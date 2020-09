warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/testshop/data/www/testshop.ru/includes/menu.inc on line 743.

103(3/2020) Содержание журнала От редакции 2 Н.А. Тоотс. Что происходит? 3 Между прошлым и будущим. Интервью с А.Ю. Бородихиным Держава Рерихов 6 О чём писали Рерихи из Дарджилинга. Письма Н.К. и Е.И. Рерих из архива Музея Николая Рериха в Нью-Йорке (Продолжение) 10 Ранее не публиковавшиеся письма Н.К. Рериха на русском языке. Из архива Музея Николая Рериха в Нью-Йорке (Продолжение) 14 Нина Селиванова. «Мир Рериха». Главы из книги. (Продолжение) Высокие собеседования 23 Послание Учителя Конвенции 2020 года. Моим возлюбленным детям Галерея 25 П.Э. Айви. Николай Рерих и зачарованный американский Запад Актуальные интервью 38 Н.А. Крючков: «Мы стоим на пороге биотехнологической революции в области вакцинации» 43 С.И. Куцев: «Настанет день, когда мы сможем лечить основную часть генетических заболеваний» Человек и время 49 Памяти учёного 51 А.Н. Дмитриев. Геолого-географические характеристики процессов Перехода Раздумья 56 В.А. Чернов. Социальная сфера как условие устойчивого развития общества 62 C.В. Белов. Парадоксы времени и геология 67 В.В. Вихров. Маятник Жизни (часть I) Грани науки 74 С.И. Сухонос. Глобальная цель человечества (Окончание) 79 В.Л. Бычков. Шаровая молния и её исследователи (часть II) (Окончание) Страницы истории 84 У. Теккер. Гнозис по Платону 89 Л.В. Лесков. Длинные волны Н.Д. Кондратьева Спорим и обсуждаем 93 В.Л. Мельников. Четверть века компьютерным копиям произведений Н.К. Рериха Образ Родины 99 Н.Л. Лескова. Шатурский феномен 101 В.Г. Мизин. Следы на камнях: из истории исследования камней-следовиков Мир без границ 106 И.В. Лебедева. Путь к святости в православии и тибетском буддизме Неоперативная хроника 117 Д. Фергус. Необходимость теософской этики 120 Круглый стол «Сверкающий Ларец – Хранитель Чинтамани» 17 августа 2020 года 120 Е.В. Турлей. Хроника событий и НРК 124 В.Е. Чернявский. Дайджест 127 In memoriam