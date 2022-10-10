Содержание журнала «Дельфис» № 3 (111) / 2022
От редакции
2 Н.А. Тоотс. О чём звонит колокол сегодня Держава Рерихов
Держава Рерихов
5 Письма Н.К. и Е.И. Рерих из архива Музея Николая Рериха в Нью-Йорке (Продолжение)
Высокие собеседования
20 Послание Учителя. Высшая цель
21 Учение Храма. Война
23 Н.А. Тоотс. Незабываемое
25 Линда Роллисон. Прощение
Актуальные интервью
29 Беседы ведёт Наталия Лескова. Российская философия: быть или не быть?
29 А.В. Поляков: «Российская философия – это большая пустыня»
32 А.В. Смирнов: «Российская философия находится на подъёме»
35 Вопросы от редакции и ответы учёных
37 А.М. Шустова. О роли и месте философии в обществе
40 Беседу ведёт Наталия Лескова. Б.М. Шустов. Космос и нравственный императив Грани науки
45 А.В. Зубко. Психическая энергия. Заметки о космологии духа
55 М.Г. Виноградова. Небесный эфир – вездесущий и всепроникающий
60 С.К. Борисов. Послесловие к статье М.Г. Виноградовой
Человек и время
64 С.П. Ситько. «Отклику» 20 лет (Окончание)
74 Жизнь, отданная Общему Делу
75 Выступление И.И. Ельцова на собрании шанхайской группы Агни-Йоги
Раздумья
78 В.И. Рунин. Доказано ли выживание сознания после смерти?
81 В.В. Вихров. Излучения человека. Часть V (Окончание)
87 С.В. Белов. Эндогенная активность Земли и социум: контуры грядущего
Литературные страницы
93 А.А. Синичкин. «Пространство вечности»
98 В. Огнев. Маленький принц и великий дух пилота (Продолжение)
110 Анатолий Карпус. Рязанские тайны поэта
Образ Родины
114 Е.В. Турлей. Слышен зов…
119 Наталия Лескова. Чудо-остров на Ладоге Галерея
123 Оксана Ермолаева-Вдовенко. Игорь Самуилович Виханский. Путь художника
125 В.В. Надёжин. Клуб «Галерея» возобновил свою работу
Неоперативная хроника
127 Международному Мемориальному Тресту Рерихов 30 лет
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