warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/testshop/data/www/testshop.ru/includes/menu.inc on line 743.

102(2/2020) Содержание журнала «Дельфис» № 2 (102) / 2020 От­ редакц­ии 2 Н.А. Тоотс. Всё проходит, и это пройдёт… 3 С.Ю. Ключников. Русская и мировая поэзия против паники Держава­Рерихов 7 О чём писали Рерихи из Дарджилинга. Письма Н.К. и Е.И. Рерих из архива Музея Николая Рериха в Нью­-Йорке (Продолжение) 15 Ранее не публиковавшиеся письма Н.К. Рериха на русском языке. Из архива Музея Николая Рериха в Нью­-Йорке. (Продолжение) 19 Нина Селиванова. «Мир Рериха». Главы из книги. (Продолжение) 24 В.Л. Мельников. Индия в переписке Н.К. Рериха и Эдгара Ли Хьюитта Высокие­ собеседования 33 Э. Шамвей. Размышления под Новый год Человек ­и ­время 38 Памяти друга. Ушёл из жизни А.Д. Арманд 41 Л.Ю. Келим. Ольге Владимировне Румянцевой – 90 лет! 46 Наталия Лескова. Неизвестный Неизвестный Раздумья 49 ­ Е.А. Левинтова. Изучая Письма Е.И. Рерих, постигаем будущее 58 ­ В.И. Ерёмин. Исида – символ мудрости звёздной цивилизации? ­ ­ ­ Актуальные­ интервью­ 62­ ­ М.А. Федонкин: «Жизнь началась благодаря металлам» 67 ­ Н.И. Брико: «Ситуация с коронавирусом должна научить нас чему­то важному» 70 ­ В.В. Покровский: «Нынешний коронавирус – это урок всем нам» Грани науки 74 ­ С.И. Сухонос. Кибермир людей и роботов в Солнечной системе. (Продолжение) 79 ­ В.Л. Бычков. Шаровая молния и её исследователи (часть I) 83 ­ Борис Устинов. Коробочка Теслы Галерея 87 ­ Н.И. Кулакова. Жемчужина Михаила Врубеля 96 ­ В. Дитрих. Экспозиция Антуфьева в Музее­-мастерской С.Т. Конёнкова Образ­Родины 105­ Ю.М. Ключников. Стихи, посвящённые Великой Отечественной 110 Лариса Лящук. Алтай – Москва 112 О.Н. Крамаренко. Мир русской сказки. История Китовраса Китоврула Мир ­без ­границ 118 О. Исаева, В. Колесников. Знак Триединости на Знамени Государства Блага Неоперативная ­хроника 121 А.М. Шустова. НРК на X Международных Рериховских чтениях 125 Е.А. Зажигина. День Белого Лотоса