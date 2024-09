warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/testshop/data/www/testshop.ru/includes/menu.inc on line 743.

118(2/2024) Содержание журнала «Дельфис» № 2 (118) / 2024 От редакции 2 Н.А. Тоотс. Когда приходит время земной жатвы Держава Рерихов 5 Письма Н.К. и Е.И. Рерих из архива Музея Николая Рериха в Нью-Йорке (Продолжение) 16 А.Н. Анненко. Московские страницы в жизни Н.К. Рериха 20 Н.А. Тоотс. Время пришло 22 П.Е. Фёдоров. Победная песнь Гайятри Высокие собеседования 26 Н.А. Тоотс. На одной духовной тропе 28 Наставления Кругу от В.И. Качалова Актуальные интервью Беседы ведёт Наталия Лескова 32 В.П. Пузырёв: «Геном не конечен» 36 А.В. Карпов: «О Д.И. Менделееве и новых элементах» 41 П.В. Бакланов: «Термин “сверхновая” вводит нас в заблуждение» Грани науки 46 А.Д. Белоусов. Три тайны Древнего Египта (Окончание) Человек и время 52 Алла Михелис. Великий тайновед Николай Рерих. Россия – родина духа 58 Герман Арутюнов. Время в ладонях 66 In memorium. Ушёл из жизни Ю.М. Ключников Литературные страницы 67 Н.А. Тоотс. «Гвардии поэт» Долгин 68 Ю.И. Долгин. Стихи о Елене Ивановне Рерих 70 В. Огнев. Маленький принц и великий дух пилота (Продолжение) 77 Наталия Лескова. Слово об отце 78 Л.В. Лесков. Чёрная звезда 86 9 июня Владимиру Чернявскому – 50 лет! Образ Родины 99 О.Н. Краморенко. Мир русской сказки. Тайна Кощея Бессмертного 91 А.В. Кузнецов: «Не стреляйте в белых лебедей» (интервью ведёт Н.Л. Лескова) 96 Наталия Лескова. Конёк мал, да удал Галерея 99 Н. А. Григорьева. Сирия Библейская на картинах В.В. Надёжина 101 Оксана Ермолаева-Вдовенко. «Нелакированная» живопись События 106 Форум «Синтез Знания и Красоты. К 150-летию со дня рождения Н.К. Рериха» 110 Алтай – пространство всенародной любви к Н.К. Рериху 113 Хроника юбилейных торжеств в Алтайском крае 123 Празднование 150-летия Н.К. Рериха шествует по всей стране Книжный базар 126 Отправляемся в путешествие по полкам интернет-магазина журнала «Дельфис» (www.delphisbooks.ru)