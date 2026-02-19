Содержание журнала «Дельфис» № 4 (124) / 2025

От редакции

2 Н. А. Тоотс. По ступеням научного прогресса

и духовной культуры

5 Н. А. Тоотс. Новый мир осознанного единства

8 И. Дарнева, Ю. Агешин, Т. Мухамеджанов. Россия:

Путь в будущее проявлен!

Держава Рерихов

12 Дзамбулат Дзанти. Осетинский язык – праотец языка

индоевропейских народов (окончание)

Актуальные интервью

Беседы ведёт Наталия Лескова

14 В.П. Мельников: «Философия позволяет науке заглянуть

за горизонт»

19 М.Е. Сачков: «Спектр-УФ» поможет избежать научной

катастрофы»

25 К.Б. Гонгальский: «Человек не может без природы»

Грани науки

31 С.В. Белов, И.П. Шестопалов. Причины природных

катастроф

39 М.Г. Виноградова, В.В. Макаров , В.И. Тихонов. А всё ли мы

знаем об углероде?

47 В.В. Вихров. О некоторых малоизвестных свойствах света

(Часть III) (окончание)

Мир без границ

54 Л.М. Гиндилис, Н.В. Дмитриева. Космография (продолжение)

60 Владимир Граматюк. Откуда на Земле появилась вода

Раздумья

63 О.Ю. Синичкина. Принятие – это искусство жить

64 Р.Ф. Скоробогатова. Воображение – двигатель эволюции

67 Н. А. Тоотс. У истоков искусственного интеллекта

68 Д.А. Поспелов. На пороге – интеллектуальный робот

73 В.И. Рунин. Дотянется ли искусственный интеллект

до человеческого?

In memoriam

75 О.А. Бродатская. Л.П. Дмитриева – Воин Света

77 Сотрудники Сибирского Рериховского Общества.

Светлой памяти О.А. Ольховой

Человек и время

78 А.М. Дубровский, И.А. Кеня. М.К. Тенишева и древнее

искусство эмали

87 Е. И. Джура (Родина). Это был его Путь…

Образ Родины

93 Елена Альбертовна Калло. Дом Ракицкого/Федорченко

в Тарусе: тайнопись русской культуры и теософии

Литературные страницы

102 В. Огнев. Маленький принц и великий дух пилота

(продолжение)

111 В.И. Ерёмин. От Судьбы не уйдёшь. Уединение – основа

вдохновения

Галерея

115 Е. В. Школяр, Г. Ю. Гусева, О. Л. Чемодурова. Конкурс

«Знамя Мира в Космосе»

119 Лариса Комарова. «Страна берёзового ситца»

122 И. Н. Вольнов. «Алхимия Камня» – выставка картин

Вадима Румянцева

124 Показывает студия «Дельфис»

125 Книжный базар