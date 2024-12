warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/testshop/data/www/testshop.ru/includes/menu.inc on line 743.

119(3/2024) Содержание журнала «Дельфис» № 3 (119) / 2024 От редакции 2 А. Новикова-Строганова. «Любить человечество…» (225 лет А.С. Пушкину) Держава Рерихов 5 Письма Н.К. и Е.И. Рерих из архива Музея Николая Рериха в Нью-Йорке (Окончание) 14 О.С. Давыдова. «Сокровище сердца» Николая Рериха. О чём говорит искусство Высокие собеседования 23 Послание Учителя Конвенции 2024 года Храма Человечества 24 Ю.Н. Рерих. Памятка другу и члену общества 25 Е.И. Рерих. О подвиге Актуальные интервью Беседы ведёт Наталия Лескова 27 П. М. Балабан: «Главное “население мозга” – не нейроны, а глиальные клетки» 33 П. М. Чумаков: «Вирусы: наши друзья и наши враги» 39 С. И. Ипатов: «Луна от нас удаляется» Грани науки 43 В.И. Рунин. Наука и предсказания будущего Раздумья 49 С.В. Белов. К проблеме телепатического феномена 57 А.Н. Строганов. 2023 г. Тунгусский метеорит: в поисках Шишковского вывала Человек и время 65 Н.А. Тоотс. Его напутствие с Вершин 69 А.Д. Арманд. Есть ли у России шанс стать мировым лидером? 74 К 70-летию В.А. Росова Галерея 80 Н.А. Тоотс. В.В. Надёжину – 75 лет! 83 Е. Языкова. «SANTOS DE ARABIA» Литературные страницы 88 Роман Нутрихин. СКИТ 91 В. Огнев. Маленький принц и великий дух пилота (Продолжение) 98 Стихи Надежды Бикаловой из цикла «Прогулки с поэтом» книги «Чаша любви» Образ Родины 102 С.А Богун. Степь умирает без копытных (беседу ведёт Н.Л. Лескова) События 109 Как теплоход «Художник Николай Рерих» получил своё имя 111 Конференция «Синтез духа и материи. Как сохранить культурное наследие» 113 Николай Рерих. Живопись. Графика. Документы. 113 Сборник к юбилею Н.К. Рериха «Вокруг Николая Рериха» от издательства «Библиороссика» 114 «АЛТАЙ – ГИМАЛАИ». Выставка картин Н.К. Рериха 115 История одной картины Н.К. Рериха: «Вечер богатырства киевского» 117 Выставка «Святослав Рерих. Искусство и жизнь» 118 День рождения Л.Т. Живковой 119 Рериховедческий форум открылся в Горном Алтае 121 Семинар «Поиски будущего в прошлом» по изучению теории и практики светомузыкального искусства Книжный базар 122 С. Сухонос «Куда идёт человечество?» 123 А.П. Хейдок «Страницы моей жизни. Воспоминания. Рассказы. Сказки. Эссе» 125 С.В. Стульгинскис «Космические легенды Востока» 126 В.В. Вихров «Излучения человека. К истории исследований» 127 Сост. Е.П. Блаватская «Драгоценности Востока» 127 Елена Петровна Блаватская и теософия 127 Письма Махатм и Их Посланницы 127 Письма Махатм 127 Страницы старого дневника