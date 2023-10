warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/testshop/data/www/testshop.ru/includes/menu.inc on line 743.

114(2/2023) От редакции «Торопитесь помочь России…» Бондаренко А.А. Директор Санкт-Петербургского государственного Музея-института семьи Рерихов – А.А. Бондаренко Тень Торопитесь помочь России В этой тяжкой всемирной борьбе, Чтобы небо осталось синим, Чтоб успеть вам помочь себе! А иначе вас, как лепёшки, Раскатают и распекут, Дав остыть, доедят до крошки. После скажут: их не было тут. Торопитесь, друзья былые! Как же страх сумел вас подмять! Без суждённой победы России Вам самим себя не отстоять. А потом будет суд и доля. Да, тот самый великий суд, Где решает всё божья воля. Никому её не обмануть! По участию и награда, По стремлению дум и дел, По дерзанью сердец и ладу, И по преданности удел. Торопитесь помочь России, Сохраните верность добру. В этой битве за правую силу Встаньте рядом с ней поутру! И пусть будет то утро добрым! И пусть будет прекрасным день, Когда злобные кольца кобры С вашей шеи спадут, как тень!.. Стыд Кто веры своей стыдится, В ком с Родиною разлад, Пусть в одиночку молиться Он выйдет в полночный сад. Иль выйдет в чистое поле, Где нет ни души, ни зги, И выпустит душу на волю, Воскликнув: «Христос, помоги! Верни мне страну и веру, И пепел родных очагов, Верни мне любовь и меру, И память отчих гробов! И душу мою, и силу, И чистую русскую речь! Рожденье верни и могилу, Куда суждено мне лечь! Верни мне судьбу и память, И стыд за неправый стыд! Не дай мне веру оставить И Родину позабыть!» Прости, Христе боже правый, Грех совести и ума! Отступит пусть враг лукавый, Рассеется липкая тьма! Мы верой и Родиной дышим И трудимся, и горим. Узри, Христе-Боже, услыши! Нам сладок Отчизны дым! А веры своей кто стыдится И с Родиной не в ладу Торопится пусть молиться И каяться на ходу... 12.03.2023 Божья Россия «Поверх всяких Россий есть одна незабываемая Россия. Поверх всякой любви есть одна общечеловеческая любовь. Поверх всяких красот есть одна красота, ведущая к познанию Космоса». Н. К. Рерих Кто живёт, «под собою не чуя страны», Кто за прожитый век не заметил войны, Ни победы, ни крови, ни пота, Ни спасавшего землю народа, Кто святыни сквернил и заветы отцов, Кто наследье презрел, встав в ряды подлецов, Кто доносов строчил сотни, тыщи И дрожал, и лизал голенища, Кто смотрел на добро, как на корм, как на яд, Кто падению душ был помощник, был рад Истреблению божьего духа, Кто злорадствует мерзости глухо, Кто живёт, «под собою не чуя страны», Раб тельца и жреца, и не знает вины За собою, не знает сомненья, Отвергая её воскресенье, Под собою её никогда не найдёт. Знает всяк, кто в уме, что всему будет счёт: И любви, и предательству неба, И труду ради крова и хлеба. Незавидна судьба тех, не чуящих дна. Путь спасенья один, и дорога одна У отпавших сегодня и в прошлом – Утопление в мирке своём пошлом. Поверх всяких Россий есть Россия одна – Ни под кем, ни под чем, – Та, что свыше дана! И над Ней незабвенною сине Божье Небо! Вот Божья Россия! 12.03.2023 На восток Обернись, Россия, на восток, Где твои в веках застыли слёзы, Где берёзовый струится сок И на реках лёд трещит в морозы. Там твоё рожденье и исток, Загляни в забытые глубины! Напитайся силою, где Бог Сохранил в веках твои святыни. Силой жертвы, силой естества, Преданности, памяти и веры, Силою небесного родства И кочевий звёздных, что без меры, Подними наследие веков, Унаследуй дух и землю отчи! И прими божественный покров, Сделай достоянием всеобщим!.. 13.03.2023 Живи и помни Живи и помни. Каждое движенье И каждый вздох у памяти в долгу. Без памяти – провал и пораженье, Без памяти исчезнешь на бегу И не поймёшь, что не осталось жизни, Она рассталась с памятью твоей Без отпевания, без слов, без тризны, И пуст, и сокрушён твой мавзолей… Живи и помни. Мысли все и чувства Для будущего память бережёт И силой просветлённого искусства Рождает к жизни новой и ведёт. Живи и помни! Мир сожмётся в точку, Но памяти любовь и там жива. В толпе ли ты, в пустыне ль в одиночку, Все над тобой лишь у неё права. Беда – всё позабыть себя заставить. Над памятью насилье – смертный грех! Так в вечности живут любовь и память И, сострадая, молятся за всех. Знаки Почернеют кресты и сокроются лики, И заплачут кроваво иконы в церквах. И сойдёт на нечистое трепет великий, Трус и скрежет зубовный, и морок, и страх. И откроются неба всегневные очи, И падёт синий пламень на божьих врагов. И не взвидят они и ни дня, и ни ночи. И падут в никуда в безвременье веков. Украина Ты захотела быть нерусской, С иной – придуманной – судьбой, Не беспредельною собой, А жадной, злой и евроузкой, Идущей слепо на убой. Заокеанских интернатов, Питомников большой беды, Во зле вскормлённые бригады Дымами факельных парадов Тебя подняли на дыбы. Тебя доили и поили Отравой ненависти вновь. И за ослепшую любовь Насиловали, не любили, Твоей Руси в тебе мутили И отравляли ум и кровь. И вот уж не видать исхода И чёрной ненависти дна. Под грозным ликом небосвода Растёт и множится порода Постчеловечьего … зерна… Отбросы вне моральных истин, Подонки дьявольских путей, От вас уходит жизни пристань. На поле выжженном и мглистом, Омытом кровию смертей. Вы не оставите потомства, Детей чудовищного зла, Неслыханного вероломства, Предательства, коварства, жлобства. Всё то сметут огня крыла! Теперь одна звучит молитва – О тех, кто веру сохранил! Дай, Боже, ясности и сил Стоять в Христе, покуда битву Ведёт Архангел Михаил! Вставай из призрачного плена, Окраина родной земли! Стряхни с себя коросту тлена, Омой слезами язв измены, Дух чуждый напрочь удали! Вослед за пламенным рассветом Грядёт спасительный восход! Поверь знамения приметам, Вернись к заветам и обетам, Иди навстречу и вперёд! Мать Победа День Победы! Нет, не смолк Наш великий, вездесущий, Наш Бессмертный вечный полк! Он в бою, он в самой гуще! Там, на линии огня, Наши пламенные деды – Нам защита и броня, И Хранители Победы. С Нею вечной навсегда Сердцем мы неразделимы. По её святым следам Мы идём неутомимо, Как за матерью своей Что одна дорогу знает, И ведёт своих детей, И теряя не теряет. В той Победе жизни ключ И спасительная сила, Одоленья смерти луч, Что Она в себе носила! Не склонится голова Наша перед вражьей сворой. Мать и Родина жива, И Победа! Скоро, скоро! 09.05.2023 Она … Тюльпановое море И розовый закат, О цвете звучно споря, На женщину глядят. Её ласкают волны И золотят лучи, Признательностью полны, Любовью горячи. Им отдалась всецело И в грёзы унеслась Она душой и телом, Лелея эту связь. Раскинула покровы, Обители, шатры Для жизни вечно новой, Творенья и игры. Весь мир, и тот, и этот Вместила до краёв Подательница света, Мать неба и миров. Тюльпановое море И розовый закат Как звуки в звёздном хоре, Где беспределен лад… Санкт-Петербург