warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/testshop/data/www/testshop.ru/includes/menu.inc on line 743.

111(3/2022) Содержание журнала «Дельфис» № 3 (111) / 2022 От редакции 2 Н.А. Тоотс. О чём звонит колокол сегодня Держава Рерихов Держава Рерихов 5 Письма Н.К. и Е.И. Рерих из архива Музея Николая Рериха в Нью-Йорке (Продолжение) Высокие собеседования 20 Послание Учителя. Высшая цель 21 Учение Храма. Война 23 Н.А. Тоотс. Незабываемое 25 Линда Роллисон. Прощение Актуальные интервью 29 Беседы ведёт Наталия Лескова. Российская философия: быть или не быть? 29 А.В. Поляков: «Российская философия – это большая пустыня» 32 А.В. Смирнов: «Российская философия находится на подъёме» 35 Вопросы от редакции и ответы учёных 37 А.М. Шустова. О роли и месте философии в обществе 40 Беседу ведёт Наталия Лескова. Б.М. Шустов. Космос и нравственный императив Грани науки 45 А.В. Зубко. Психическая энергия. Заметки о космологии духа 55 М.Г. Виноградова. Небесный эфир – вездесущий и всепроникающий 60 С.К. Борисов. Послесловие к статье М.Г. Виноградовой Человек и время 64 С.П. Ситько. «Отклику» 20 лет (Окончание) 74 Жизнь, отданная Общему Делу 75 Выступление И.И. Ельцова на собрании шанхайской группы Агни-Йоги Раздумья 78 В.И. Рунин. Доказано ли выживание сознания после смерти? 81 В.В. Вихров. Излучения человека. Часть V (Окончание) 87 С.В. Белов. Эндогенная активность Земли и социум: контуры грядущего Литературные страницы 93 А.А. Синичкин. «Пространство вечности» 98 В. Огнев. Маленький принц и великий дух пилота (Продолжение) 110 Анатолий Карпус. Рязанские тайны поэта Образ Родины 114 Е.В. Турлей. Слышен зов… 119 Наталия Лескова. Чудо-остров на Ладоге Галерея 123 Оксана Ермолаева-Вдовенко. Игорь Самуилович Виханский. Путь художника 125 В.В. Надёжин. Клуб «Галерея» возобновил свою работу Неоперативная хроника 127 Международному Мемориальному Тресту Рерихов 30 лет