warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/testshop/data/www/testshop.ru/includes/menu.inc on line 743.

117(1/2024) Содержание журнала «Дельфис» № 1 (117) / 2024 от редакции 2 Н.А. Тоотс. Дорогие читатели! 4 С.Н. Рерих. Слово об отце 12 Н.К. Рерих. Лада (фрагмент) 12 Е.В. Бакалдина. Н.К. Рерих и Российское эмигрантское оборонческое движение Держава Рерихов 15 Письма Н.К. и Е.И. Рерих из архива Музея Николая Рериха в Нью-Йорке (Продолжение) 22 Страницы дневника Рихарда Рудзитиса (Окончание) Актуальные интервью Беседы ведёт Наталия Лескова 26 Академик А.П. Деревянко. «Открытие денисовского человека – второе по важности после бозона Хиггса» 33 А. Карнаухов. «Стареть не планирую». Биофизик изобрёл своё «средство Макропулоса» Грани науки 39 А.Д. Белоусов. Три тайны Древнего Египта Человек и время 47 Л.Е. Жукова. Универсальная религия: пути реализации в учениях Свами Вивекананды и Н.К. Рериха 56 Искатели, труженики, поспешите в Рериховскую Карелию! (Обращение ветерана). Литературные страницы 62 В. Огнев. Маленький принц и великий дух пилота (Продолжение) 70 А.В. Макарова. К истории создания пьесы Н.К. Рериха «Милосердие» (1917) 76 Александр Синичкин. Весна – время пробуждения 80 Анна Исенина. Стихи из цикла «Напевы Востока. Сад Четырёх Религий» (Стихотворение «Звенигород. Мечта о граде») 81 Д. Мережковский. Стихи о России Галерея 82 О.Н. Краморенко. Музейный проект «Мир русской сказки» 84 Оксана Ермолаева-Вдовенко. Две выставки в музее Дипломатической академии Образ Родины 87 Г.В. Астахова, Е.П. Бучихин. Плато Путорана – загадочный мир Сибири 96 Наталия Лескова. Инопланетное чудо под Томском Мир без границ 99 В. Цельмович. В небесах таятся чудеса. Беседует Н. Лескова 104 В. Граматюк. Подземная инопланетная база в глухой сибирской тайге. 109 Послесловие от редакции: Железные пришельцы из космоса 110 Меморандум ЭСВУ БРИКС. О новом мировоззрении События 116 Е.В. Турлей. Такое не забывается 117 Софья Багдасарова. Усадьба Лопухиных реставрируется для возвращения в неё Музея Рерихов 119 Алтайский край станет центром празднования 150-летия Николая Рериха в России 120 Международная научная конференция «Творческое наследие Николая Рериха» в Третьяковской галерее 120 Выставка «Рерих и театр» в Доме учёных новосибирского Академгородка 121 Артём Свешников, Олег Сысоев. Живописное наследие, которое продолжает жить спустя столетие 122 Отчёт о деятельности Национального рериховского комитета за 2023 г.