелёном зеркале почти идеально круглой формы отражались лес и горы. Озеро Чендек На Алтае много солнечных дней. Пользуясь этим даром природы, там начали строить электростанции на солнечных батареях. Солнце – это жизнь, процветание и здоровье. Со времён язычества ему поклонялись во всех религиях и всегда отождествляли со светлыми силами. У подножия Теректинского хребта, в посёлке Баштала, есть уникальный музей Солнца. Его директор Валерий Липенков – уроженец Алтая. Как человек творческой натуры, с большой жаждой знаний и жизни, он пытался найти себя во многих сферах – занимался травами, танцами, резьбой по дереву, изучал Живую Этику, теософию, постепенно вынашивая идею создания музея Солнца. Для осуществления этой замечательной идеи была выкуплена земля в Баштале с помощью спонсора, и при поддержке друзей Липенков выстроил по своему проекту дом в стиле русского терема. Он стоит на высоком холме, освещённый солнцем весь день, а из его окон открывается великолепный вид и на горы, и на долину. Сейчас Липенкову уже за 70, но он полон творческих замыслов, а недавно в Новосибирске был открыт второй музей Солнца. Директор музея Солнца В. Липенков Музей Солнца Экспозиция музея в Баштале состоит из подарков художников, работ по дереву самого Липенкова, включая бюст Н.К. Рериха, репродукций картин художника, коллекции кристаллов, нестандартных музыкальных инструментов (глюкофон, билы) и символических изображений солнца, в том числе и рисунков детей, которые здесь бывают частыми гостями. Художник Николай Никитенко, живопись которого называют светоносной, подарил серию картин, изображающих Учителей – Кришну, Будду, Иисуса, Зороастра, Мориа. Интересен дар художника Геннадия Стреколовского, который начал писать только в 60 лет, после инфаркта. Из-за тремора рук и частичного паралича он выработал свою технику письма и признался, что после болезни стал видеть окружающее другими глазами. Он никогда не учился живописи, не изучал богословия, но писал сюжеты на божественные темы. Его рисунки и тональность красок завораживают – это как будто намёк, нечто тонкое, полупрозрачное и очень загадочное. Такова его серия «Святая Русь». Его картины разошлись по всему миру и участвуют в выставках в России и за рубежом. Г. Стреколовский. Из серии «Святая Русь» Художница Л. Педак В Баштале живёт и работает ещё один замечательный человек – художница Лилия Педак. Она 40 лет проработала художником-оформителем, по её словам, жила «взахлёб» и молила Создателя, чтобы он использовал её талант там, где он всего нужней. В Уймонскую долину переехала в 2006 году, очарованная красотой этих мест. Выстроила дом в Баштале и разбила чудесный сад, наполненный цветами, кустарником и деревьями, в котором каждый уголок – это произведение искусства. Она выбрала оригинальный вид творчества, который назвала «графика нитью», а заниматься им начала лишь в 70 лет. Помимо воображения, вкуса и творческого вдохновения, он требует ниток, иголок, ткани разной фактуры, плотности, тонов и полутонов – ворсовых, гладких, шёлковых, кружевных. Кроме того, необходимо владеть техникой узелкового плетения – «макраме». Интуитивно художница так подбирает ткани, чтобы они работали на задуманную идею, а в картине чувствовалась бы лёгкость и изящность. Трудоёмкая, ювелирная работа мастера! Темы её полотен разнообразны – окружающая природа и легенды чередуются с работами, полными символики и эзотерики. Интересны «образы неба» и «портреты гор». Например, на чёрном полотне белой нитью горы только обозначены, у подножия клубится плотный туман, и горы кажутся кораблями, а Белуха сделана воздушным намёком, как бы давая тонкое прочтение этой священной горы. Полна подтекста работа «Смена эпох». Уходит, отдав все силы, эпоха Рыб. Это изображено в виде скелета рыбы. А рядом символ наступающей эпохи Водолея – морская раковина изливает поток энергии на землю, формируя будущее. Здесь же парад планет, а плывущие облака – это материки. На полотне есть чёрная дыра – сгусток энергии и змея – как символ мудрости. И всю работу пронизывает ощущение бесконечности – мы не умираем, а только изменяемся. Большая и сложная работа «Эволюция человечества», где художница пыталась образно показать процесс совершенствования человека от одного воплощения к другому. Л. Педак. Перевал Акчан-Куйчук в день солнечного затмения По легенде, давным-давно территория сегодняшней России называлась Лебедия. Красивое название, означающее гордость, независимость и верность. Можно предположить, что подспудная память об этом сохранилась у нас во многих названиях и артефактах. В Бию впадает река Лебедь, и есть города Лебединск, Лебедин, Лебедянь. В могиле Укокской принцессы нашли войлочных лебедей, а при раскопках в Иркутской области – лебедей, сделанных из кости. В звёздном небе Северного полушария есть созвездие Лебедь, которое считается источником высшей духовности во Вселенной. Вдохновлённая этой легендой, художница создала серию «Белый лебедь». Перед этими работами хочется стоять и бесконечно их рассматривать. Сейчас Лилия Педак строит с помощью волонтёров музей для своих работ, много работает с детьми. Ей уже 80 лет, но она по-прежнему живёт «взахлёб». За кадром осталось ещё много интересных встреч. Нам не хотелось расставаться ни с вновь обретёнными друзьями, ни с самой долиной, окутанной тайнами и мистикой. Тибетские сказания предупреждают нас, что в борьбе светлого воинства с тёмным последнее место битвы – Алтай. В наше время поле схватки переместилось в душу человека, и линия фронта, если можно так сказать, проходит через сердце и духовную сферу каждого человека. И есть уверенность в том, что такие люди, как здесь живущие, выдержат эту битву. Нам остаётся только вспомнить Эммануила Канта, который тревожился о растущей диспропорции развития культуры и цивилизации. Культура развивается веками, а цивилизация – годами. Но всегда есть надежда, что гармонии всё-таки удастся достичь. Вечный покой сердце вряд ли обрадует, Вечный покой – для седых пирамид. Уймон – Москва Фото автора