Сопричастие
Когда у нашего народа случается беда, в его душе возникает мощный импульс сопричастия, который и рождает все его победы. Объявление СВО – это был набат. И лучшие добровольно встали в ряды освободителей, что идут и защищают Родину. А те, кто остаётся в тылу, помогает им, чем могут: и здесь любой посыл – на вес золота.
Наш друг и сподвижник Оля Синичка написала песню. Искусственный интеллект (ИИ) помог с музыкой. И родилась песня, посланная бойцам 27-й гвардейской мотострелковой Омско-Новобургской Краснознамённой, ордена Богдана Хмельницкого дивизии, она стала им полковой.
Бойцы её с доблестью и честью освобождали Авдеевку и Селидово, а затем осуществляли прорыв к Покровскому… Вот её слова:
Души в стремлении распахнуты буре,
Бьют врага насмерть, встречая рассвет,
Им не страшны ни сомненья, ни пули,
Звёзд бездорожье да огненный Свет.
Храбро от нечисти край мы очистим,
Снова вернём Земле мир и покой,
Тьму уничтожим во имя Отчизны,
С нами вставайте на Праведный бой!
Двадцать седьмая – братство родное,
Только к Победе, только вперёд!
Ты – наше Знамя, ты – наша Воля,
Символ Надежды и Веры оплот.
Бьётся в осколках отважное сердце,
Плавится в адском горниле металл,
Рвутся снаряды, беснуются черти,
Нас накрывает огненный шквал.
Смерти в лицо мы глядим открыто,
Что нам – шрапнели, мороз и жара,
Господи, дай нам немного силы,
Долг свой исполнить, дожить до утра.
Двадцать седьмая – братство родное,
Только к Победе, только вперёд!
Ты – наше Знамя, ты – наша Воля,
Символ Надежды и Веры оплот.
Вы – наша гордость! Вы – наша сила!
Снова, как прежде, сжат брони кулак,
С Вами – Бессмертье, за Вами – Россия.
В ярости боя и грозных атак.
Отважные! Летит стальная птица,
В крещении боёв и лихолетье дней,
Идут вперёд, чтоб жизнью воплотиться,
В России – Родине своей.
Двадцать седьмая – братство родное,
Только к Победе, только вперёд!
Ты – наше Знамя, ты – наша Воля,
Символ Надежды и Веры оплот.
Za Россию! Za Победу!
Работайте, Братья!
Музыка ИИ, стихи Оли Синички,
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