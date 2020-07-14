Содержание журнала «Дельфис» № 2 (102) / 2020
От редакции
2 Н.А. Тоотс. Всё проходит, и это пройдёт…
3 С.Ю. Ключников. Русская и мировая поэзия против паники
ДержаваРерихов
7 О чём писали Рерихи из Дарджилинга. Письма Н.К. и Е.И. Рерих из архива Музея Николая Рериха в Нью-Йорке (Продолжение)
15 Ранее не публиковавшиеся письма Н.К. Рериха на русском языке. Из архива Музея Николая Рериха в Нью-Йорке. (Продолжение)
19 Нина Селиванова. «Мир Рериха». Главы из книги. (Продолжение)
24 В.Л. Мельников. Индия в переписке Н.К. Рериха и Эдгара Ли Хьюитта
Высокие собеседования
33 Э. Шамвей. Размышления под Новый год
Человек и время
38 Памяти друга. Ушёл из жизни А.Д. Арманд
41 Л.Ю. Келим. Ольге Владимировне Румянцевой – 90 лет!
46 Наталия Лескова. Неизвестный Неизвестный
Раздумья
49 Е.А. Левинтова. Изучая Письма Е.И. Рерих, постигаем будущее
58 В.И. Ерёмин. Исида – символ мудрости звёздной цивилизации?
Актуальные интервью
62 М.А. Федонкин: «Жизнь началась благодаря металлам»
67 Н.И. Брико: «Ситуация с коронавирусом должна научить нас чемуто важному»
70 В.В. Покровский: «Нынешний коронавирус – это урок всем нам»
Грани науки
74 С.И. Сухонос. Кибермир людей и роботов в Солнечной системе. (Продолжение)
79 В.Л. Бычков. Шаровая молния и её исследователи (часть I)
83 Борис Устинов. Коробочка Теслы
Галерея
87 Н.И. Кулакова. Жемчужина Михаила Врубеля
96 В. Дитрих. Экспозиция Антуфьева в Музее-мастерской С.Т. Конёнкова
ОбразРодины
105 Ю.М. Ключников. Стихи, посвящённые Великой Отечественной
110 Лариса Лящук. Алтай – Москва
112 О.Н. Крамаренко. Мир русской сказки. История Китовраса Китоврула
Мир без границ
118 О. Исаева, В. Колесников. Знак Триединости на Знамени Государства Блага
Неоперативная хроника
121 А.М. Шустова. НРК на X Международных Рериховских чтениях
125 Е.А. Зажигина. День Белого Лотоса
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