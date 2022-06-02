Содержание журнала «Дельфис» № 1 (109) / 2022

От редакции

2 Н.А. Тоотс. Время и мы

Держава Рерихов

5 Письма Н.К. и Е.И. Рерих из архива Музея Николая Рериха в Нью-Йорке (Продолжение)

Высокие собеседования

12 Эльмер Хедин. Срединная точка

Актуальные интервью

16 Академик Л.М. Зелёный: «Ломоносов был первым русским

космистом»

20 Директор Института общей генетики РАН А.М. Кудрявцев –

об опасностях и возможностях генного редактирования

Грани науки

23 Л.Б. Борисова. Эксперименты Шноля – демонстрация фрактальности Времени

30 М.Г. Виноградова, С.К. Борисов. Луна и Земля – история космического партнёрства

Человек и время

37 Речь А.М. Пятигорского к 100-летию Ю.Н. Рериха

42 Наталия Лескова. Сердце под дубом

Раздумья

48 А.Ш. Закарая, В.Г. Буданов, И.А. Герасимова, М.Н. Чирятьев. Аюрведа как искусство врачевания души, разума и тела

58 В.В. Вихров. Излучения человека. Часть III (Продолжение)

Тайны, версии, легенды

66 Р.Ф. Скоробогатова. Мистерии как духовное действо (Окончание)

Страницы истории

72 Н.В. Макаренко. Зёрна Культуры в Сибири посеяли жёны

декабристов

Галерея

86 Л.А. Комарова, Т.А. Романенко. Уникальная Россия

91 О.Н. Крамаренко. Мир русской сказки. История Бабы-Яги

Образ Родины

96 Весна в картинах художника И. Коржева и стихах поэта А. Очировой

Литературные страницы

97 В. Огнев. Маленький принц и великий дух пилота

In memorium

107 Памяти Илзе Рихардовны Рудзите

Нам пишут

109 Галина Ядревская. Алтай – Звенигород

Неоперативная хроника

112 А.А. Малыгин. Русский феникс. Жизнь и творчество Елены Рерих

118 Е.В. Турлей. Собрание сочинений Н.К. Рериха на английском языке в 14 книгах

119 В.Е. Чернявский. Мозаика событий (январь – март 2022 г.)

120 Однажды на выставке