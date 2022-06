warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/testshop/data/www/testshop.ru/includes/menu.inc on line 743.

109(1/2022) Содержание журнала «Дельфис» № 1 (109) / 2022 От редакции 2 Н.А. Тоотс. Время и мы Держава Рерихов 5 Письма Н.К. и Е.И. Рерих из архива Музея Николая Рериха в Нью-Йорке (Продолжение) Высокие собеседования 12 Эльмер Хедин. Срединная точка Актуальные интервью 16 Академик Л.М. Зелёный: «Ломоносов был первым русским космистом» 20 Директор Института общей генетики РАН А.М. Кудрявцев – об опасностях и возможностях генного редактирования Грани науки 23 Л.Б. Борисова. Эксперименты Шноля – демонстрация фрактальности Времени 30 М.Г. Виноградова, С.К. Борисов. Луна и Земля – история космического партнёрства Человек и время 37 Речь А.М. Пятигорского к 100-летию Ю.Н. Рериха 42 Наталия Лескова. Сердце под дубом Раздумья 48 А.Ш. Закарая, В.Г. Буданов, И.А. Герасимова, М.Н. Чирятьев. Аюрведа как искусство врачевания души, разума и тела 58 В.В. Вихров. Излучения человека. Часть III (Продолжение) Тайны, версии, легенды 66 Р.Ф. Скоробогатова. Мистерии как духовное действо (Окончание) Страницы истории 72 Н.В. Макаренко. Зёрна Культуры в Сибири посеяли жёны декабристов Галерея 86 Л.А. Комарова, Т.А. Романенко. Уникальная Россия 91 О.Н. Крамаренко. Мир русской сказки. История Бабы-Яги Образ Родины 96 Весна в картинах художника И. Коржева и стихах поэта А. Очировой Литературные страницы 97 В. Огнев. Маленький принц и великий дух пилота In memorium 107 Памяти Илзе Рихардовны Рудзите Нам пишут 109 Галина Ядревская. Алтай – Звенигород Неоперативная хроника 112 А.А. Малыгин. Русский феникс. Жизнь и творчество Елены Рерих 118 Е.В. Турлей. Собрание сочинений Н.К. Рериха на английском языке в 14 книгах 119 В.Е. Чернявский. Мозаика событий (январь – март 2022 г.) 120 Однажды на выставке