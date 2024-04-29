Содержание журнала «Дельфис» № 1 (117) / 2024
от редакции
2 Н.А. Тоотс. Дорогие читатели!
4 С.Н. Рерих. Слово об отце
12 Н.К. Рерих. Лада (фрагмент)
12 Е.В. Бакалдина. Н.К. Рерих и Российское эмигрантское оборонческое движение
Держава Рерихов
15 Письма Н.К. и Е.И. Рерих из архива Музея Николая Рериха в Нью-Йорке (Продолжение)
22 Страницы дневника Рихарда Рудзитиса (Окончание)
Актуальные интервью
Беседы ведёт Наталия Лескова
26 Академик А.П. Деревянко. «Открытие денисовского человека – второе по важности после бозона Хиггса»
33 А. Карнаухов. «Стареть не планирую». Биофизик изобрёл своё «средство Макропулоса»
Грани науки
39 А.Д. Белоусов. Три тайны Древнего Египта
Человек и время
47 Л.Е. Жукова. Универсальная религия: пути реализации в учениях Свами Вивекананды и Н.К. Рериха
56 Искатели, труженики, поспешите в Рериховскую Карелию! (Обращение ветерана).
Литературные страницы
62 В. Огнев. Маленький принц и великий дух пилота (Продолжение)
70 А.В. Макарова. К истории создания пьесы Н.К. Рериха «Милосердие» (1917)
76 Александр Синичкин. Весна – время пробуждения
80 Анна Исенина. Стихи из цикла «Напевы Востока. Сад Четырёх Религий» (Стихотворение «Звенигород. Мечта о граде»)
81 Д. Мережковский. Стихи о России
Галерея
82 О.Н. Краморенко. Музейный проект «Мир русской сказки»
84 Оксана Ермолаева-Вдовенко. Две выставки в музее Дипломатической академии
Образ Родины
87 Г.В. Астахова, Е.П. Бучихин. Плато Путорана – загадочный мир Сибири
96 Наталия Лескова. Инопланетное чудо под Томском
Мир без границ
99 В. Цельмович. В небесах таятся чудеса. Беседует Н. Лескова
104 В. Граматюк. Подземная инопланетная база в глухой сибирской тайге.
109 Послесловие от редакции: Железные пришельцы из космоса
110 Меморандум ЭСВУ БРИКС. О новом мировоззрении
События
116 Е.В. Турлей. Такое не забывается
117 Софья Багдасарова. Усадьба Лопухиных реставрируется для возвращения в неё Музея Рерихов
119 Алтайский край станет центром празднования 150-летия Николая Рериха в России
120 Международная научная конференция «Творческое наследие Николая Рериха» в Третьяковской галерее
120 Выставка «Рерих и театр» в Доме учёных новосибирского Академгородка
121 Артём Свешников, Олег Сысоев. Живописное наследие, которое продолжает жить спустя столетие
122 Отчёт о деятельности Национального рериховского комитета за 2023 г.
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