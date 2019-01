warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/testshop/data/www/testshop.ru/includes/menu.inc on line 743.

96(4/2018) От редакции Октябрьские дни этого года собрали многие юбилеи в огромный букет знаменательных дат. Среди них были и особо значимые для нашего коллектива – 25-летие научно-просветительского журнала «Дельфис» и юбилей его главного редактора Натальи Александровны Тоотс. Отмечалось это событие, как и в предыдущие годы, в Центральном доме журналистов. Прологом к вечеру стал фильм «Дельфис – журнал на все времена», созданный режиссёром Евгением Смирновым и продюсером Анной Смирновой. В основе сценария – беседы с очень разными людьми, рассказывающими о своём отношении к журналу и его оценке. А потом на сцену один за другим поднимались представители разных организаций и обществ, произносивших очень добрые и искренние слова благодарности нашему коллективу. Это и представители Государственного музея Рерихов во главе с его директором Т.К. Мкртычевым, и Национального рериховского комитета во главе с его президентом А.П. Лосюковым, и один из самых верных друзей и соратников журнала – известный индолог, организатор научных коллективов Р.Б. Рыбаков, главный редактор издательства «Беловодье» С.Ю. Ключников, известный рериховед, писатель и поэт В.А. Росов, авторы журнала – учёные Б.У. Родионов, В.Ф. Шарков и другие. Музыкальное сопровождение вечера было подготовлено большим другом нашего коллектива – заслуженной артисткой РФ пианисткой Наталией Гавриловой. Это были произведения Шопена, Бернстайна, Россини и других композиторов. Вокальные номера прозвучали в исполнении Диляры Муравицкой. Были и шуточные выступления, и поэтические послания, и тёплые слова друзей и почитателей журнала. Это был праздник для всех, кто решил в этот день – 19 октября 2018 года – провести вечер с нами. Интернет принёс нам поздравления из США (от членов Храма Человечества), от Ассоциации «Мир через Культуру – Европа» (рериховских обществ Австрии и Германии), Литвы, Израиля, Украины (ДНР), Санкт-Петербургского музея-института семьи Рерихов, Московского отделения Международной ассоциации «Мир через Культуру», наших друзей из Первоуральска, Рыбинска и многих других городов. Строки признательности От имени рериховского общества Литвы Астрида Гармус и Юргис Гармус: Дорогие друзья, сотрудники журнала «Дельфис», Прошло четверть века, и вы, оставаясь верными идее «Дельфиса», идее общего блага, продолжаете благородное и нужное, порою требующее особой стойкости и выдержки дело, просветляя сердца и умы духовным, нравственным, высококультурным, научным, просветительным содержанием. Зал, полный соратников и друзей Подумать только, сколько душ за этот значимый промежуток времени соприкоснулось с плодами вашего труда! От всего сердца благодарны вам за дружбу и журнал. Пусть этот 25-летний Юбилей принесёт вам радость, любовь и благодарность ваших читателей, друзей, помощников и сподвижников, становясь крепкой опорой творческого вдохновения и востребованности вашего высокого дела во имя Будущего. Известный индолог, организатор научных коллективов Р.Б. Рыбаков рассказывает о своей давней дружбе с Натальей Александровной Тоотс Секция проблем космического мышления и Живой Этики Московского космического клуба, издательская группа «Новая Струна» (Москва): <…> Родившийся в вихрях «лихих 90-х», когда в бурлящем культурном пространстве России возникали и уходили в небытие многочисленные организации, общества и издания, «Дельфис» выжил, преодолел барьер «квантовых флуктаций» и дал начало новой вселенной – Вселенной «Дельфиса», которая, быстро расширяясь, превратилась в заметный феномен Мультиверса культуры. Познавательный диапазон, который раскрывает «Дельфис» перед своими читателями, весьма широк. Хотелось бы отметить несколько важных пунктов в этом диапазоне. Именно «Дельфис» внёс в духовное пространство России «Учение Храма». Широкой известностью у нас пользовались Теософия и Живая Этика. Но, наверное, лишь единицы знали об Учении Храма. Соответственно, и Теогенезис был неизвестен в России, пока «Дельфис» не познакомил нас с этой важной частью Единого Учения Мудрости. И, наконец, древнее Учение Гностиков, тесно связанное с античной духовной философией и возникновением Христианства, также было открыто для широкого читателя «Дельфисом». И во всех этих деяниях решающий личный вклад внесла Наталья Александровна Тоотс. Спасибо ей большое за это. Что ещё хотелось бы отметить. Характерной чертой Натальи Александровны является терпимость, умение сочетать разные взгляды, разные точки зрения, избегая нетерпимости, против которой всегда выступали Учителя Мудрости. Важно, что это терпимость, не переходящая во всеядность, чем часто болеют люди с недостаточно развитым распознаванием. За свою позицию Наталья Александровна не раз подвергалась несправедливым клеветническим нападкам с разных сторон. Можно сказать, что эти нападки свидетельствуют о признании её светлого пути (там, где клевета – там ищите). Сказать так – будет правильно. Но кто оценит, сколько сил, здоровья уносят эти чёрные стрелы? Пожелаем Наталье Александровне женского мужества в борьбе за светлые духовные идеалы и пошлём ей мысленную поддержку. <…> Поздравляют учёные – Л. Гиндилис, И. Герасимова, В. Буданов и др. Израильское общество Живой Этики «Из искры возгорится пламя»: <…> В этот славный юбилей примите глубокую признательность и восхищение Вашим поистине героическим самоотверженным трудом во имя общего блага. За четверть века пламя, возжженное «Дельфисом» из искры, дивно сияет на весь мир, поддерживая рериховское движение и способствуя объединению рядов, просвещая и открывая читателям самое сокровенное, способствуя расширению сознания. В журнале широко освещаются новейшие достижения науки, культурная жизнь планеты и многое другое, исключительно важное для настоящего и будущего. Именно через вас произошло сближение Учения Агни Йоги с Учением Храма. Пользу от такой благословенной деятельности невозможно переоценить. Авторы и читатели журнала В.Ф. Шарков, Б.У. Родионов и А.В. Чумаков Ассоциация «Мир через Культуру – Европа»: Уважаемая Наталья и ваша команда, включая всех друзей и сторонников «Дельфиса»! Мы благодарим судьбу за то, что нам посчастливилось встретиться несколько десятилетий назад и что мы вместе прошли через множество радостей (и горестей), вместе решали проблемы, представляющие общий интерес! Благодарим Вас за время, проведённое вместе! Шлём вам поздравления и благословение из Австрии и Германии. Мы очень гордимся вами! Вы не только основали журнал – вы создали реальный супериздательский дом очень важной духовной литературы – как культурный и духовно-социальный фундамент в России. Дружба и Радость! Вилли Августат – президент ассоциации «Мир через Культуру – Европа», Гунди, Лиз и Эльмар (семья В. Августата) и все сотрудники. Свою остроумную поэму юбилярам читает С.В. Черкас Сергей Джура (Донецк): Здравствуйте, дорогая и многоуважаемая Наталья Александровна! Сердечно духом лечу к Вам, но... не так просто приехать... Вы и вся команда лучшего в мире журнала «Дельфис» всегда в моих и наших молитвах... Это непростые слова, а констатация факта. В Деле Учителей Вы сделали, делаете так много, что трудно переоценить. Это – главное. В такое непростое время и пережить всё то, что Вы пережили, – этого хватит на многие жизни... Выразить всё, что на душе, вряд ли возможно. Обнимаю Вас всей душой! Благодарю Судьбу, что позволила встретиться с Вами! Мечтаю быть и далее полезным в нашем Общем Деле! Журналу – жить, светить и также достойно вести читателей по ступеням эволюции! Новых высот творчества, мира, реализации планов и, конечно, окончательной Победы Света! С поклоном из Донбасса, Сергей Джура Команда «Дельфиса» и цветы от почитателей Сергей Рифатович Аблеев (Москва): Желаю журналу дальнейшего развития и новых заинтересованных читателей! Доброго здоровья и неиссякаемой творческой мысли главному редактору журнала – Наталье Александровне Тоотс! С поклоном и уважением, Аблеев Сергей Рифатович, доктор философских наук Н.А. Тоотс. Есть о чём задуматься Александр Владимирович Владимиров (Москва): Дорогая Наталья Александровна! От всей души поздравляю Вас с юбилеем! Ваша неутомимая деятельность составила целую эпоху в рериховском движении и в культурной жизни нашей страны и русскоязычного зарубежья. Вы являетесь олицетворением лучших женских качеств: Красоты, Вдохновения, Заботы и Устремления. Ваша неутомимая энергия, любознательность, открытость к новому стали примером для всех знающих вас. Ваша деятельность, неразрывно связанная с «Дельфисом», сам длительный срок её, а также непростое время, в которое Вам надлежало поднимать Знамя, свидетельствуют о настоящем жизненном Подвиге в деле Вашего Служения Свету. Огромное Вам спасибо и самые тёплые и наилучшие пожелания! Александр Владимирович Владимиров Н. Гаврилова (фортепиано) и Д. Муравицкая Международная ассоциация «Мир через Культуру»: Дорогая Наталья Александровна! С днем рождения! Примите наши самые искренние поздравления и тёплые чувства благодарности и радости от встреч с Вами и Вашим творчеством! Желаем Вам здоровья, бодрости духа, успехов, процветания, воплощения в жизнь всего задуманного, новых планов и проектов! Пусть надежной опорой Вашей удачи всегда будут Ваш талант, Ваша мудрость, смелая мысль и доброе сердце! С уважением и признательностью, члены московского отделения МА «Мир через Культуру» Национальный рериховский комитет (полный текст см. на сайте Фонда «Дельфис»): Дорогая Наталья Александровна! <…> На Руси говорят, что на таких людях, как Вы, мир держится. Неизменно моложавая, собранная, ответственная и доброжелательная, Вы скромно и с большим человеческим достоинством несёте в мир незаурядные просветительские программы. Вы опытный профессионал в журналистике, талантливый публицист, главный редактор журнала «Дельфис», автор книг и очерков, в которых глубоко и интересно рассматриваются важные темы, касающиеся прошлого России и возникновения новых идей, связанных с расширением сознания людей <…> Вся творческая деятельность, блестящие организаторские способности, морально-нравственные качества и личная жизнь Натальи Александровны идут в свете тех знаний Истины, которые пришли к ней при знакомстве с творчеством Рерихов и Провозвестием новой одухотворённой эпохи. Всегда молодая духом, всегда нацеленная на позитивное видение мира, всегда устремлённая к утверждению Красоты в жизни людей, всегда несущая факел Знания, Наталья Александровна являет всем нам пример сознательного служения эволюции. А.П. Лосюков с розами от Национального рериховского комитета В этот почтенный юбилейный день от всего сердца желаем ей быть столь же молодой в духе, излучающей свет правды, свет знаний и любви к людям. Долгие лета плодотворной творческой деятельности на Благо Новой России! Национальный рериховский комитет «Агни Йога. Путь сердца»: Уважаемая Наталья Александровна! Поздравляем Вас и сотрудников «Дельфиса» со знаменательной юбилейной датой, выражаем сердечную признательность за благородный и ответственный труд, за искренние репортажи, очерки, статьи, за честную и добропорядочную позицию. Желаем коллективу журнала острых тем, интересных, увлекательных событий, легкого пера и, конечно, неисчерпаемого вдохновения и удовольствия от творчества. С глубоким уважением к Вам! Элеонора Вейсманис, администрация интернет-группы Фейсбука «Агни Йога. Путь сердца» Алексей Анненко (г. Абакан): Дорогая Наталья Александровна! Поздравляю с замечательным юбилеем! Новых свершений и чудес, здоровья, счастья! Всего светлого! С наилучшими пожеланиями, Алексей Анненко Фото А.В. Смирновой Е.М. Величко Следующее послание имеет особую историю. Оно было написано 8 февраля 2016 года человеком, прошедшим вместе с коллективом «Дельфиса» более 20 лет. Это Евгения Михайловна Величко – автор многих статей в журнале и книг нашего издательства, человек, известный в рериховском мире своей причастностью к событиям, связанным с возвращением Ю.Н. Рериха на Родину. Своё послание она отдала президенту Фонда «Дельфис» В.В. Надёжину и попросила его в день юбилея передать Н.А. Тоотс. Что и было им исполнено. На 95-м году жизни 24 января 2017 года Евгении Михайловны не стало. И вот что она написала: Дорогая Наталья Александровна! Неукротимая тяга к духовным знаниям, устремление к познанию истины – вот девиз Вашего творческого служения на ниве возрождения духовных ценностей. Вы помогаете духовному становлению людей, болеющих за благо нашего Отечества. Упорное стремление к расширению своих знаний завершается делом: знание – как дерево, а дело – как плоды. Ваши плоды – это журнал «Дельфис». Испытывая жажду познания, Вы обеспечиваете успех на этом поприще, что даёт радость, но не приносит самоуспокоения, создаёт стремление двигаться вперёд. Вам прекрасно удаётся соединять знание и труд, и Вы добросовестно отдаёте себя делу. С каждым годом растёт спрос на журнал «Дельфис», читатели высоко оценивают его содержание за актуальность и разносторонность тематики. Небольшой, но преданный коллектив добросовестно отдаёт свои знания и умение общему делу, и это позволило осуществить мечту Е.И. Рерих – создать журнал, освещающий полученные на современном уровне знания по всем отраслям науки и искусства, маяком которого мы считаем Вас. Ценим Вашу преданность общему делу, неутомимую жажду повышать свои знания. Общность интересов и единство целей позволяет надеяться, что Ваша инициатива создания журнала будет оценена потомками. Доброго Вам здоровья на долгие годы, чтобы продолжать служение Добру и Свету на благо Отечеству. Преданная Е.М. Величко