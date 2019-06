warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/testshop/data/www/testshop.ru/includes/menu.inc on line 743.

98(2/2019) От редакции Реплика Георг Ю. Рождественские дни 2019 года я проводил рядом с церковью Святого Антония Падуанского в г. Негомбо (Шри-Ланка), основанной в честь португальского монаха, которого на проповедь когда-то благословил святой Франциск Ассизский. Церковь светилась праздничными огнями. Неподалеку находилось подножие холма Вивекананды, ведущее к его памятнику, тоже освещаемому ночью. Мог ли этот ярчайший духовный водитель Индии представить, что в стране буддийской культуры в следующий сравнимый по величине христианский праздник религиозные фанатики устроят массовое смертоубийство. Церковь Святого Антония Падуанского светится праздничными огнями В 8.45 утра 21 апреля 2019 года в церкви прозвучал первый взрыв, унесший жизни множества людей. Всё новые и новые взрывы изо дня в день продолжали безумие. Тем временем храм оцепили службы спасения. Внешне нетронутый фасад скрывал за собой страшное. Если под провалившейся за неделю до того крышей Нотр-Дама обнаружился ворох обломков, то в прошлое воскресенье зияющие просветы в крыше открыли небу признаки полного надругательства над жизнью людей – полы были устланы окровавленными человеческими останками. Храм оцепили службы спасения Внешне нетронутый фасад скрывал за собой страшное Страшные изуверства поразили мир. Люди живут в окружении великих идей и культурного наследия, но не замечают того. Счастливая Ланка, страна побеждённого Раваны, где утвердилась стопа Будды, до сей поры несёт печать угнетения. Десять лет назад полыхало пламя гражданской войны, суровые тамильские женщины вели многие сражения в отсутствие своих убитых и заключённых мужчин. В эпоху Рамаяны возмездия требовало похищение Ситы, божественной супруги Рамы. Потом пламя приугасло, но противоречия не исчезли. Семена невежества, посеянные поколениями, извратившими религии людей, дали всход. И это – на Цейлоне, где жива память о возродивших величие буддийских общин Е.П. Блаватской и Г. Олькотте. Н.К. Рерих. Будда Испытатель (Будда в Подводном царстве). 1926–1927 гг. «Будда Испытатель» – так называется картина Н.К. Рериха 1926–1927 годов. Как писал Р.Я. Рудзитис: «Согласно легенде, Будда проповедовал своё Учение в морском царстве рыбам, подобно христианскому святому Антонию Падуанскому, который обратился к рыбам, когда люди не захотели его слушать, или – Франциску Ассизскому, который проповедовал и птицам, и лесным зверям». Эта же тема звучит в полотне 1945 года «Бэда Проповедник», где слепому старцу даже камни вторят «аминь» в ответ, тогда как не находится людей, готовых ему внять. Н.К. Рерих. Бэда Проповедник. 1945 г. Сколько живёт ещё на земле людей, которые менее рыб и камней достойны внимания праведников!