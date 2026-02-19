Содержание журнала «Дельфис» № 4 (124) / 2025
От редакции
2 Н. А. Тоотс. По ступеням научного прогресса
и духовной культуры
5 Н. А. Тоотс. Новый мир осознанного единства
8 И. Дарнева, Ю. Агешин, Т. Мухамеджанов. Россия:
Путь в будущее проявлен!
Держава Рерихов
12 Дзамбулат Дзанти. Осетинский язык – праотец языка
индоевропейских народов (окончание)
Актуальные интервью
Беседы ведёт Наталия Лескова
14 В.П. Мельников: «Философия позволяет науке заглянуть
за горизонт»
19 М.Е. Сачков: «Спектр-УФ» поможет избежать научной
катастрофы»
25 К.Б. Гонгальский: «Человек не может без природы»
Грани науки
31 С.В. Белов, И.П. Шестопалов. Причины природных
катастроф
39 М.Г. Виноградова, В.В. Макаров , В.И. Тихонов. А всё ли мы
знаем об углероде?
47 В.В. Вихров. О некоторых малоизвестных свойствах света
(Часть III) (окончание)
Мир без границ
54 Л.М. Гиндилис, Н.В. Дмитриева. Космография (продолжение)
60 Владимир Граматюк. Откуда на Земле появилась вода
Раздумья
63 О.Ю. Синичкина. Принятие – это искусство жить
64 Р.Ф. Скоробогатова. Воображение – двигатель эволюции
67 Н. А. Тоотс. У истоков искусственного интеллекта
68 Д.А. Поспелов. На пороге – интеллектуальный робот
73 В.И. Рунин. Дотянется ли искусственный интеллект
до человеческого?
In memoriam
75 О.А. Бродатская. Л.П. Дмитриева – Воин Света
77 Сотрудники Сибирского Рериховского Общества.
Светлой памяти О.А. Ольховой
Человек и время
78 А.М. Дубровский, И.А. Кеня. М.К. Тенишева и древнее
искусство эмали
87 Е. И. Джура (Родина). Это был его Путь…
Образ Родины
93 Елена Альбертовна Калло. Дом Ракицкого/Федорченко
в Тарусе: тайнопись русской культуры и теософии
Литературные страницы
102 В. Огнев. Маленький принц и великий дух пилота
(продолжение)
111 В.И. Ерёмин. От Судьбы не уйдёшь. Уединение – основа
вдохновения
Галерея
115 Е. В. Школяр, Г. Ю. Гусева, О. Л. Чемодурова. Конкурс
«Знамя Мира в Космосе»
119 Лариса Комарова. «Страна берёзового ситца»
122 И. Н. Вольнов. «Алхимия Камня» – выставка картин
Вадима Румянцева
124 Показывает студия «Дельфис»
125 Книжный базар
