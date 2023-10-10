ГЛАВНАЯ "Дельфис" №115(3/2023) Содержание журнала «Дельфис» № 3 (115) / 2023
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115(3/2023)

Содержание журнала «Дельфис» № 3 (115) / 2023

От редакции
 
Откровения четырёх. Н.А. Тоотс. А вам по пути с нами?
 
В.В. Надёжин. Площадка для поиска смысла жизни
 
С.К. Борисов. Ходящие по облакам
 
13  Н.Л. Лескова. Дельфис – это очень личная история
 
Держава Рерихов
 
15  Письма Н.К. и Е.И. Рерих из архива Музея Николая Рериха в Нью-­Йорке (Продолжение)
 
23  Страницы дневника Рихарда Рудзитиса (Продолжение)
 
Раздумья
 
27  Н.А. Тоотс. Провозвестие
 
28  Р.В. Нутрихин. Что для меня духовная культура?
 
29  Е.В. Турлей. Духовная культура в эпоху цифровизации: от виртуальности к единству человечества
 
31  Ю.А. Агешин. Духовная культура – творящая этика жизни
 
38  Ж.М. Новикова. О духовной культуре
 
Актуальные интервью
 
Беседы ведёт Наталия Лескова
39  Академик Юрий Наточин. О феномене жизни в разных её проявлениях. Почка – и точка!
 
43  Д.Д. Бадюков. Что упало, не пропало
 
49  О.А. Гусев. На пороге сверхспособностей
 
Грани науки
 
55  И.А. Герасимова, Е.В. Фалёв, М.Н. Чирятьев, Е.В. Турлей, А.М. Шустова, И.Н. Вольнов. Искусственный интеллект и проблемы развития человечества в Эпоху Огня
 
Человек и время
 
62  В.А. Росов. Архитектор Б.К. Рерих
 
72  Н.А. Тоотс (Григорьева). Он первым услышал «SOS»
 
In memorium
 
81  С посохом Рериха (памяти А.А. Анненко)
 
Галерея
 
86  Софья Багдасарова. Новое приобретение Третьяковки будет представлено на большой юбилейной выставке Н.К. Рериха
 
89  Л.А. Комарова, Н.В. Макаренко. Выставка­-фестиваль «Наследие и традиции» в Татарстане
 
91  С «Синею птицей» в руках (И.А. Бурганову 50 лет)
 
Образ Родины
 
92  Г.В. Астахова. Река Ока – древнее порубежье России
 
101  Наталия Лескова. У инопланетян в Долгопрудном
 
Литературные страницы
 
104  В. Огнев. Маленький принц и великий дух пилота (Продолжение)
 
Мир без границ
 
112  Н.И. Кудрявцева. Звёздный календарь древних египтян
 
События
 
119  Ирина Нежина. Врата в будущее. Человечество на дорогах испытаний
 
121  Л.М. Гиндилис. К юбилею Института «Урусвати»
 
123  Н.А. Бикалова. Писателю Борису Николаевичу Абрамову
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