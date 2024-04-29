ГЛАВНАЯ "Дельфис" №117(1/2024) Содержание журнала «Дельфис» № 1 (117) / 2024
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117(1/2024)

Содержание журнала «Дельфис» № 1 (117) / 2024

от редакции

 

Н.А. Тоотс. Дорогие читатели!

 

4  С.Н. Рерих. Слово об отце

 

12  Н.К. Рерих. Лада (фрагмент)

 

12  Е.В. Бакалдина. Н.К. Рерих и Российское эмигрантское оборонческое движение

 

Держава Рерихов

 

15  Письма Н.К. и Е.И. Рерих из архива Музея Николая Рериха в Нью-Йорке (Продолжение)

 

22  Страницы дневника Рихарда Рудзитиса (Окончание)

 

Актуальные интервью

Беседы ведёт Наталия Лескова

 

26  Академик А.П. Деревянко. «Открытие денисовского человека – второе по важности после бозона Хиггса»

 

33  А. Карнаухов. «Стареть не планирую». Биофизик изобрёл своё «средство Макропулоса»

 

Грани науки

 

39  А.Д. Белоусов. Три тайны Древнего Египта

 

Человек и время

 

47  Л.Е. Жукова. Универсальная религия: пути реализации в учениях Свами Вивекананды и Н.К. Рериха

 

56  Искатели, труженики, поспешите в Рериховскую Карелию! (Обращение ветерана).

 

Литературные страницы

 

62  В. Огнев. Маленький принц и великий дух пилота (Продолжение)

 

70  А.В. Макарова. К истории создания пьесы Н.К. Рериха «Милосердие» (1917)

 

76  Александр Синичкин. Весна – время пробуждения

 

80  Анна Исенина. Стихи из цикла «Напевы Востока. Сад Четырёх Религий» (Стихотворение «Звенигород. Мечта о граде»)

 

81  Д. Мережковский. Стихи о России

 

Галерея

 

82  О.Н. Краморенко. Музейный проект «Мир русской сказки»

 

84  Оксана Ермолаева-Вдовенко. Две выставки в музее Дипломатической академии

 

Образ Родины

 

87  Г.В. Астахова, Е.П. Бучихин. Плато Путорана – загадочный мир Сибири

 

96  Наталия Лескова. Инопланетное чудо под Томском

 

Мир без границ

 

99  В. Цельмович. В небесах таятся чудеса. Беседует Н. Лескова

 

104  В. Граматюк. Подземная инопланетная база в глухой сибирской тайге.

 

109  Послесловие от редакции: Железные пришельцы из космоса

 

110  Меморандум ЭСВУ БРИКС. О новом мировоззрении

 

События

 

116  Е.В. Турлей. Такое не забывается

 

117 Софья Багдасарова. Усадьба Лопухиных реставрируется для возвращения в неё Музея Рерихов

 

119  Алтайский край станет центром празднования 150-летия Николая Рериха в России

 

120  Международная научная конференция «Творческое наследие Николая Рериха» в Третьяковской галерее

 

120  Выставка «Рерих и театр» в Доме учёных новосибирского Академгородка

 

121  Артём Свешников, Олег Сысоев. Живописное наследие, которое продолжает жить спустя столетие

 

122  Отчёт о деятельности Национального рериховского комитета за 2023 г.

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