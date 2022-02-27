Содержание журнала «Дельфис» № 4 (108) / 2021
От редакции
2 Невосполнимая утрата (окончание на с. 27)
Держава Рерихов
5 Письма Н.К. и Е.И. Рерих из архива Музея Николая Рериха в Нью-Йорке (Продолжение)
14 О трансформации Е.И. Рерих и особенностях её стиля изложения (точка зрения)
Высокие собеседования
21 С Рождеством! Декабрь 2021 года
23 Пророчество (урок Учения Храма, т. 3)
In memorium
27 Невосполнимая утрата (окончание)
Актуальные интервью
30 Академик А.Л. Гинцбург: «“Спутник” – чисто русское слово»
34 Докт. физ.-мат. наук С.В. Анисимов: «Хаос и порядок неразделимы»
Грани науки
39 C.В. Белов. Судьба учения В.И. Вернадского и энергетика Земли
44 М.Г. Виноградова. Юпитер-Солнце – двойная звезда
Человек и время
52 Ольга Цветкова. Святослав Рерих и князья Траванкора
64 И.Ф. Мингазов. Титан А.Н. Дмитриев – на стыке времён и пространств
Раздумья
74 С.Р. Аблеев. Евразийский геополитический формат и современная Европа
79 В.В. Вихров. Излучения человека. Часть II
Тайны, версии, легенды
87 Р.Ф. Скоробогатова. Мистерии как духовное действо
Галерея
98 Наталия Лескова. Фёдор Солнцев: крепостной академик, художник-учёный
101 Л.А. Комарова. Выставка «Бери шинель, пошли домой!»
105 Эдуардо Дж. Грамалия. Елена Петровна Блаватская и предвестники Нового искусства (часть II)
Образ Родины
109 Н.А. Тоотс. Фёдоровский городок
111 Анатолий Карпус. Царская семья и поэт Есенин
118 Наталия Лескова. Тайны каменной Головы
Неоперативная хроника
121 Е.В. Турлей. Новый состав НРК
122 Е.А. Зажигина. Важность теософского Братства (Как создать его в современных условиях)
125 В.Е. Чернявский. Мозаика событий
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