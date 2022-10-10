ГЛАВНАЯ "Дельфис" №111(3/2022) Содержание журнала «Дельфис» № 3 (111) / 2022
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111(3/2022)

Содержание журнала «Дельфис» № 3 (111) / 2022

    От редакции

 

Н.А. Тоотс. О чём звонит колокол сегодня Держава Рерихов

 

    Держава Рерихов

 

5  Письма Н.К. и Е.И. Рерих из архива Музея Николая Рериха в Нью-Йорке (Продолжение)

 

    Высокие собеседования

 

20  Послание Учителя. Высшая цель

 

21  Учение Храма. Война

 

23  Н.А. Тоотс. Незабываемое

 

25  Линда Роллисон. Прощение

 

    Актуальные интервью

 

29  Беседы ведёт Наталия Лескова. Российская философия: быть или не быть?

 

29  А.В. Поляков: «Российская философия – это большая пустыня»

 

32  А.В. Смирнов: «Российская философия находится на подъёме»

 

35  Вопросы от редакции и ответы учёных

 

37  А.М. Шустова. О роли и месте философии в обществе

 

40  Беседу ведёт Наталия Лескова. Б.М. Шустов. Космос и нравственный императив Грани                      науки

 

45  А.В. Зубко. Психическая энергия. Заметки о космологии духа

 

55  М.Г. Виноградова. Небесный эфир – вездесущий и всепроникающий

 

60  С.К. Борисов. Послесловие к статье М.Г. Виноградовой

 

    Человек и время

 

64  С.П. Ситько. «Отклику» 20 лет (Окончание)

 

74  Жизнь, отданная Общему Делу

 

75  Выступление И.И. Ельцова на собрании шанхайской группы Агни-Йоги

 

    Раздумья

 

78  В.И. Рунин. Доказано ли выживание сознания после смерти?

 

81  В.В. Вихров. Излучения человека. Часть V (Окончание)

 

87  С.В. Белов. Эндогенная активность Земли и социум: контуры грядущего

 

    Литературные страницы

 

93  А.А. Синичкин. «Пространство вечности»

 

98  В. Огнев. Маленький принц и великий дух пилота (Продолжение)

 

110  Анатолий Карпус. Рязанские тайны поэта

 

    Образ Родины

 

114  Е.В. Турлей. Слышен зов…

 

119  Наталия Лескова. Чудо-остров на Ладоге Галерея

 

123  Оксана Ермолаева-Вдовенко. Игорь Самуилович Виханский. Путь художника

 

125  В.В. Надёжин. Клуб «Галерея» возобновил свою работу

 

    Неоперативная хроника

 

127  Международному Мемориальному Тресту Рерихов 30 лет

 

 

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