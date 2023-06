warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/testshop/data/www/testshop.ru/includes/menu.inc on line 743.

113(1/2023) Содержание журнала «Дельфис» № 1 (113) / 2023 От редакции 2 Н. А. Тоотс. Одна Земля – одно будущее 4 Свами Вивекананда. Выступление в Парламенте Религий 5 Ю.Н. Рерих. Памяти Свами Вивекананды 6 Поздравляем с юбилеем Президента НРК И.А. Герасимову! Держава Рерихов 7 Письма Н.К. и Е.И. Рерих из архива Музея Николая Рериха в Нью-Йорке (Продолжение) Высокие собеседования 17 Элеонора Шамвей. Строительство Храма Актуальные интервью Беседы ведёт Наталия Лескова: 23 Академик О.М. Алифанов: «Мы остаемся космической державой» 29 Академик В.П. Скулачёв: «Смерть – это нечто неизбежное, но старость можно лечить, как болезнь» Раздумья 36 Н.А. Тоотс. На Рубеже 36 Даниил Энтин. К вопросу о духовности Грани науки 42 В.И. Рунин. Доказано ли выживание сознания после смерти? (Продолжение) 48 В.В. Вихров. Фотографии человеческих эманаций (Часть II) Человек и время 56 Н.В. Кулакова. Позванный на служение 63 И.Ф. Малов. Учёный, философ, богослов 70 И.А. Герасимова. Революционер в науке In memorium 75 Невосполнимая потеря Галерея 77 На вопросы И.А. Герасимовой отвечает С.В. Кармалито: Дхокра. Небесное и земное в традиционной бронзе индийских племен 83 А.А. Филиппова. «Уникальная Россия» в третий раз распахнула свои двери Образ Родины 86 Наталия Лескова. Мокрая вечность Литературные страницы 90 В. Огнев. Маленький принц и великий дух пилота (Продолжение) 99 Александр Синичкин. Петербургский романс (Фрагменты поэмы) Неоперативная хроника 103 Годовой отчёт деятельности НРК 113 Пленэр на Алтае Нам пишут 115 Н.В. Макаренко. Первый царь Руси православной Мир без границ 120 Р.В. Нутрихин. Святыни южного Индостана