Содержание журнала «Дельфис» № 3 (115) / 2023
От редакции
2 Откровения четырёх. Н.А. Тоотс. А вам по пути с нами?
6 В.В. Надёжин. Площадка для поиска смысла жизни
8 С.К. Борисов. Ходящие по облакам
13 Н.Л. Лескова. Дельфис – это очень личная история
Держава Рерихов
15 Письма Н.К. и Е.И. Рерих из архива Музея Николая Рериха в Нью-Йорке (Продолжение)
23 Страницы дневника Рихарда Рудзитиса (Продолжение)
Раздумья
27 Н.А. Тоотс. Провозвестие
28 Р.В. Нутрихин. Что для меня духовная культура?
29 Е.В. Турлей. Духовная культура в эпоху цифровизации: от виртуальности к единству человечества
31 Ю.А. Агешин. Духовная культура – творящая этика жизни
38 Ж.М. Новикова. О духовной культуре
Актуальные интервью
Беседы ведёт Наталия Лескова
39 Академик Юрий Наточин. О феномене жизни в разных её проявлениях. Почка – и точка!
43 Д.Д. Бадюков. Что упало, не пропало
49 О.А. Гусев. На пороге сверхспособностей
Грани науки
55 И.А. Герасимова, Е.В. Фалёв, М.Н. Чирятьев, Е.В. Турлей, А.М. Шустова, И.Н. Вольнов. Искусственный интеллект и проблемы развития человечества в Эпоху Огня
Человек и время
62 В.А. Росов. Архитектор Б.К. Рерих
72 Н.А. Тоотс (Григорьева). Он первым услышал «SOS»
In memorium
81 С посохом Рериха (памяти А.А. Анненко)
Галерея
86 Софья Багдасарова. Новое приобретение Третьяковки будет представлено на большой юбилейной выставке Н.К. Рериха
89 Л.А. Комарова, Н.В. Макаренко. Выставка-фестиваль «Наследие и традиции» в Татарстане
91 С «Синею птицей» в руках (И.А. Бурганову 50 лет)
Образ Родины
92 Г.В. Астахова. Река Ока – древнее порубежье России
101 Наталия Лескова. У инопланетян в Долгопрудном
Литературные страницы
104 В. Огнев. Маленький принц и великий дух пилота (Продолжение)
Мир без границ
112 Н.И. Кудрявцева. Звёздный календарь древних египтян
События
119 Ирина Нежина. Врата в будущее. Человечество на дорогах испытаний
121 Л.М. Гиндилис. К юбилею Института «Урусвати»
123 Н.А. Бикалова. Писателю Борису Николаевичу Абрамову
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