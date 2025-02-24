Сопричастие

Когда у нашего народа случается беда, в его душе возникает мощный импульс сопричастия, который и рождает все его победы. Объявление СВО – это был набат. И лучшие добровольно встали в ряды освободителей, что идут и защищают Родину. А те, кто остаётся в тылу, помогает им, чем могут: и здесь любой посыл – на вес золота.

Наш друг и сподвижник Оля Синичка написала песню. Искусственный интеллект (ИИ) помог с музыкой. И родилась песня, посланная бойцам 27-й гвардейской мотострелковой Омско-Новобургской Краснознамённой, ордена Богдана Хмельницкого дивизии, она стала им полковой.

Бойцы её с доблестью и честью освобождали Авдеевку и Селидово, а затем осуществляли прорыв к Покровскому… Вот её слова:

Души в стремлении распахнуты буре,

Бьют врага насмерть, встречая рассвет,

Им не страшны ни сомненья, ни пули,

Звёзд бездорожье да огненный Свет.

Храбро от нечисти край мы очистим,

Снова вернём Земле мир и покой,

Тьму уничтожим во имя Отчизны,

С нами вставайте на Праведный бой!

Двадцать седьмая – братство родное,

Только к Победе, только вперёд!

Ты – наше Знамя, ты – наша Воля,

Символ Надежды и Веры оплот.

Бьётся в осколках отважное сердце,

Плавится в адском горниле металл,

Рвутся снаряды, беснуются черти,

Нас накрывает огненный шквал.

Смерти в лицо мы глядим открыто,

Что нам – шрапнели, мороз и жара,

Господи, дай нам немного силы,

Долг свой исполнить, дожить до утра.

Двадцать седьмая – братство родное,

Только к Победе, только вперёд!

Ты – наше Знамя, ты – наша Воля,

Символ Надежды и Веры оплот.

Вы – наша гордость! Вы – наша сила!

Снова, как прежде, сжат брони кулак,

С Вами – Бессмертье, за Вами – Россия.

В ярости боя и грозных атак.

Отважные! Летит стальная птица,

В крещении боёв и лихолетье дней,

Идут вперёд, чтоб жизнью воплотиться,

В России – Родине своей.

Двадцать седьмая – братство родное,

Только к Победе, только вперёд!

Ты – наше Знамя, ты – наша Воля,

Символ Надежды и Веры оплот.

Za Россию! Za Победу!

Работайте, Братья!

Музыка ИИ, стихи Оли Синички,

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