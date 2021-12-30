ГЛАВНАЯ "Дельфис" №107(3/2021) Содержание журнала № 3 (107) / 2021
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107(3/2021)

Содержание журнала № 3 (107) / 2021

От редакции

 

2 Некоторые мысли Духовного лидера тибетского буддизма Далай-ламы XIV

 

Держава Рерихов

 

4 Письма Н.К. и Е.И. Рерих из архива Музея Николая Рериха в Нью-Йорке (Продолжение)

 

Страницы истории

 

16 Письма к читателям

 

Высокие собеседования

 

25 Послание Учителя. 2021 год
26 Послание Учителя. 1921 год
29 Элеонора Шамвей. Стою в настоящем, оглядываюсь в прошлое и смотрю в будущее

 

Актуальные интервью

 

34 П.Н. Пахлов. «Бог – величайший физик»
39 И.Д. Новиков. Путешествия во времени возможны?
44 С.В. Рожнов. Палеонтология: раскрывая загадки жизни

 

Человек и время

 

50 Наталия Лескова. Лечь бы на дно, как подводная лодка…

 

Мир без границ

 

54 Н.В. Макаренко. Город мира – ЭТНОМИР в Калужской области
59 Л.В. Зубкова. В городе Спящего Бога

 

Раздумья

 

67 Н.Н. Якимова. Поиск Единства
74 Ответы на вопросы неверующего.
Спрашивает В.Э. Шперлинг, отвечает С.К. Борисов

 

Грани науки

 

84 В.И. Вернадский. Несколько слов о ноосфере
89 Ноосферная этика

 

Галерея

 

97 С.В. Лидяева. Человек, который услышал Зов
100 Эдуардо Дж. Грамалия. Елена Петровна Блаватская и предвестники Нового искусства. (Часть I)

 

Литературные страницы

 

104 А.А. Новикова-Строганова. «Чёртовы куклы» закабалённой России (Н.С. Лесков – чиновничий обличитель)
114 Семён Винокур. Последняя ночь

 

In memorium

 

117 Памяти Н.И. Кулаковой

 

Неоперативная хроника

 

119 Ю.Е. Чудненко. Театр Музыки и Драмы «Дельфис»
121 В.Е. Чернявский. Мозаика событий

 

Из архива «Дельфиса»

 

124 Стихи З.А. Миркиной
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