122(2/2025) От редакции Стихи о войне и Победе Ключников Ю.М. Ю.М. Ключников *** В памяти застрял светло и немо Ласковый осколок тишины — Синее саратовское небо Самых первых месяцев войны. Есть ещё там зарева полночные, Огненные прочерки наверх И барак соседский развороченный, Точно в клочья порванный конверт. Паровозный дым густой и чёрный, Долгий путь, налёты, крики, рвы. А за Волгой вылетают пчёлы Не из туч, Из листьев, из травы. Тихие цветочные пожары, Жаркой дымкой сломанная даль… Ничего прекраснее, пожалуй, Никогда на свете не видал. Что ещё? Покос июньский помню, Дальних молний частые броски. Почтальон привозит прямо в поле Призывные серые листки. Медленно уходят полудети В полутьму С медовой полосы. Тишина. Над нами солнце светит, А над ними сполохи грозы. Небом этим, степью, Удивленьем, Красотой, Упавшей в сердце мне, Я обязан маленькой деревне, А выходит — И большой войне. С ними в грудь мою вошла Россия Бабушкиной сказкой наяву И косой тяжелой, Что косила Только что подросшую траву. ГЕОРГИЙ ПОБЕДОНОСЕЦ Когда Россия изнывает в муках, Свой лик земной являет людям Он Под маршалом последним «маршал Жуков», Как молния, прорезал небосклон. И снова дух, он дышит ныне в каждом, Кто не торгует честью и страной, Чьё сердце высоту духовной жажды Не растворяет в низости земной. Ах, Родина! Среди бесовских оргий Так много чистых, но поникших душ! Напомни им о мужестве, Георгий, Прибавь им сил и веры, светлый муж. Сегодня враг укрылся в сердце нашем, Его ввергая в смуту и печаль, Яви душе, яви, Великий Маршал, Своей непобедимости печать. ТЕБЕ, ПОБЕДА Никуда от пафоса не денусь, Не могу не написать стихов. Я люблю тебя за неподдельность Святости твоей, твоих грехов. Ты вместила на полях и займищах Наш позор и славу, кровь и дым, Мужество, какого мир не знал ещё, И свинцовый ливень… по своим. Да, мы помним, мы, конечно, помним Тот, с известным номером, приказ. Только он не гневом душу полнит — Пониманьем наполняет нас. Сорок первый был щемящ и жуток, Потому суров сорок второй. Маршалы твои! Георгий Жуков! А народ! Сказать, что он герой, Мало, он в самом аду кипящем Укреплял и суть свою, и стать. Был и вождь, жестокий, настоящий, Времени и Родине под стать. Нет вождей и маршалов в России, И врага густой скрывает дым. Сердце, только сердце с прежней силой Верит: всё равно мы победим! 1995