ГЛАВНАЯ "Дельфис" №108(4/2022) Содержание журнала «Дельфис» № 4 (108) / 2021
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108(4/2022)

Содержание журнала «Дельфис» № 4 (108) / 2021

От редакции

 

2 Невосполнимая утрата (окончание на с. 27)

 

Держава Рерихов

 

5 Письма Н.К. и Е.И. Рерих из архива Музея Николая Рериха в Нью-Йорке (Продолжение)

14 О трансформации Е.И. Рерих и особенностях её стиля изложения (точка зрения)

 

Высокие собеседования

 

21 С Рождеством! Декабрь 2021 года

23 Пророчество (урок Учения Храма, т. 3)

 

In memorium

 

27 Невосполнимая утрата (окончание)

 

Актуальные интервью

 

30 Академик А.Л. Гинцбург: «“Спутник” – чисто русское слово»

34 Докт. физ.-мат. наук С.В. Анисимов: «Хаос и порядок неразделимы»

 

Грани науки

 

39 C.В. Белов. Судьба учения В.И. Вернадского и энергетика Земли

44 М.Г. Виноградова. Юпитер-Солнце – двойная звезда

 

Человек и время

 

52 Ольга Цветкова. Святослав Рерих и князья Траванкора

64 И.Ф. Мингазов. Титан А.Н. Дмитриев – на стыке времён и пространств

 

Раздумья

 

74 С.Р. Аблеев. Евразийский геополитический формат и современная Европа

79 В.В. Вихров. Излучения человека. Часть II

 

Тайны, версии, легенды

 

87 Р.Ф. Скоробогатова. Мистерии как духовное действо

 

Галерея

 

98 Наталия Лескова. Фёдор Солнцев: крепостной академик, художник-учёный

101 Л.А. Комарова. Выставка «Бери шинель, пошли домой!»

105 Эдуардо Дж. Грамалия. Елена Петровна Блаватская и предвестники Нового искусства (часть II)

 

Образ Родины

 

109 Н.А. Тоотс. Фёдоровский городок

111 Анатолий Карпус. Царская семья и поэт Есенин

118 Наталия Лескова. Тайны каменной Головы

 

Неоперативная хроника

 

121 Е.В. Турлей. Новый состав НРК

122 Е.А. Зажигина. Важность теософского Братства (Как создать его в современных условиях)

125 В.Е. Чернявский. Мозаика событий

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