Содержание журнала

От редакции

2 Н.А. Тоотс. Что происходит?

3 Между прошлым и будущим. Интервью с А.Ю. Бородихиным

Держава Рерихов

6 О чём писали Рерихи из Дарджилинга. Письма Н.К. и Е.И. Рерих из архива Музея Николая Рериха в Нью-Йорке (Продолжение)

10 Ранее не публиковавшиеся письма Н.К. Рериха на русском языке. Из архива Музея Николая Рериха в Нью-Йорке (Продолжение)

14 Нина Селиванова. «Мир Рериха». Главы из книги. (Продолжение)

Высокие собеседования

23 Послание Учителя Конвенции 2020 года. Моим возлюбленным детям

Галерея

25 П.Э. Айви. Николай Рерих и зачарованный американский Запад

Актуальные интервью

38 Н.А. Крючков: «Мы стоим на пороге биотехнологической революции в области вакцинации»

43 С.И. Куцев: «Настанет день, когда мы сможем лечить основную часть генетических заболеваний»

Человек и время

49 Памяти учёного

51 А.Н. Дмитриев. Геолого-географические характеристики процессов Перехода

Раздумья

56 В.А. Чернов. Социальная сфера как условие устойчивого развития общества

62 C.В. Белов. Парадоксы времени и геология

67 В.В. Вихров. Маятник Жизни (часть I)

Грани науки

74 С.И. Сухонос. Глобальная цель человечества (Окончание)

79 В.Л. Бычков. Шаровая молния и её исследователи (часть II) (Окончание)

Страницы истории

84 У. Теккер. Гнозис по Платону

89 Л.В. Лесков. Длинные волны Н.Д. Кондратьева

Спорим и обсуждаем

93 В.Л. Мельников. Четверть века компьютерным копиям произведений Н.К. Рериха

Образ Родины

99 Н.Л. Лескова. Шатурский феномен

101 В.Г. Мизин. Следы на камнях: из истории исследования камней-следовиков

Мир без границ

106 И.В. Лебедева. Путь к святости в православии и тибетском буддизме

Неоперативная хроника

117 Д. Фергус. Необходимость теософской этики

120 Круглый стол «Сверкающий Ларец – Хранитель Чинтамани» 17 августа 2020 года

120 Е.В. Турлей. Хроника событий и НРК

124 В.Е. Чернявский. Дайджест

127 In memoriam