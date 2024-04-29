Содержание журнала «Дельфис» № 1 (117) / 2024

от редакции

2 Н.А. Тоотс. Дорогие читатели!

4 С.Н. Рерих. Слово об отце

12 Н.К. Рерих. Лада (фрагмент)

12 Е.В. Бакалдина. Н.К. Рерих и Российское эмигрантское оборонческое движение

Держава Рерихов

15 Письма Н.К. и Е.И. Рерих из архива Музея Николая Рериха в Нью-Йорке (Продолжение)

22 Страницы дневника Рихарда Рудзитиса (Окончание)

Актуальные интервью

Беседы ведёт Наталия Лескова

26 Академик А.П. Деревянко. «Открытие денисовского человека – второе по важности после бозона Хиггса»

33 А. Карнаухов. «Стареть не планирую». Биофизик изобрёл своё «средство Макропулоса»

Грани науки

39 А.Д. Белоусов. Три тайны Древнего Египта

Человек и время

47 Л.Е. Жукова. Универсальная религия: пути реализации в учениях Свами Вивекананды и Н.К. Рериха

56 Искатели, труженики, поспешите в Рериховскую Карелию! (Обращение ветерана).

Литературные страницы

62 В. Огнев. Маленький принц и великий дух пилота (Продолжение)

70 А.В. Макарова. К истории создания пьесы Н.К. Рериха «Милосердие» (1917)

76 Александр Синичкин. Весна – время пробуждения

80 Анна Исенина. Стихи из цикла «Напевы Востока. Сад Четырёх Религий» (Стихотворение «Звенигород. Мечта о граде»)

81 Д. Мережковский. Стихи о России

Галерея

82 О.Н. Краморенко. Музейный проект «Мир русской сказки»

84 Оксана Ермолаева-Вдовенко. Две выставки в музее Дипломатической академии

Образ Родины

87 Г.В. Астахова, Е.П. Бучихин. Плато Путорана – загадочный мир Сибири

96 Наталия Лескова. Инопланетное чудо под Томском

Мир без границ

99 В. Цельмович. В небесах таятся чудеса. Беседует Н. Лескова

104 В. Граматюк. Подземная инопланетная база в глухой сибирской тайге.

109 Послесловие от редакции: Железные пришельцы из космоса

110 Меморандум ЭСВУ БРИКС. О новом мировоззрении

События

116 Е.В. Турлей. Такое не забывается

117 Софья Багдасарова. Усадьба Лопухиных реставрируется для возвращения в неё Музея Рерихов

119 Алтайский край станет центром празднования 150-летия Николая Рериха в России

120 Международная научная конференция «Творческое наследие Николая Рериха» в Третьяковской галерее

120 Выставка «Рерих и театр» в Доме учёных новосибирского Академгородка

121 Артём Свешников, Олег Сысоев. Живописное наследие, которое продолжает жить спустя столетие

122 Отчёт о деятельности Национального рериховского комитета за 2023 г.