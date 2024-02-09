ГЛАВНАЯ "Дельфис" №116(4/2023) Содержание журнала «Дельфис» № 4 (116) / 2023
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116(4/2023)

Содержание журнала «Дельфис» № 4 (116) / 2023

от редакции

 

2  Е.В. Турлей. Памяти А.П. Лосюкова

 

3  «Русский Риши», или «Сын Гималаев» Держава Рерихов

 

7  Письма Н.К. и Е.И. Рерих из архива Музея Николая Рериха в Нью-Йорке (Продолжение)

 

13  Страницы дневника Рихарда Рудзитиса (Продолжение)

 

Актуальные интервью

Беседы ведёт Наталия Лескова

 

21  Академик М.Б. Штарк. «Главное – это творчество и любовь»

 

26  М.Ю. Хлопов. Антимиры. Физик об антивеществе во Вселенной

 

30  А.П. Федотов. Голодный человек в валенках – это ненадолго

 

34  Наш корреспондент Наталия Лескова отправилась на берег Байкала, где учёные фиксируют невидимые астрофизические частицы

 

Грани науки

 

39  И.А. Герасимова, В.Г. Буданов, И.Н. Вольнов, М.Н. Чирятьев. Искусственный интеллект и проблемы развития человечества в Эпоху Огня (Окончание)

 

44  Кира Крабу, Нгуен Линь. Искусственный интеллект: помощь в анализе публики культурно-развлекательных мероприятий

 

Раздумья

 

47  Д.В. Делюкин. Геофизический аспект картины «Матерь Мира»

 

54  А.Н. Анненко. «Великий план», «Новая Страна» и наши дни

 

63  С.В. Белов. Экология, загадки эволюции и гравитация

 

Человек и время

 

71  Пол Эли Айви. Диаграмма Квадрата и другие матрицы для исцеления

 

79  Он «ветра и солнца брат». К 90-летию со дня рождения А.Н. Дмитриева (1933–2020)

 

81  А.А. Кисельников. Прогноз влияния транзитов высших планет на события последних десятилетий XXI века

 

Литературные страницы

 

85  В. Огнев. Маленький принц и великий дух пилота (Продолжение)

 

91  Анна Носова. «Видение, напутствующее на подвиг» О некоторых паттернах в живописи Н.К. Рериха

 

105  Анна Исенина. Стихи из цикла «Напевы Востока. Сад Четырёх Религий»

 

Галерея

 

108  В.В. Надёжин. «Музей как объект культуры»

 

108  Алёна Бадягина. Секция музейного проектирования – зачем и для чего?

 

110  Оксана Ермолаева-Вдовенко. Династия СмирновыхВоскресенских

 

Мир без границ

 

113  П.В. Тулаев. Загадочная Камбоджа: когда, где и как она возникла

 

События

 

118  Е.В. Турлей. Третьяковская галерея представляет уникальную выставку «Николай Рерих»

 

119  НРК на XXIII Международной конференции «Рериховское наследие»

 

121  Празднование юбилея журнала «Дельфис» и его главного редактора Н.А. Тоотс

 

124  А.В. Салычеву – 70 лет!

 

125  Алисия Родригес. «Миссия выполнена»

 

126  Единение народов на основе духовной культуры – главный лейтмотив сессии Международного форума духовного согласия

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