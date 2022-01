warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/testshop/data/www/testshop.ru/includes/menu.inc on line 743.

107(3/2021) Содержание журнала № 3 (107) / 2021 От редакции 2 Некоторые мысли Духовного лидера тибетского буддизма Далай-ламы XIV Держава Рерихов 4 Письма Н.К. и Е.И. Рерих из архива Музея Николая Рериха в Нью-Йорке (Продолжение) Страницы истории 16 Письма к читателям Высокие собеседования 25 Послание Учителя. 2021 год 26 Послание Учителя. 1921 год 29 Элеонора Шамвей. Стою в настоящем, оглядываюсь в прошлое и смотрю в будущее Актуальные интервью 34 П.Н. Пахлов. «Бог – величайший физик» 39 И.Д. Новиков. Путешествия во времени возможны? 44 С.В. Рожнов. Палеонтология: раскрывая загадки жизни Человек и время 50 Наталия Лескова. Лечь бы на дно, как подводная лодка… Мир без границ 54 Н.В. Макаренко. Город мира – ЭТНОМИР в Калужской области 59 Л.В. Зубкова. В городе Спящего Бога Раздумья 67 Н.Н. Якимова. Поиск Единства 74 Ответы на вопросы неверующего. Спрашивает В.Э. Шперлинг, отвечает С.К. Борисов Грани науки 84 В.И. Вернадский. Несколько слов о ноосфере 89 Ноосферная этика Галерея 97 С.В. Лидяева. Человек, который услышал Зов 100 Эдуардо Дж. Грамалия. Елена Петровна Блаватская и предвестники Нового искусства. (Часть I) Литературные страницы 104 А.А. Новикова-Строганова. «Чёртовы куклы» закабалённой России (Н.С. Лесков – чиновничий обличитель) 114 Семён Винокур. Последняя ночь In memorium 117 Памяти Н.И. Кулаковой Неоперативная хроника 119 Ю.Е. Чудненко. Театр Музыки и Драмы «Дельфис» 121 В.Е. Чернявский. Мозаика событий Из архива «Дельфиса» 124 Стихи З.А. Миркиной