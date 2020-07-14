Содержание журнала «Дельфис» № 2 (102) / 2020

От­ редакц­ии

2 Н.А. Тоотс. Всё проходит, и это пройдёт…

3 С.Ю. Ключников. Русская и мировая поэзия против паники

Держава­Рерихов

7 О чём писали Рерихи из Дарджилинга. Письма Н.К. и Е.И. Рерих из архива Музея Николая Рериха в Нью­-Йорке (Продолжение)

15 Ранее не публиковавшиеся письма Н.К. Рериха на русском языке. Из архива Музея Николая Рериха в Нью­-Йорке. (Продолжение)

19 Нина Селиванова. «Мир Рериха». Главы из книги. (Продолжение)

24 В.Л. Мельников. Индия в переписке Н.К. Рериха и Эдгара Ли Хьюитта

Высокие­ собеседования

33 Э. Шамвей. Размышления под Новый год

Человек ­и ­время

38 Памяти друга. Ушёл из жизни А.Д. Арманд

41 Л.Ю. Келим. Ольге Владимировне Румянцевой – 90 лет!

46 Наталия Лескова. Неизвестный Неизвестный

Раздумья

49 ­ Е.А. Левинтова. Изучая Письма Е.И. Рерих, постигаем будущее

58 ­ В.И. Ерёмин. Исида – символ мудрости звёздной цивилизации?

­ ­ ­ Актуальные­ интервью­

62­ ­ М.А. Федонкин: «Жизнь началась благодаря металлам»

67 ­ Н.И. Брико: «Ситуация с коронавирусом должна научить нас чему­то важному»

70 ­ В.В. Покровский: «Нынешний коронавирус – это урок всем нам»

Грани науки

74 ­ С.И. Сухонос. Кибермир людей и роботов в Солнечной системе. (Продолжение)

79 ­ В.Л. Бычков. Шаровая молния и её исследователи (часть I)

83 ­ Борис Устинов. Коробочка Теслы

Галерея

87 ­ Н.И. Кулакова. Жемчужина Михаила Врубеля

96 ­ В. Дитрих. Экспозиция Антуфьева в Музее­-мастерской С.Т. Конёнкова

Образ­Родины

105­ Ю.М. Ключников. Стихи, посвящённые Великой Отечественной

110 Лариса Лящук. Алтай – Москва

112 О.Н. Крамаренко. Мир русской сказки. История Китовраса Китоврула

Мир ­без ­границ

118 О. Исаева, В. Колесников. Знак Триединости на Знамени Государства Блага

Неоперативная ­хроника

121 А.М. Шустова. НРК на X Международных Рериховских чтениях

125 Е.А. Зажигина. День Белого Лотоса