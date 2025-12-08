Содержание журнала «Дельфис» № 3 (123) / 2025

от редакции

2 Н. А. Тоотс. Поединок во славу Земли Русской

4 Ольга Синичкина. По зову души

Держава Рерихов

8 Н.К. Рерих. Боль планеты

11 Ю.Н. Рерих. Аланские дружины в монгольскую эпоху

14 В.К. Абданк-Коссовский. Семья индоевропейских народов

16 Н.А. Тоотс. По следам одной жизни

19 Н.В. Макаренко. Они заслужили память потомков

In memoriam

23 Она тихо ушла...

Актуальные интервью

Беседы ведёт Наталия Лескова

24 Константин Воронцов. ИИ: союзник или соперник?

32 Алексей Чумаков: «Не вижу противоречий между биологией и верой в Бога»

38 Михаил Югай, Станислав Жирков: «Живя в городе, мы должны оставаться людьми, которых - создала природа»

Мир без границ

45 Л.М. Гиндилис, Н.В. Дмитриева. Космография (фрагменты)

Грани науки

50 И.Д. Бурцев. Современное состояние проблемы реликтовых гоминоидов

52 А.Н. Строганов. Снежный человек. Методы исследования их следов

59 В.В. Вихров. О некоторых малоизвестных свойствах света (Часть II)

Человек и время

66 Н.Л. Лескова. Устремлённый к звёздам

70 С.Б. Семёнова. Приподнявшие Завесу Вечности

78 Р.Ф. Скоробогатова. Доброта и жестокость – природные свойства человеческой души

Раздумья

83 В.И. Ерёмин. Завершится ли традиция самодержавия в российском сегменте «планетарного

человейника»?

189 О.Н. Краморенко. Продолжаем разговор об искусственном интеллекте. Искусственный

интеллект – это преодоление

91 Ф.И. Маврикиди. Интеллект искусственный и интеллект естественный: наука или жизнь?

Литературные страницы

93 В. Огнев. Маленький принц и великий дух пилота (Продолжение)

Образ Родины

92 Е.С. Шувалова. Неизвестная Карелия: по рекам Мурашева и Гридина в Белое море

Галерея

107 Письмо из Прибалтики

108 С.К. Борисов. Югендстиль XXI века?

116 Е.С. Шувалова. На выставке художника-кинематографиста П.Б. Пророкова

119 Панорама событий

125 Книжный базар