116(4/2023) Содержание журнала «Дельфис» № 4 (116) / 2023 от редакции 2 Е.В. Турлей. Памяти А.П. Лосюкова 3 «Русский Риши», или «Сын Гималаев» Держава Рерихов 7 Письма Н.К. и Е.И. Рерих из архива Музея Николая Рериха в Нью-Йорке (Продолжение) 13 Страницы дневника Рихарда Рудзитиса (Продолжение) Актуальные интервью Беседы ведёт Наталия Лескова 21 Академик М.Б. Штарк. «Главное – это творчество и любовь» 26 М.Ю. Хлопов. Антимиры. Физик об антивеществе во Вселенной 30 А.П. Федотов. Голодный человек в валенках – это ненадолго 34 Наш корреспондент Наталия Лескова отправилась на берег Байкала, где учёные фиксируют невидимые астрофизические частицы Грани науки 39 И.А. Герасимова, В.Г. Буданов, И.Н. Вольнов, М.Н. Чирятьев. Искусственный интеллект и проблемы развития человечества в Эпоху Огня (Окончание) 44 Кира Крабу, Нгуен Линь. Искусственный интеллект: помощь в анализе публики культурно-развлекательных мероприятий Раздумья 47 Д.В. Делюкин. Геофизический аспект картины «Матерь Мира» 54 А.Н. Анненко. «Великий план», «Новая Страна» и наши дни 63 С.В. Белов. Экология, загадки эволюции и гравитация Человек и время 71 Пол Эли Айви. Диаграмма Квадрата и другие матрицы для исцеления 79 Он «ветра и солнца брат». К 90-летию со дня рождения А.Н. Дмитриева (1933–2020) 81 А.А. Кисельников. Прогноз влияния транзитов высших планет на события последних десятилетий XXI века Литературные страницы 85 В. Огнев. Маленький принц и великий дух пилота (Продолжение) 91 Анна Носова. «Видение, напутствующее на подвиг» О некоторых паттернах в живописи Н.К. Рериха 105 Анна Исенина. Стихи из цикла «Напевы Востока. Сад Четырёх Религий» Галерея 108 В.В. Надёжин. «Музей как объект культуры» 108 Алёна Бадягина. Секция музейного проектирования – зачем и для чего? 110 Оксана Ермолаева-Вдовенко. Династия СмирновыхВоскресенских Мир без границ 113 П.В. Тулаев. Загадочная Камбоджа: когда, где и как она возникла События 118 Е.В. Турлей. Третьяковская галерея представляет уникальную выставку «Николай Рерих» 119 НРК на XXIII Международной конференции «Рериховское наследие» 121 Празднование юбилея журнала «Дельфис» и его главного редактора Н.А. Тоотс 124 А.В. Салычеву – 70 лет! 125 Алисия Родригес. «Миссия выполнена» 126 Единение народов на основе духовной культуры – главный лейтмотив сессии Международного форума духовного согласия