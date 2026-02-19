ГЛАВНАЯ "Дельфис" №124(4/2025) Содержание журнала «Дельфис» № 4 (124) / 2025
124(4/2025)

Содержание журнала «Дельфис» № 4 (124) / 2025

От редакции
 
 
Н. А. Тоотс. По ступеням научного прогресса
    и духовной культуры
Н. А. Тоотс. Новый мир осознанного единства
И. Дарнева, Ю. Агешин, Т. Мухамеджанов. Россия:
    Путь в будущее проявлен!
 
 
Держава Рерихов
 
 
12  Дзамбулат Дзанти. Осетинский язык – праотец языка
      индоевропейских народов (окончание)
 
 
Актуальные интервью
Беседы ведёт Наталия Лескова
 
 
14  В.П. Мельников: «Философия позволяет науке заглянуть
      за горизонт»
19  М.Е. Сачков: «Спектр-УФ» поможет избежать научной
      катастрофы»
25  К.Б. Гонгальский: «Человек не может без природы»
 
 
Грани науки
 
 
31  С.В. Белов, И.П. Шестопалов. Причины природных
      катастроф
39  М.Г. Виноградова, В.В. Макаров , В.И. Тихонов. А всё ли мы
      знаем об углероде?
47  В.В. Вихров. О некоторых малоизвестных свойствах света
      (Часть III) (окончание)
 
 
Мир без границ
 
 
54  Л.М. Гиндилис, Н.В. Дмитриева. Космография (продолжение)
60  Владимир Граматюк. Откуда на Земле появилась вода
 
 
Раздумья  
 
 
63  О.Ю. Синичкина. Принятие – это искусство жить
64  Р.Ф. Скоробогатова. Воображение – двигатель эволюции
67  Н. А. Тоотс. У истоков искусственного интеллекта
68  Д.А. Поспелов. На пороге – интеллектуальный робот
73  В.И. Рунин. Дотянется ли искусственный интеллект
      до человеческого?
 
 
In memoriam
 
 
75  О.А. Бродатская. Л.П. Дмитриева – Воин Света
77  Сотрудники Сибирского Рериховского Общества.
      Светлой памяти О.А. Ольховой
 
 
Человек и время
 
 
78  А.М. Дубровский, И.А. Кеня. М.К. Тенишева и древнее
      искусство эмали
87  Е. И. Джура (Родина). Это был его Путь…
 
 
Образ Родины
 
 
93  Елена Альбертовна Калло. Дом Ракицкого/Федорченко
      в Тарусе: тайнопись русской культуры и теософии
 
 
Литературные страницы
 
 
102  В. Огнев. Маленький принц и великий дух пилота
       (продолжение)
111  В.И. Ерёмин. От Судьбы не уйдёшь. Уединение – основа
        вдохновения
 
 
Галерея
 
 
115  Е. В. Школяр, Г. Ю. Гусева, О. Л. Чемодурова. Конкурс
        «Знамя Мира в Космосе»
119  Лариса Комарова. «Страна берёзового ситца»
122  И. Н. Вольнов. «Алхимия Камня» – выставка картин
        Вадима Румянцева
124  Показывает студия «Дельфис»
125  Книжный базар
