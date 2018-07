warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/testshop/data/www/testshop.ru/includes/menu.inc on line 743.

94(2/2018) Человек и время Никитский ботанический сад наряду с «Ласточкиным гнездом» и Алупкинским дворцом – одно из семи главных здешних чудес. Он – визитная карточка Крыма. Сад не просто огромен и прекрасен. Это федеральный научный центр РАН. Большими буквами здесь начертан главный девиз: «Через науку – в жизнь». Тут ведутся уникальные фундаментальные научные исследования, имеющие огромное прикладное значение, трудятся замечательные энтузиасты, для которых это – дело всей жизни. А ещё здесь обращаешь внимание на лица людей. Все – от сотрудников до посетителей – улыбаются. Говорят, цветы – это остатки рая на земле. Неудивительно, что, находясь в земном раю, люди чувствуют себя счастливыми. Что может быть прекраснее работы, которая дарит людям счастье? О научной работе и о том, зачем нужны такие сады, наш разговор с директором ФГБУН «Ордена Трудового Красного знамени Никитский ботанический сад – Национальный научный центр РАН», членом-корреспондентом РАН, доктором сельскохозяйственных наук, заслуженным работником науки и техники Республики Крым, начальником управления РАН по взаимодействию с научными организациями Крымского федерального округа Юрием Владимировичем Плугатарём. Русский Эдем

(О Никитском ботаническом саде рассказывают его сотрудники) Лескова Н.Л., научный журналист – Юрий Владимирович, история появления Никитского ботанического сада во многом уникальна, ведь он основан в 1812 году, в самый разгар войны с французами… – 206 лет прошло с тех пор, как 10 июня 1811 года император Александр I подписал указ о создании в Крыму «Казённого императорского экономо-ботанического сада». Сентябрь 1812 года – Бородинская битва, Москва – в пожаре, а в Крыму в это время высаживают первые деревья Никитского ботанического сада… Император прекрасно понимал, что только государство, которое развивает науку, может смело смотреть в будущее. Причём изначально Никитский сад создавался именно как «экономо-ботанический», то есть главная его цель – поднятие сельского хозяйства Крыма и юга России. Всё лучшее, что было на тот момент в мире, предстояло собрать и разместить здесь, на склонах посёлка Никита, чтобы впоследствии уже самим создавать свои сорта. Так и случилось… Директор Никитского ботанического сада Ю.В. Плугатарь А воплощал все эти гениальные замыслы в жизнь Христиан Христианович Стевен, первый директор и, по сути, основатель Сада. Ему удалось быстро решить все земельные вопросы и привлечь в коллекцию около 500 видов растений. Уже через три года саженцы из Никитского сада почтой рассылали по всей Российской империи. И это в то время, когда на Южном берегу Крыма даже не было дорог – от Алушты до Ялты вилась лишь вьючная тропа. Х.Х. Стевен, основатель и первый директор Никитского ботанического сада Будучи талантливым менеджером, Стевен видел себя прежде всего ботаником. Он активно изучал крымскую флору, описал в ней около ста новых для науки видов. Ботаника и сегодня – одно из основных направлений работы нашего ботанического сада. Большой ценностью является собранный в саду гербарий – около 169 тысяч листов. Ландшафт Верхнего парка Крымская коллекция гербария представляет огромную научную ценность, это азбука для специалистов по нашей флоре. На основании крымского гербария была сделана монументальная сводка «Флора Крыма», составлен определитель высших крымских растений, в нём около 2400 видов. Это очень много для такого маленького уголка суши. Секрет подобного разнообразия – наши уникальные природные условия. В настоящее время около 10 процентов наших растений считаются эндемичными. – Вторым директором Никитского сада стал выдающийся ботаник Николай фон Гартвис, человек, говорят, настолько скромный, что нигде в мире не сохранилось его фото. – Николай Андреевич Гартвис, отставной капитан артиллерии, любитель-садовод – личность совершенно уникальная. Он занимал эту должность рекордные в истории Сада 33 года и сделал исключительно много. Гартвис впервые в стране начал заниматься селекцией декоративных растений, а также плодовыми культурами и виноградом. Интересен факт, что роза «Графиня Воронцова», выведенная им в 1828 году, была названа в честь жившей неподалёку придворной красавицы, которой посвящал свои стихи А.С. Пушкин. Это первый отечественный сорт, настоящий шедевр, который и сегодня хранится в нашей коллекции. За годы его руководства коллекция винограда была удвоена до 600 сортов. В своём же имении Николай Андреевич делал вина столь высокого качества, что получил серебряную медаль на первой выставке сельских произведений в Таврической губернии в 1846 году. А его супруга была отмечена за то, что научила местное население изготавливать оливковое масло. – Кстати, об оливках. Никитский сад славится производством маслин. Как всё начиналось? Оливковая роща – В 1976 году в Европе были сильные заморозки, которые привели к гибели масленичных культур. Крым, по сути, спас отрасль. Именно тогда появилась наша, крымская, селекция маслины, наиболее морозоустойчивая и выносливая к различным природным условиям. Отсюда пошли наши сорта, которые в Европе успешно работают. К сожалению, для себя мы выращивали маслину очень мало. Но сейчас ситуация меняется. Мы начинаем развивать эту отрасль, чтобы повысить востребованность культуры в нашей стране. Весь Южный берег должен утопать в маслинах. – Геронтологи считают, что оливковое масло – это основа долголетия, советуют употреблять его как можно чаще. Но оно очень дорогое, потому что импортное. – Именно! У нас же есть свои прекрасные сорта и технологии. Наше масло не хуже, а по многим показателям лучше импортного. И оно значительно дешевле. Маслину мы готовим уже больше ста лет, технология отработана. Наше масло имеет неповторимый вкус. К тому же медики рекомендуют употреблять в пищу именно те продукты, что производятся в регионе проживания человека. Их польза многократно выше. Н.Л. Лескова беседует с директором Никитского ботанического сада Ю.В. Плугатарём – Ещё одним направлением работы Сада стала интродукция растений… – Различные семена привозили к нам со всего мира и отбирали лучшие для наших условий. В итоге за первые 50 лет в Сад попали растения, которые постепенно распространились по всему Южнобережью. Пальмы, кипарисы, магнолии, глицинии, ленкоранские акации, олеандры, итальянские пинии – практически всё, что вы видите сегодня в наших парках и скверах, – это растения, привезённые в Крым. Раньше их здесь не было. Тропические растения в Райском саду – Насколько я знаю, очень давней является и традиция практического образования в Никитском саду… – Ещё в XIX веке у нас работало училище садоводства и виноделия, обучение в котором продолжалось до 15 лет! При этом каждый учебный день непременно состоял как из занятий в классах, так и из практики в саду, в питомнике, в парке. Поэтому выпускники становились очень знающими специалистами. Более 1000 выпускников Никитского училища работали по всей Российской империи. Наш Сад внёс огромный вклад в развитие сельского хозяйства страны, в том числе – через поставку специалистов. И сейчас мы продолжаем активно работать со студентами и школьниками по самым различным направлениям. Есть, к примеру, у нас заповедник «Мыс Мартьян» – 120 га суши вдоль моря и 120 га прилегающей акватории. Это нетронутый человеком участок, единственный на Южном берегу, где мы стараемся сохранять и изучать растения и животных, а также проводим практики для студентов, биологов, экологов. – Что отличает ваш Сад от всех остальных? – Во-первых, это наша гордость – живые коллекции растений. У Никитского сада есть замечательная традиция – показ этих коллекций в открытом грунте. Первым в апреле мы представляем парад тюльпанов, в мае его сменяет карнавал ирисов и цветение сирени. Сад участвует в патриотическом проекте «Сирень Победы». В мае начинают цвести розы, и этот праздник аромата продолжается до марта следующего года, то есть даже зимой. Только у нас можно увидеть около 300 сортов крупных цветковых хризантем в открытом грунте. В других частях страны их выращивают в оранжереях, а вот посмотреть, как они цветут в естественных условиях, нигде не удаётся. Получается яркий цветущий ковёр удивительной красоты. Кстати, знаете ли вы, что тюльпан – исконно крымский цветок? Ещё в 1225 году, когда Крым был завоёван турками, они были поражены красотой цветущего тюльпана. Есть исторические сведения о том, что именно с наших крымских земель первые 300 тысяч луковиц тюльпанов были завезены в Стамбул и успешно там выращивались. И только в XVI веке они распространились по Европе. Бал хризантем в Никитском ботаническом саду Во-вторых, это наша научная работа, которая всегда была нашим приоритетом. А третье – люди, без которых ничего бы не получилось. Каждый из них – золотая страница в истории Сада. Приведу лишь один пример. В годы Великой Отечественной войны Крым оккупировали фашисты. Удивительно, но Сад они не тронули, понимая его ценность и рассчитывая, что он будет работать на них, а потому даже выдали охранную грамоту. Однако при отступлении немцы увезли с собой бесценный гербарий, генофонд, который учёные собирали с 1914 года. Когда Крым был освобождён, тогдашнему директору Сада Анатолию Софроновичу Коверге присвоили звание полковника, дали «виллис», прикрепили двух автоматчиков, и он кинулся в Европу на поиск сокровища. В 1944 году, когда война ещё не кончилась, он добрался до Германии, на каком-то полустанке под Берлином нашёл в железнодорожном вагоне бесценный гербарий и вернул его в Сад. Подобных историй, когда наши сотрудники, рискуя жизнью, спасали растения от гибели и полного истребления, множество. – Правда ли, что в начале 30-х годов прошлого столетия сюда часто приезжал Николай Вавилов? – Да, он курировал научную работу в Саду. До сих пор у нас существует вавиловская научная станция. В начале XX века сюда приехали молодые учёные, выпускники Тимирязевской академии. Их имена вписаны золотыми буквами в историю отечественного плодоводства – это Александр Рихтер, Клавдия Костина и Иван Рябов. Они совершили экспедиции во все древние очаги культуры плодовых Советского Союза и собрали уникальный генофонд ценных форм плодовых культур, которые привлекли в селекцию. Сейчас у нас собрано более 1600 сортов яблони, 1300 сортов груши со всего мира, всего в коллекции плодовых культур более 11 000 сортов 22 различных культур. – В последнее время немало говорится об импортозамещении… – Очень живая тема, ведь у нас есть все те коллекции, которые несут в себе лучшие качества и свойства, необходимые россиянам. Они выращены здесь, на крымской земле, в них нет вредных красителей и консервантов, которыми часто покрывают импортные фрукты и овощи, чтобы они дольше сохраняли свой товарный вид. Сейчас, например, мы занимаемся селекцией новых сортов персиков, которые смогут плодоносить почти два месяца. Создаём «долгоиграющие» сорта абрикосов, слив, черешни, других фруктов. Кстати, алыча и нектарин были выведены именно у нас, а «отец» нектарина – доктор биологических наук Е.П. Шоферистов уже 60 лет трудится в Саду! Первая черешня вызревает у нас в мае, самые поздние сорта – в октябре. Таким образом, мы можем снабжать всю страну свежими плодами почти круглый год. Этим активно занимаются наши селекционеры. В научной коллекции Сада на плодовых участках зреет инжир Ещё одно направление работы – орехоплодные культуры. Очень важной для нас культурой стал миндаль, который здесь впервые был введён в промышленную эксплуатацию. Были созданы поздноцветущие сорта для сохранения миндаля от заморозков, и это очень перспективное направление. Дело в том, что у нас в стране нет достаточного количества орехоплодных. Те же орехи мы в основном закупаем, а это очень дорого. Сад же может поставлять качественные и дешёвые орехоплодные в любых количествах. Орех крайне полезен для человеческого организма, он содержит целый ряд жизненно важных компонентов, которые делают его основой лечебного питания при многих заболеваниях. Земляничник мелкоплодный – Слышала, что вы чуть ли не всей стране раздаёте не только семена различных культур, но и рекомендации, как их правильно выращивать. – Это так. Любое развитие сельского хозяйства, плодоводства, виноградарства должно происходить на научной основе. У нас очень большая пестрота почвенных условий, и поэтому только наука может сказать, что можно вырастить на конкретном участке, а что нельзя. Мы научились получать урожай практически в любых условиях и можем научить этому других. Наука готова сопровождать весь этот процесс до получения результата. – О чём больше всего болит голова у директора Сада? – Самое главное – вывести на мировой уровень нашу науку. Исследования, которые проводятся у нас, очень глубокие, выстроенные на крепкой методологической основе. И если в последние два десятилетия мы не получали нового оборудования, то после того, как Сад выиграл грант, ситуация кардинально поменялась. Благодаря поддержке Российского научного фонда мы получили достойное финансирование для проведения фундаментальных исследований, закупки нового оборудования, оснащения лабораторий. И результаты не заставили себя ждать: мы восстанавливаем связку науки и производства. В наших планах – посадка до миллиона саженцев в год. С помощью современных научных технологий мы сумеем обеспечить наших коллег сортами, с которыми мы неоднократно одерживали победу на различных выставках. Наши сорта действительно лучшие. Груши, яблоки, черешня, маслина – всё у нас самое вкусное, а есть виды и уникальные. – Наслышаны о вашем сотрудничестве с Международным детским центром «Артек». В чём его суть? – В этом году мы действительно подписали соглашение о сотрудничестве. Теперь совместно организовываем образовательные программы в области биологии, а также реализуем проекты по развитию экологической культуры детей и молодёжи. При непосредственном участии наших специалистов для детей проводятся обучающие и научно-практические семинары, организовываются ботанические экскурсии и интерактивные программы. Международный детский центр «Артек» Считаю очень символичной акцию, которую мы организовали в день подписания соглашения с «Артеком»: ребята высадили на территории научного центра уникальные пальмовые деревья. Это очень важно, ведь не только люди выращивают растения, но и растения способствуют «взрослению» людей. Они делают нас чище, мудрее и добрее. – Вы так увлечённо рассказываете о Саде, что производите впечатление абсолютно счастливого человека… – Так и есть. Я счастлив, что могу здесь трудиться. То же самое могут сказать о себе практически все сотрудники. Есть такая закономерность: Сад словно привораживает, не отпускает от себя настоящих специалистов. У нас работают уникальные люди. Нам удалось сохранить самое главное – учёных, мастеров, наши кадры, прекрасную научную школу. А с вхождением в Российскую академию наук перед нами открылись совершенно блестящие перспективы. В Эдеме вечном, где конец исканьям, Где нам блаженство ставит свой предел, Мечтой перенесусь к земным страданьям, К восторгу и томленью смертных тел. В Эдеме вечном, где конец исканьям, Где нам блаженство ставит свой предел, Мечтой перенесусь к земным страданьям, К восторгу и томленью смертных тел. В Эдеме вечном, где конец исканьям, Где нам блаженство ставит свой предел, Мечтой перенесусь к земным страданьям, К восторгу и томленью смертных тел. Зинаида Константиновна Клименко, главный научный сотрудник лаборатории цветоводства Никитского ботанического сада, доктор биологических наук, профессор: – Так вышло, что практически вся моя жизнь прошла в Никитском ботаническом саду. Мои родители – ученики Мичурина, выпускники Тимирязевской академии, настоящие фанаты своего дела. Так что я с раннего детства привыкла помогать маме ухаживать за растениями, и цветы для меня были, наверное, вместо кукол. Я с ними играла, разговаривала, всегда воспринимала как живых. И в результате всю себя посвятила розам. Много лет занимаюсь селекцией новых сортов. На каждый новый сорт уходят годы, иногда и десятилетие. Жалко ли мне времени? Конечно, нет. Основная задача, которую мы преследуем при работе над новыми сортами, – создание роз с длительным ремонтантным цветением и устойчивых к иммунным заболеваниям. Для этого мы используем межсортовую и отдалённую гибридизацию, а также клоновую селекцию и метод экспериментального мутагенеза – химического и радиационного. В его разработке нам помогло сотрудничество с Российским научным центром «Курчатовский институт». При радиационном мутагенезе используются гамма-лучи цезия 137-го в различных дозировках, что приводит к значительному сокращению сроков создания сортов, устойчивых к засухе и различным грибковым болезням. Вообще, история нашего розария не имеет аналогов, ведь селекция садовых роз в Российской империи впервые началась именно у нас, в Никитском ботаническом саду. Всего в нашей коллекции более тысячи ароматных сортов. Но и сегодня мы не стоим на месте, целенаправленно идём к своей мечте – созданию нового «Сада розы». В рамках гранта Российского научного фонда наш будущий розарий уже спроектирован. Уверена, что аналогов ему не будет ни в России, ни за рубежом. Мы хотим показать в своём новом «Саду розы» всю историю селекционных работ над этой культурой, планируем представить здесь более двух тысяч сортов розы. Главная особенность новых сортов роз – их способности к цветению: если раньше они распускали бутоны один, максимум два раза в год, то теперь наши селекционеры «научили» их делать это с марта до декабря, по 5–6 раз! То есть наши розы цветут почти круглый год. Иногда меня спрашивают: зачем людям нужны розы? Ведь ими нельзя питаться, из них не сделаешь ни лекарство, ни топливо. Бесполезная, в общем-то, вещь. Ответ прост: цветы нужны для красоты. Считаю, что это не менее важно, чем нефть или продукты питания. Человек, возделывая хлеб, рожь, пшеницу, всегда стремился к прекрасному. Самые красивые формы, которые он видел в природе, приносил к своему дому. Так рождались произведения искусства, так люди ощутили себя творцами, подобными Богу. Классик писал, что красота спасёт мир. Так и есть. Без этого стремления мы перестанем быть людьми. Такие сады нужны, в том числе для того, чтобы люди чувствовали себя окружёнными красотой. Это даёт им здоровье, душевное и физическое, единит с живой природой, наполняет радостью и счастьем, без которых жизнь лишена смысла. Олег Антонович Ильницкий, заведующий лабораторией фитомониторинга, доктор биологических наук, профессор: – Мы работаем с разнообразной научной аппаратурой, которая помогает нам проследить за жизнедеятельностью растений. Например, у нас установлена автоматическая метеостанция, которая делает измерения каждые десять минут. С её помощью мы получаем данные по количеству осадков, направлению и скорости ветра, о его максимальных порывах, температуре воздуха, влажности, солнечном сиянии. Наши метеостанции позволяют задать любой интервал измерения. Кроме того, у нас работает высокоточный фитомонитор фотосинтеза растений, темновая и световая камеры. Первая измеряет фотодыхание растения при отсутствии освещения. А вторая – реальную ассимиляцию, то есть величину фотосинтеза, или количество углекислого газа, потребляемое растением, и соответственно выделяемого им кислорода. Таким образом, мы узнаём продуктивность растения на данный момент. Зачем всё это нужно? Дело в том, что в настоящее время Крым переживает множество засух, происходит аридизация климата на Южном берегу. Поэтому такие исследования очень актуальны. Сегодня вы стали свидетелями опыта по изучению засухоустойчивости лавровишни лекарственной. Перед вами два растения. Одно подвержено засухе, и вы видите, как оно теряет тургор, сворачивается, усыхает. Рядышком стоит растение, которое потребляет достаточное количество влаги. В автоматическом режиме мы фиксируем верхушечный рост лавровишни, реакцию нижней части листовой пластинки. Видно, что это растение чувствует себя хорошо. Наша цель в данном эксперименте – создать подобие паспорта для всех растений, где будет указано, какие условия для него оптимальны, какие являются пограничными, при каких оно погибнет. Таких экспериментов мы проводим множество. Наша аппаратура – самая современная в мире. Она даёт возможность увидеть портреты, характеристики каждого вида, сорта растения. В ней заложено 20 различных параметров – как в медицинской карте, где записан нормальный вес, рост, пульс, давление человека, все перенесённые им заболевания. Ирина Вячеславовна Митрофанова, доктор биологических наук, заведующая отделом биологии развития растений, биотехнологий и биобезопасности: – На протяжении многих лет мы исследуем растения на предмет выявления у них различных патогенов, вызывающих болезни. У нас имеется ряд лабораторий, оснащённых по последнему слову науки и техники. Например, лаборатория «Биотрон», созданная под культуру тканей растений. Здесь мы создаём условия, аналогичные природным, и добавляем регуляторы роста, разного рода макро-, микроэлементы, витамины, обеспечивая рост растений. Готовятся питательные среды для тех растений, которые мы планируем оздоравливать, проводить селекционные исследования, размножать и сохранять. У нас есть уникальный генобанк растений, в котором присутствуют более 1300 сортов и видов растений, эксплантов различных культур. И мы этот банк постоянно расширяем. Наша цель – разработать всю систему – от маленького экспланта до полноценного растения, чтобы обеспечить растению нормальную жизнедеятельность. Одна из основных проблем России сейчас – качество плодовых культур. Саженцы не выдерживают никакой критики, потому что практически все больны. Диагностировать их сразу невозможно. Для того чтобы заболевание проявилось, требуется несколько лет. Мы же способны не только провести экспресс-диагностику в лабораторных условиях, но и предложить оздоровлённый и омоложённый посадочный материал. Причём мы можем производить его в больших количествах, обеспечивая, по сути, всю страну. На сегодняшний день у нас идёт очень продуктивная работа по ряду направлений. Например, более 14 сортов роз, находящихся на грани исчезновения, оздоровлены. А ведь это не только красота – это ещё и эфирное масло, ценность которого очень высока. В своё время в НИИ им. И.М. Сеченова занимались проблемой лечения и профилактики лёгочных болезней путём впрыскивания различных эфиромасличных культур. Эффект был потрясающим. Наши лаванда, можжевельник высокий и сосна крымская имеют мощный антибактериальный эффект при бронхолёгочных заболеваниях. Бронхиты, астма и туберкулёз лёгких лечатся вдыханием этих ароматов. Не обязательно для этого переезжать в Крым – можно с помощью врача подобрать необходимые лечебные ароматы, их пропорции и концентрации и лечиться, например, в Москве. Эфиромасличные растения Только факты · Никитский сад является родоначальником таких отраслей народного хозяйства России, как виноградарство, эфиромасличное растениеводство, табаководство, южное декоративное садоводство, южное и субтропическое плодоводство. Никитское училище садоводства стало самостоятельным техникумом (ныне – Крымский агропромышленный колледж). · В его «копилке» – свыше 1150 наград, в том числе 70 из них получены на международных выставках, включая дореволюционные (376 медалей разного достоинства, из которых 63 – зарубежные). · Сад является крупнейшим в России хранилищем видового и сортового разнообразия южных плодовых культур. · Всемирную известность принёс Саду его уникальный Арборетум (дендрарий). Здесь на площади более 40 га сосредоточены коллекции древесных растений мировой флоры. · В богатейшем банке растительной плазмы хранят материал более 11 000 видов сортов персика, граната, абрикоса, алычи, хурмы, яблони, айвы, инжира. · В саду работают более 500 человек, в том числе – 22 доктора наук и 70 кандидатов наук, научные сотрудники и мастера садово-паркового хозяйства. Здесь сформировались известные научные школы в области интродукции и селекции южных плодовых, декоративных и эфиромасличных культур, биотехнологии и биохимии растений, сельскохозяйственной акарологии, экологии многолетнего растениеводства, фитоценологии, альгологии. Работают аспирантура и докторантура, специализированный учёный совет по защите докторских и кандидатских диссертаций, совет молодых учёных. Беседу вела Наталия Лескова