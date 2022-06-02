ГЛАВНАЯ "Дельфис" №109(1/2022) Содержание журнала «Дельфис» № 1 (109) / 2022
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109(1/2022)

Содержание журнала «Дельфис» № 1 (109) / 2022

От редакции
 
2 Н.А. Тоотс. Время и мы
 
Держава Рерихов
 
5 Письма Н.К. и Е.И. Рерих из архива Музея Николая Рериха в Нью-Йорке (Продолжение)
 
Высокие собеседования
 
12 Эльмер Хедин. Срединная точка
 
Актуальные интервью
 
16 Академик Л.М. Зелёный: «Ломоносов был первым русским
космистом»
20 Директор Института общей генетики РАН А.М. Кудрявцев –
об опасностях и возможностях генного редактирования
 
Грани науки
 
23 Л.Б. Борисова. Эксперименты Шноля – демонстрация фрактальности Времени
30 М.Г. Виноградова, С.К. Борисов. Луна и Земля – история космического партнёрства
 
Человек и время
 
37 Речь А.М. Пятигорского к 100-летию Ю.Н. Рериха
42 Наталия Лескова. Сердце под дубом
 
Раздумья
 
48 А.Ш. Закарая, В.Г. Буданов, И.А. Герасимова, М.Н. Чирятьев. Аюрведа как искусство врачевания души, разума и тела
58 В.В. Вихров. Излучения человека. Часть III (Продолжение)
 
Тайны, версии, легенды
 
66 Р.Ф. Скоробогатова. Мистерии как духовное действо (Окончание)
 
Страницы истории
 
72 Н.В. Макаренко. Зёрна Культуры в Сибири посеяли жёны
декабристов
 
Галерея
 
86 Л.А. Комарова, Т.А. Романенко. Уникальная Россия
91 О.Н. Крамаренко. Мир русской сказки. История Бабы-Яги
 
Образ Родины
 
96 Весна в картинах художника И. Коржева и стихах поэта А. Очировой
 
Литературные страницы
 
97 В. Огнев. Маленький принц и великий дух пилота
 
In memorium
 
107 Памяти Илзе Рихардовны Рудзите
 
Нам пишут
 
109 Галина Ядревская. Алтай – Звенигород
 
Неоперативная хроника
 
112 А.А. Малыгин. Русский феникс. Жизнь и творчество Елены Рерих
118 Е.В. Турлей. Собрание сочинений Н.К. Рериха на английском языке в 14 книгах
119 В.Е. Чернявский. Мозаика событий (январь – март 2022 г.)
120 Однажды на выставке
 
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