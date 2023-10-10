Содержание журнала «Дельфис» № 3 (115) / 2023

От редакции

2 Откровения четырёх. Н.А. Тоотс. А вам по пути с нами?

6 В.В. Надёжин. Площадка для поиска смысла жизни

8 С.К. Борисов. Ходящие по облакам

13 Н.Л. Лескова. Дельфис – это очень личная история

Держава Рерихов

15 Письма Н.К. и Е.И. Рерих из архива Музея Николая Рериха в Нью-­Йорке (Продолжение)

23 Страницы дневника Рихарда Рудзитиса (Продолжение)

Раздумья

27 Н.А. Тоотс. Провозвестие

28 Р.В. Нутрихин. Что для меня духовная культура?

29 Е.В. Турлей. Духовная культура в эпоху цифровизации: от виртуальности к единству человечества

31 Ю.А. Агешин. Духовная культура – творящая этика жизни

38 Ж.М. Новикова. О духовной культуре

Актуальные интервью

Беседы ведёт Наталия Лескова

39 Академик Юрий Наточин. О феномене жизни в разных её проявлениях. Почка – и точка!

43 Д.Д. Бадюков. Что упало, не пропало

49 О.А. Гусев. На пороге сверхспособностей

Грани науки

55 И.А. Герасимова, Е.В. Фалёв, М.Н. Чирятьев, Е.В. Турлей, А.М. Шустова, И.Н. Вольнов. Искусственный интеллект и проблемы развития человечества в Эпоху Огня

Человек и время

62 В.А. Росов. Архитектор Б.К. Рерих

72 Н.А. Тоотс (Григорьева). Он первым услышал «SOS»

In memorium

81 С посохом Рериха (памяти А.А. Анненко)

Галерея

86 Софья Багдасарова. Новое приобретение Третьяковки будет представлено на большой юбилейной выставке Н.К. Рериха

89 Л.А. Комарова, Н.В. Макаренко. Выставка­-фестиваль «Наследие и традиции» в Татарстане

91 С «Синею птицей» в руках (И.А. Бурганову 50 лет)

Образ Родины

92 Г.В. Астахова. Река Ока – древнее порубежье России

101 Наталия Лескова. У инопланетян в Долгопрудном

Литературные страницы

104 В. Огнев. Маленький принц и великий дух пилота (Продолжение)

Мир без границ

112 Н.И. Кудрявцева. Звёздный календарь древних египтян

События

119 Ирина Нежина. Врата в будущее. Человечество на дорогах испытаний

121 Л.М. Гиндилис. К юбилею Института «Урусвати»

123 Н.А. Бикалова. Писателю Борису Николаевичу Абрамову