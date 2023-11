warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/testshop/data/www/testshop.ru/includes/menu.inc on line 743.

115(3/2023) Содержание журнала «Дельфис» № 3 (115) / 2023 От редакции 2 Откровения четырёх. Н.А. Тоотс. А вам по пути с нами? 6 В.В. Надёжин. Площадка для поиска смысла жизни 8 С.К. Борисов. Ходящие по облакам 13 Н.Л. Лескова. Дельфис – это очень личная история Держава Рерихов 15 Письма Н.К. и Е.И. Рерих из архива Музея Николая Рериха в Нью-­Йорке (Продолжение) 23 Страницы дневника Рихарда Рудзитиса (Продолжение) Раздумья 27 Н.А. Тоотс. Провозвестие 28 Р.В. Нутрихин. Что для меня духовная культура? 29 Е.В. Турлей. Духовная культура в эпоху цифровизации: от виртуальности к единству человечества 31 Ю.А. Агешин. Духовная культура – творящая этика жизни 38 Ж.М. Новикова. О духовной культуре Актуальные интервью Беседы ведёт Наталия Лескова 39 Академик Юрий Наточин. О феномене жизни в разных её проявлениях. Почка – и точка! 43 Д.Д. Бадюков. Что упало, не пропало 49 О.А. Гусев. На пороге сверхспособностей Грани науки 55 И.А. Герасимова, Е.В. Фалёв, М.Н. Чирятьев, Е.В. Турлей, А.М. Шустова, И.Н. Вольнов. Искусственный интеллект и проблемы развития человечества в Эпоху Огня Человек и время 62 В.А. Росов. Архитектор Б.К. Рерих 72 Н.А. Тоотс (Григорьева). Он первым услышал «SOS» In memorium 81 С посохом Рериха (памяти А.А. Анненко) Галерея 86 Софья Багдасарова. Новое приобретение Третьяковки будет представлено на большой юбилейной выставке Н.К. Рериха 89 Л.А. Комарова, Н.В. Макаренко. Выставка­-фестиваль «Наследие и традиции» в Татарстане 91 С «Синею птицей» в руках (И.А. Бурганову 50 лет) Образ Родины 92 Г.В. Астахова. Река Ока – древнее порубежье России 101 Наталия Лескова. У инопланетян в Долгопрудном Литературные страницы 104 В. Огнев. Маленький принц и великий дух пилота (Продолжение) Мир без границ 112 Н.И. Кудрявцева. Звёздный календарь древних египтян События 119 Ирина Нежина. Врата в будущее. Человечество на дорогах испытаний 121 Л.М. Гиндилис. К юбилею Института «Урусвати» 123 Н.А. Бикалова. Писателю Борису Николаевичу Абрамову