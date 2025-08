warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/testshop/data/www/testshop.ru/includes/menu.inc on line 743.

122(2/2025) Содержание журнала «Дельфис» № 2 (122) / 2025 от редакции 2 Н. А. Тоотс. Главное историческое событие XX века! 3 Воспоминания Юрия Левитана 6 Встреча с Сергеем Ключниковым на Алтае 7 Ю.М. Ключников. Стихи о войне и Победе 8 И.А. Герасимова. Поздравляем вас с 80-летием Дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне! Держава Рерихов 9 Дзамбулат Дзанти. Пакт Рериха (по стр. журнала «Осетия») 12 Обращение Н.К. Рериха к международной конференции Знамени Мира 20 Е.П. Маточкин. Мечта преображения Актуальные интервью Беседы ведёт Наталия Лескова 28 П.М. Балабан. «Мозг – это самый важный орган» 34 Д.Н. Еньшин. Древние люди были гениальными 35 О.И. Лямин. Все вокруг спать должны… Грани науки 47 В.В. Вихров. О некоторых малоизвестных свойствах света (Часть I) 54 В.И. Ерёмин. Куда эволюция ведёт человечество? 59 В.В. Чернуха. О проблемах принятой в физике парадигмы Человек и время 62 Е.М. Шаныгина. «Люблю Красоту…» Литературные страницы 66 В. Огнев. Маленький принц и великий дух пилота (Продолжение) 74 Софья Домбровская. Свет и Тень – не разделяя, побеждай! 76 Леонид Володарский. «Чаша любви»Галерея 78 М.Т. Майстровская. Выставка-форум Владимира Надёжина Раздумья 81 Н.А. Тоотс. Искусственный Интеллект и gomo sapiens 83 А.Н. Ильницкий. Не надо сидеть в обнимку со своим гаджетом (беседу ведёт Н.Л. Лескова) 86 О.Ю. Синичкина. Искусственный Интеллект или человеческий разум? 87 Е.С. Шувалова. Для чего придумано ядерное оружие? Для чего придуман Искусственный Интеллект? 88 В.В. Надёжин. Сможет ли Искусственный Интеллект помочь человеку подниматься по Лестнице Иакова 89 О.Н. Краморенко. Искусственный Интеллект и творчество художника Образ Родины 92 Н. А. Тоотс. «Русский код милосердия» Мир без границ 93 А.М. Шустова. Первые Азиатские Рериховские чтения в Бишкеке 95 О.Ю. Синичкина. Путешествие по древнему Бали 100 Панорама событий 123 Книжный базар 125 Показывает студия «Дельфис»