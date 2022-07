warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/testshop/data/www/testshop.ru/includes/menu.inc on line 743.

110(2/2022) Содержание журнала «Дельфис» № 2 (110) / 2022 От редакции 2 Е.В. Турлей. Восточный путь Держава Рерихов 13 Письма Н.К. и Е.И. Рерих из архива Музея Николая Рериха в Нью-­Йорке (Продолжение) Актуальные интервью 21 Академик РАО и РАН А.Л. Семёнов: «С цифрой по жизни» 25 Член­корреспондент РАН Генрих Иваницкий: «Биофизика поможет победить деменцию» 31 Член­корреспондент РАН Екатерина Трошина: «Человечество стремительно толстеет» Грани науки 36 Вперёд – через пространство и время 38 В.И. Ерёмин. Триумф творчества Владимира Шмакова Человек и время 46 «Отклику» 20 лет 54 «Я хотел осветить всю Землю» Раздумья 57 А.В. Иванов,А.М. Шустова, Е.В. Турлей, М.Н. Чирятьев. Рерихи и евразийство. Начертания будущего 67 Ю.К. Ахапкин. Особенности становления российского менталитета 74 В.В. Вихров. Излучения человека. Часть IV (Продолжение) Бесконечность познания 80 Джина Серминара. Обителей много In memorium 86 Ушёл из жизни Сопредседатель Совета старейшин Ассамблеи народов Евразии Вильгельм Августат 89 Памяти Ольги Владимировны Румянцевой Литературные страницы 90 В. Огнев. Маленький принц и великий дух пилота 99 Н.А. Тоотс. Боян XX века 101 Николай Клюев. Стихи разных лет Образ Родины 104 Гостиница, через которую прошла вся русская культура 108 Карелия рядом Галерея 111 Арт­парад в Царицыно Мир без границ 114 Ирина Лебедева. Гималаи – Долина Спити – Киннор – Кулу Неоперативная хроника 121 Форум «Культура – ключ к миру» 123 В.Е. Чернявский. Мозаика событий