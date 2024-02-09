Содержание журнала «Дельфис» № 4 (116) / 2023
от редакции
2 Е.В. Турлей. Памяти А.П. Лосюкова
3 «Русский Риши», или «Сын Гималаев» Держава Рерихов
7 Письма Н.К. и Е.И. Рерих из архива Музея Николая Рериха в Нью-Йорке (Продолжение)
13 Страницы дневника Рихарда Рудзитиса (Продолжение)
Актуальные интервью
Беседы ведёт Наталия Лескова
21 Академик М.Б. Штарк. «Главное – это творчество и любовь»
26 М.Ю. Хлопов. Антимиры. Физик об антивеществе во Вселенной
30 А.П. Федотов. Голодный человек в валенках – это ненадолго
34 Наш корреспондент Наталия Лескова отправилась на берег Байкала, где учёные фиксируют невидимые астрофизические частицы
Грани науки
39 И.А. Герасимова, В.Г. Буданов, И.Н. Вольнов, М.Н. Чирятьев. Искусственный интеллект и проблемы развития человечества в Эпоху Огня (Окончание)
44 Кира Крабу, Нгуен Линь. Искусственный интеллект: помощь в анализе публики культурно-развлекательных мероприятий
Раздумья
47 Д.В. Делюкин. Геофизический аспект картины «Матерь Мира»
54 А.Н. Анненко. «Великий план», «Новая Страна» и наши дни
63 С.В. Белов. Экология, загадки эволюции и гравитация
Человек и время
71 Пол Эли Айви. Диаграмма Квадрата и другие матрицы для исцеления
79 Он «ветра и солнца брат». К 90-летию со дня рождения А.Н. Дмитриева (1933–2020)
81 А.А. Кисельников. Прогноз влияния транзитов высших планет на события последних десятилетий XXI века
Литературные страницы
85 В. Огнев. Маленький принц и великий дух пилота (Продолжение)
91 Анна Носова. «Видение, напутствующее на подвиг» О некоторых паттернах в живописи Н.К. Рериха
105 Анна Исенина. Стихи из цикла «Напевы Востока. Сад Четырёх Религий»
Галерея
108 В.В. Надёжин. «Музей как объект культуры»
108 Алёна Бадягина. Секция музейного проектирования – зачем и для чего?
110 Оксана Ермолаева-Вдовенко. Династия СмирновыхВоскресенских
Мир без границ
113 П.В. Тулаев. Загадочная Камбоджа: когда, где и как она возникла
События
118 Е.В. Турлей. Третьяковская галерея представляет уникальную выставку «Николай Рерих»
119 НРК на XXIII Международной конференции «Рериховское наследие»
121 Празднование юбилея журнала «Дельфис» и его главного редактора Н.А. Тоотс
124 А.В. Салычеву – 70 лет!
125 Алисия Родригес. «Миссия выполнена»
126 Единение народов на основе духовной культуры – главный лейтмотив сессии Международного форума духовного согласия
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