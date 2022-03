warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/testshop/data/www/testshop.ru/includes/menu.inc on line 743.

108(4/2022) Содержание журнала «Дельфис» № 4 (108) / 2021 От редакции 2 Невосполнимая утрата (окончание на с. 27) Держава Рерихов 5 Письма Н.К. и Е.И. Рерих из архива Музея Николая Рериха в Нью-Йорке (Продолжение) 14 О трансформации Е.И. Рерих и особенностях её стиля изложения (точка зрения) Высокие собеседования 21 С Рождеством! Декабрь 2021 года 23 Пророчество (урок Учения Храма, т. 3) In memorium 27 Невосполнимая утрата (окончание) Актуальные интервью 30 Академик А.Л. Гинцбург: «“Спутник” – чисто русское слово» 34 Докт. физ.-мат. наук С.В. Анисимов: «Хаос и порядок неразделимы» Грани науки 39 C.В. Белов. Судьба учения В.И. Вернадского и энергетика Земли 44 М.Г. Виноградова. Юпитер-Солнце – двойная звезда Человек и время 52 Ольга Цветкова. Святослав Рерих и князья Траванкора 64 И.Ф. Мингазов. Титан А.Н. Дмитриев – на стыке времён и пространств Раздумья 74 С.Р. Аблеев. Евразийский геополитический формат и современная Европа 79 В.В. Вихров. Излучения человека. Часть II Тайны, версии, легенды 87 Р.Ф. Скоробогатова. Мистерии как духовное действо Галерея 98 Наталия Лескова. Фёдор Солнцев: крепостной академик, художник-учёный 101 Л.А. Комарова. Выставка «Бери шинель, пошли домой!» 105 Эдуардо Дж. Грамалия. Елена Петровна Блаватская и предвестники Нового искусства (часть II) Образ Родины 109 Н.А. Тоотс. Фёдоровский городок 111 Анатолий Карпус. Царская семья и поэт Есенин 118 Наталия Лескова. Тайны каменной Головы Неоперативная хроника 121 Е.В. Турлей. Новый состав НРК 122 Е.А. Зажигина. Важность теософского Братства (Как создать его в современных условиях) 125 В.Е. Чернявский. Мозаика событий