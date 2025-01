warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/testshop/data/www/testshop.ru/includes/menu.inc on line 743.

120(4/2024) Содержание журнала «Дельфис» № 4 (120) / 2024 от редакции 2 Н. А. Тоотс. Подводя итоги юбилейного года Рерихов 8 Оля Синичка. Сопричастие Держава Рерихов 9 С.В. Колузаков. Часовня Святой Анастасии в Пскове. Творческий союз А.В. Щусева и Н.К. Рериха 16 О.С. Давыдова. В апогее красоты. «Сокровище Ангелов» Николая Рериха Актуальные интервью Беседы ведёт Наталия Лескова 19 М.А. Островский: «Глаз возник благодаря Солнцу» 27 А.В. Столяров: «Периодический закон работает в масштабах Вселенной» 33 П.М. Чумаков: «Отец всегда хотел быть полезным людям» Грани науки 42 В.И. Рунин. Наука и предсказания будущего (Окончание) 46 С.Б. Семёнова. Квантовая теория мироустройства подтверждает истинность концепций Живой Этики Человек и время 50 С.И. Ипатов. Академик Т.М. Энеев как научный руководитель и человек 55 А.Н. Дмитриев. Роль человека как проводника эфирной материальности 62 В.В. Латынов: Психология обмана (беседу ведёт Н.Л. Лескова) Литературные страницы 65 П.Е. Фёдоров. Норвежская сказка Н.К. Рериха 68 В. Огнев. Маленький принц и великий дух пилота (Продолжение) 75 А.В. Очирова. Свет Живой Этики 76 Стихи Александра Синичкина Галерея 82 А.А. Клубков, Е.В. Школина. Международный выставочный проект «Кулу – серебряная долина Рерихов» 88 В.В. Орехов. Добрый космос Виктора Черноволенко Образ Родины 93 О.Н. Краморенко. Путешествие по Земле рязанской 96 Н.А. Тоотс. «В запылённой связке старых писем...» 99 А.А. Оленин. Мимоходом 106 Г.В. Астахова. По следам Тунгусского феномена Мир без границ 114 Н.А. Голомысова. Символика сыновей Хора в древнеегипетской мифологии Панорама события 119 Большой юбилей 120 А.В. Салычев. Имя Рерихов на Пензенской земле 122 Александра Дашина. Юбилейная выставка «Путешествие в пространстве и времени» в Казани 124 В Изваре открыли памятник художнику Николаю Рериху 125 Музей культуры Алтайского края 126 Исследователи творчества Рерихов подвели итоги юбилейного года