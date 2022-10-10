Содержание журнала «Дельфис» № 3 (111) / 2022

От редакции

2 Н.А. Тоотс. О чём звонит колокол сегодня Держава Рерихов

Держава Рерихов

5 Письма Н.К. и Е.И. Рерих из архива Музея Николая Рериха в Нью-Йорке (Продолжение)

Высокие собеседования

20 Послание Учителя. Высшая цель

21 Учение Храма. Война

23 Н.А. Тоотс. Незабываемое

25 Линда Роллисон. Прощение

Актуальные интервью

29 Беседы ведёт Наталия Лескова. Российская философия: быть или не быть?

29 А.В. Поляков: «Российская философия – это большая пустыня»

32 А.В. Смирнов: «Российская философия находится на подъёме»

35 Вопросы от редакции и ответы учёных

37 А.М. Шустова. О роли и месте философии в обществе

40 Беседу ведёт Наталия Лескова. Б.М. Шустов. Космос и нравственный императив Грани науки

45 А.В. Зубко. Психическая энергия. Заметки о космологии духа

55 М.Г. Виноградова. Небесный эфир – вездесущий и всепроникающий

60 С.К. Борисов. Послесловие к статье М.Г. Виноградовой

Человек и время

64 С.П. Ситько. «Отклику» 20 лет (Окончание)

74 Жизнь, отданная Общему Делу

75 Выступление И.И. Ельцова на собрании шанхайской группы Агни-Йоги

Раздумья

78 В.И. Рунин. Доказано ли выживание сознания после смерти?

81 В.В. Вихров. Излучения человека. Часть V (Окончание)

87 С.В. Белов. Эндогенная активность Земли и социум: контуры грядущего

Литературные страницы

93 А.А. Синичкин. «Пространство вечности»

98 В. Огнев. Маленький принц и великий дух пилота (Продолжение)

110 Анатолий Карпус. Рязанские тайны поэта

Образ Родины

114 Е.В. Турлей. Слышен зов…

119 Наталия Лескова. Чудо-остров на Ладоге Галерея

123 Оксана Ермолаева-Вдовенко. Игорь Самуилович Виханский. Путь художника

125 В.В. Надёжин. Клуб «Галерея» возобновил свою работу

Неоперативная хроника

127 Международному Мемориальному Тресту Рерихов 30 лет