112(4/2022) Содержание журнала «Дельфис» № 4 (112) / 2022 От редакции 2 Валентин Сидоров. «Мы открываем с каждым днём Россию…» 4 Н.А. Тоотс. Вестник из будущего (к 120­летию со дня рождения Ю.Н. Рериха) Держава Рерихов 8 Письма Н.К. и Е.И. Рерих из архива Музея Николая Рериха в Нью­Йорке (Продолжение) Высокие собеседования 18 Любовь, Вера, Надежда и Мужество… Актуальные интервью Беседы ведёт Наталия Лескова: 21 Академик РАН К.В. Анохин: «В поисках “двойной спирали” мозга» 26 И.И. Ельцов. «О научных суевериях» 30 Академик РАН Н.А. Макаров: «Археология – это оживающая история» Раздумья 36 А.П. Кабанова. Есть ли коммунизму альтернатива? (Отвечает великий мыслитель А.А. Зиновьев) 42 А.Н. Зелинский. Украина как евразийская проблема 51 А.Ш. Закарая, И.А. Герасимова, В.Г. Буданов, М.Н. Чирятьев. Естественная фармакопея Грани науки 60 В.И. Рунин. Доказано ли выживание сознания после смерти? 66 В.В. Вихров. Фотографии человеческих эманаций (Часть I) Человек и время 75 А.М. Шустова. Юрий Рерих в Дарджилинге 83 А.Н. Дмитриев. Юрий Николаевич Рерих – Зовущий и Позванный 90 Е.Б. Герман. О происхождении сакрального имени Юрия Рериха – Удрая 94 Наталия Лескова. Русские Нобели Галерея Оксана Ермолаева-Вдовенко: 98 Наслаждение цветом 101 Пленэр в Угличе 103 Выставка в «Крылатском орнаменте» Образ Родины 104 Р.Ф.Скоробогатова. Поездка на Южный Урал 113 Н.В. Макаренко. Вселенский Храм Литературные страницы 116 В. Огнев. Маленький принц и великий дух пилота (Продолжение) Неоперативная хроника 124 Ирина Нежина. Вечер российско­индийской дружбы в Музее А.Н.Скрябина.