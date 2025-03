warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/testshop/data/www/testshop.ru/includes/menu.inc on line 743.

120(4/2024) От редакции Сопричастие Когда у нашего народа случается беда, в его душе возникает мощный импульс сопричастия, который и рождает все его победы. Объявление СВО – это был набат. И лучшие добровольно встали в ряды освободителей, что идут и защищают Родину. А те, кто остаётся в тылу, помогает им, чем могут: и здесь любой посыл – на вес золота. Наш друг и сподвижник Оля Синичка написала песню. Искусственный интеллект (ИИ) помог с музыкой. И родилась песня, посланная бойцам 27-й гвардейской мотострелковой Омско-Новобургской Краснознамённой, ордена Богдана Хмельницкого дивизии, она стала им полковой. Бойцы её с доблестью и честью освобождали Авдеевку и Селидово, а затем осуществляли прорыв к Покровскому… Вот её слова: Души в стремлении распахнуты буре, Бьют врага насмерть, встречая рассвет, Им не страшны ни сомненья, ни пули, Звёзд бездорожье да огненный Свет. Храбро от нечисти край мы очистим, Снова вернём Земле мир и покой, Тьму уничтожим во имя Отчизны, С нами вставайте на Праведный бой! Двадцать седьмая – братство родное, Только к Победе, только вперёд! Ты – наше Знамя, ты – наша Воля, Символ Надежды и Веры оплот. Бьётся в осколках отважное сердце, Плавится в адском горниле металл, Рвутся снаряды, беснуются черти, Нас накрывает огненный шквал. Смерти в лицо мы глядим открыто, Что нам – шрапнели, мороз и жара, Господи, дай нам немного силы, Долг свой исполнить, дожить до утра. Двадцать седьмая – братство родное, Только к Победе, только вперёд! Ты – наше Знамя, ты – наша Воля, Символ Надежды и Веры оплот. Вы – наша гордость! Вы – наша сила! Снова, как прежде, сжат брони кулак, С Вами – Бессмертье, за Вами – Россия. В ярости боя и грозных атак. Отважные! Летит стальная птица, В крещении боёв и лихолетье дней, Идут вперёд, чтоб жизнью воплотиться, В России – Родине своей. Двадцать седьмая – братство родное, Только к Победе, только вперёд! Ты – наше Знамя, ты – наша Воля, Символ Надежды и Веры оплот. Za Россию! Za Победу! Работайте, Братья! Музыка ИИ, стихи Оли Синички, #песниСВО #ОляСиничка #ZaПобеду #ZaРоссию #Отважные