warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/testshop/data/www/testshop.ru/includes/menu.inc on line 743.

114(2/2023) Содержание журнала «Дельфис» № 2 (114) / 2023 От редакции 2 А.А. Бондаренко. Торопитесь помочь России... 5 Н.А. Тоотс. Подводя итоги. «Дельфису» – 30 лет 7 А.А. Арендт. Знакомство Держава Рерихов 11 Письма Н.К. и Е.И. Рерих из архива Музея Николая Рериха в Нью-­Йорке (Продолжение) 17 Ирина Нежина. Вечная женственность 20 Н.В. Макаренко исполнилось 75 лет Актуальные интервью Беседы ведёт Наталия Лескова: 21 Академик Х.А. Амирханов: «Первобытная археология – это “машина времени” исторической науки» 28 Академик А.Г. Дегерменджи: «Мы создали биосферу будущего» Раздумья 35 М.В. Рагульская. Мы – дети Галактики 43 Наталия Лескова. От экстрасенсорики к большой науке 46 Е.Б. Герман. День равных апостолам Грани науки 50 В.И. Рунин. Доказано ли выживание сознания после смерти? 57 В.В. Вихров. Фотографии человеческих эманаций (Часть III) Человек и время 66 Е.Е. Павлова-Арендт. Нить Ариадны 71 Н.А. Тоотс. Продолжая рассказ о рыцарях духа 71 Г. Обнорская. Строки биографии 74 Р.В. Нутрихин. Б.А. Смирнов­Русецкий на Кавказе 84 Н.А. Тоотс. По следам «Света Огня» 86 Страницы дневника Рихарда Рудзитиса Галерея 89 В. Карелин. Живописный образ Родины 91 В.А. Сергеев. Зримый диалог Литературные страницы 95 Ф.М. Достоевский. Дневник писателя, 1877 г. 98 В. Огнев. Маленький принц и великий дух пилота (Продолжение) События 108 С.В. Лидяева. Татарстан – территория мира Образ Родины 112 А. Карпус. День Победы на земле, в небе и кино Мир без границ 119 П.В. Тулаев. Загадочная Камбоджа: когда, где и как она возникла Литературные страницы 125 Е.Ю. Дементьева. Стихи последних лет 127 Книги нашего издательства